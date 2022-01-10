Посол Киева в Германии взвалил на Берлин ответственность за Украину

Украинский посол потребовал от Германии "окончательного отказа от газопровода "Северный поток - 2". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А дальше что? Дальше ваши рыжие кудри примелькаются, и вас просто начнут бить.

Именно эти строки из бессмертного "Золотого теленка", адресованные Остапом Бендером Шуре Балаганову, пришли мне в голову первыми, когда новостные ленты сообщили об очередном акте активности посла Украины в Германии Андрея Мельника. Напомню, если кто забыл, этот, извините за выражение, этот украинский дипломат очень любит светиться в СМИ, периодически жалуясь, что в коридорах власти ФРГ его не очень жалуют и даже советуют не останавливаться, а проходить дальше, куда шел. Мельник уже грозил Германии, упрекая ее колониальным прошлым и требуя от Берлина покаяния, просил выплатить репарации за преступления на Украине во время Второй Мировой войны (название Великая Отечественная в официальных кругах украинской власти под запретом – прим. авт.), умолял гарантировать транзит российского газа после окончания срока действия нынешнего контракта в 2024 году и выпрашивал денежную компенсацию за переданный два десятилетия назад Берлину в дар "трофейный" нотный архив Иоганна Себастьяна Баха. И все, представьте себе, совершенно безрезультатно.

И вот – снова на арене цирка с изрядно опостылевшим публике номером.

- Украина требует (в оригинале "вимагае" – что выглядит еще более прекрасно) от нового правительства Германии отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением. У нас есть право на самооборону, - заявил Мельник в интервью немецкой редакционной группе FUNKE. И, что самое интересное, в этой ситуации, он еще и обосновал необходимость поставки вооружений из Германии Украине. - Берлин несёт такую же историческую ответственность перед Украиной, как и перед Израилем.

Как и перед Израилем. Ни больше, ни меньше. В одном государстве на восточном побережье Средиземного моря после этого заявления, как минимум, после этого заявления сильно напряглись. Услышать такое от представителя страны, в которой сейчас чествуют бандеровцев, уничтожавших евреев не только в еврейских погромах, но и на посылках у гитлеровцев. Услышать, что этот государственный деятель данной страны, по сути, ставит на одну полку и жертв, и их палачей. Наверное, вскоре из Иерусалима что-то прилетит в Киев, и это явно будет не благодарность.

Но Мельник на достигнутом не остановился. Для усиления эффекта от своего заявления он еще и пригрозил Германии тяжелыми последствиями в случае игнорирования просьб Киева: " Отказ ФРГ от поставок оборонительного вооружения вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений".

Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Получили, немчики?! Хотите ухудшения отношений со второй Францией? Получите, если не образумитесь.

На фоне такого феноменального "искрометания" практически потерялись обычные, как заклинания шаманов в вымирающем племени, просьбы Мельника ввести против России "жесткие превентивные" меры, чтобы не допустить обострения ситуации на Украине, и главный конкретный шаг на этом пути: "Окончательный отказ от газопровода "Северный поток - 2" должен быть частью этого каталога мер".

Нет, безусловно, немцы очень терпеливы, но посол Мельник очень уверенно идет по пути Шуры Балаганова, описанному великим комбинатором. Бить, конечно и таскать его "рыжие кудри" никто в ФРГ не будет – дипломат фигура неприкосновенная, да и с кудрями у Мельника напряженно, тем более, с рыжими. Но вот чтобы стать персоной нон-грата, похоже, ждать ему осталось недолго.

И останется ему тогда лишь "вымагать" борщ у жены на кухне.

А нам остается ждать, когда МИД Украины постарается взвалить моральную ответственность за Незалежную уже и на сам Израиль. Он бы и историческую взвалил, но Израиль существует гораздо меньше, чем Украина. По крайней мере, по мнению самих украинцев.