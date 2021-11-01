Почему Андрей Малахов вынужден носить парик

Судя по фотографии с последнего шоу, создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик

Андрей Малахов не на шутку встревожил преданных фанатов. Поводом стал внешний вид знаменитого телеведущего. О том, что 49-летний артист носит парик, телезрители судачили давно. И сейчас вновь вспыхнули кривотолки.

Андрей Малахов в последнее время все чаще стал появляться на людях в парике. Поклонники гадают - в чем причина и переживают за своего кумира. Мол, не дай Бог, их любимчик борется с болезнью. Недоумевают даже сотрудники шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", которые каждый день сталкиваются с Андреем лицом к лицу. "Сами всякое думаем, но спросить стесняемся", - передает их слова "Экспресс-газета".

Публика отмечает, что Малахов не похож сам на себя. Стилист Елена Довженко предположила, что могло случиться с телеведущим.

"Судя по фотографии с последнего шоу, создается впечатление, что известный ведущий не всегда имеет возможность пользоваться услугами стилиста и надевает парик. Предполагаю, из-за отсутствия времени перед съемкой. Возможно, это связано с тем, что слишком частое выпрямление волос термоинструментом наносит непоправимый вред. Теряется объем, качество", - цитирует эксперта blitz.plus.

В свою очередь, пользователи Сети выдвинули несколько версий, почему знаменитость вынуждена носить парик. Так, согласно самой распространенной версии поклонников, "Малахов борется с тяжелой болезнью, из-за которой ему делают химиотерапию". Одна из подписчиц заверила, что у нее якобы есть знакомая из команды звезды. "Говорит, что из Израиля приехал, похудел, неважно выглядит, париком пользуется для съемки", - огорошила фолловеров женщина.

Еще одна версия - прическа звезды уже не та из-за возрастных изменений. Ближе к 50 из-за естественного уменьшения количества белка в организме у людей происходят серьезные сбои. Волосы редеют. "Возраст, выпадают волосы", "Может, стрижка не увенчалась успехом", - выказывают мнение сетевые Пинкертоны.

Третья версия - Малахов модник. Он метросексуал, придает огромное значение своей внешности. Зрители предполагают, что он устал каждый день появляться на экране с одной и той же прической, вот и надевает ради съемок накладки.