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Политика10 января 2022 0:28

Посол Киева в Берлине заявил, что Германия должна отказаться от «Северного потока – 2»

Кроме того, Андрей Мельник потребовал от ФРГ поспособствовать вступлению Незалежной в ЕС и НАТО
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Киева в Берлине Андрей Мельник заявил, что Германия должна принять волевое решение и окончательно отказаться от газопровода «Северный поток – 2». По его мнению, «США и Европе нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать, пока последует эскалация.

«Окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», - заявил украинский дипломат в интервью немецкой медиагруппе FUNKE.

Кроме того, Андрей Мельник потребовал, чтобы новое правительство ФРГ способствовало вступлению Незалежной в НАТО и Европейский союз, поскольку, по его словам, Германия «несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль».

Напомним, как писал сайт kp.ru, на днях генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что на Украину не распространяются гарантии коллективной безопасности западного военного блока. Он пояснил, что это связано с тем, что эта страна не является членом НАТО, а только «ценным партнером».

К слову, ранее «КП» рассказывала, почему Украина так боится «Северного потока – 2» и зачем этот газопровод нужен России.