Живущий затворником из-за тоски по умершей жене Леонид Куравлев перестал сам дышать

Леонид Куравлев госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид Куравлев давно не появляется на публике и не снимается в кино. Причина столь закрытого образа жизни - смерть верной супруги Нины, с которой артист провел более 50 лет. Состоянии звезды фильмов "Иван Васильевич меняет профессию", "Афоня", "Самая обаятельная и привлекательная" резко ухудшилось.

Леонид Куравлев госпитализирован в реанимацию в тяжелом состоянии. Леонид Вячеславович оказался в Коммунарке накануне Рождества. Актер испытывал проблемы с дыханием, тест на коронавирус показал положительный результат.

"Он на кислороде, под круглосуточным присмотром медиков, - цитирует "СтарХит" своих осведомителей в больнице. - Температура пониженная, как и давление".

Куравлев давно страдает от пониженного артериального давления. Oчередной приступ гипотонии не так давно даже привел к обмороку. Это далеко не первая потеря сознания знаменитости.

Отметим, здоровье актера ухудшилось в 2012 году, когда умерла его жена Нина Васильевна. "У нее было два инфаркта, чувствовала себя плохо. Мы пришли к врачу, молодой девушке, но она не обнаружила никаких осложнений. Сказала, что можно обойтись без операции. Спустя какое-то время пошли к другому специалисту, и он настоял на немедленной госпитализации. Было проведено хирургическое вмешательство, но оно уже не помогло", - сетовал Леонид Вячеславович.

Супругу он боготворил. "Моя жена была очень красивой, невероятной. Нина не ревновала, ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня уже была любимая женщина, не хотелось искать кого-то еще", - отмечал звезда кино.

После смерти жены Куравлев не выходил в свет, сильно тоскует. Артист отмечал, что черпает силы в общении с Богом. Легенда отечественного уже выбрал место на Троекуровском кладбище рядом с могилой супруги. На гранитном надгробии выбито имя звезды золотыми буквами. Осталось выгравировать лишь дату смерти.

Приятель звезды экрана Александр Шпагин знает, что артист тоскует по умершей жене. "Человек все больше заболевает болезнью смерти. Он себя готовит на тот свет", - сокрушается мужчина.