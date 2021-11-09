Изменившийся Андрей Малахов показал себя на фоне слухов о болезни

Андрей Малахов в передаче "Осторожно, Собчак"

Андрей Малахов прославился на всю страну как ведущий скандальных шоу. Звезда экрана рассказывает телезрителям о перипетиях в личной жизни как знаменитых, так и обычных россиян. Кумира миллионов даже за глаза называют "главным сплетником страны". Кто бы мог подумать, что он сам окажется на месте своих героев. Поклонники обсуждают изменения во внешности своего любимца. У него подозревают тяжелую болезнь.

Поводом к слухам о состоянии Андрея Малахова стал тот факт, что артист вынужден на съемках носить парик. Некоторые даже считают, что выпадение волос Малахова может быть связано с какими-то серьезными проблемами со здоровьем, однако телеведущий отказывается комментировать подобные сплетни.

Шоумен опубликовал в блоге фотографии, на которых предстал неузнаваемым. Его лицо выглядит сильно опухшим, а всегда шикарные темно-русые волосы поредели и поменяли цвет. В комментариях к посту телеведущий уточнил, что не перекрашивал пряди, просто так лег свет во время съемки.

Публика отмечает, что Малахов не похож сам на себя. Пользователи Сети выдвинули несколько версий, почему он вынужден носить парик. Так, согласно самой распространенной версии поклонников, "Малахов борется с тяжелой болезнью, из-за которой ему делают химиотерапию". Одна из подписчиц заверила, что у нее якобы есть знакомая из команды звезды. "Говорит, что из Израиля приехал, похудел, неважно выглядит, париком пользуется для съемки", - огорошила фолловеров женщина.

Еще одна версия - прическа звезды уже не та из-за возрастных изменений. Ближе к 50 из-за естественного уменьшения количества белка в организме у людей происходят серьезные сбои. Волосы редеют. "Возраст, выпадают волосы", "Может, стрижка не увенчалась успехом", - выказываются сетевые Пинкертоны.

Третья версия - Малахов модник. Он метросексуал, придает огромное значение своей внешности. Зрители предполагают, что он устал каждый день появляться на экране с одной и той же прической, вот и надевает ради съемок накладки.

Стилист Елена Довженко предположила, что могло случиться с телеведущим. "Создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой. Возможно, это связано с тем, что слишком частое выпрямление волос термоинструментом наносит непоправимый вред. Теряется объем, качество", - рассуждает эксперт.