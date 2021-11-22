Родственники бросили еле живую Марину Хлебникову

Марина Хлебникова в эфире ток-шоу телеканала "Россия".

Марина Хлебникова после страшного пожара находится в реанимации. Певицу отключили от ИВЛ. Сейчас состояние вокалистки оценивается как стабильно-тяжелое. У артистки ожог дыхательных путей, питание она получает через зонд. Однако это не все горести обожженной знаменитости. Оказывается, вокалистку бросили близкие люди.

Марина Хлебникова вернулась в сознание. Она находится в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Певица, получившую сильнейшие ожоги во время пожара в собственной квартире, еле жива. При этом стало известно, что ее бросили близкие люди.

"Родственники почему-то не интересуются состоянием больной. Певицу, получившую сильные ожоги во время пожара, сняли с аппарата ИВЛ. Температура 38,5. До перевода в обычную палату пока далеко", - цитирует врачей Собеседник.Ru.

Врачи зафиксировали у пациентки интоксикацию, ожоги головы, обгорели кисти рук, сгорели волосы. Хлебникова получила сильные ожоги груди, живота и бедер. Лицо Марины Арнольдовны пострадало настолько, что ее не узнали. Сообщалось, что звезде потребуется переливание крови, пересадка кожи и длительная реабилитация.

Поклонники звезды уже не знают, что и думать. Ведь ранее стало известно, что родные не вытащили Хлебникову из пылающей квартиры. Дочь Доминика стояла под дверью маминой комнаты, пока 56-летняя артистка задыхалась от дыма.

Последние несколько лет у певицы, по слухам, серьезные проблемы с алкоголем. Вот и в тот вечер она выпила и уснула с непотушенной сигаретой.

Одна из поклонницы певицы, которая побывала на ее последнем концерте в Сочи, сообщила, что Хлебникова выступала нетрезвой. "Я видела ее вблизи, выглядела она не очень. Подумала, что, наверное, у нее проблемы в жизни. Такое она производила впечатление. Сейчас же узнать ее было невозможно совершенно. Другое лицо, да и худая очень. Она потеряла свою красоту, так выглядят сильно пьющие годами женщины", - цитирует Наталью Попову "АиФ".