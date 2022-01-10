Тайна “дома” инопланетян на Луне разгадана: им оказался валун в форме кролика

Снимки настолько заинтриговали Китайское национальное космическое управление, что операторам дали указание развернуть луноход “Юйту-2”

В декабре китайская лунная станция “Чанъэ-4” передала на Землю снимки, которые вызвали неподдельный интерес у исследователей. Где-то на линии лунного горизонта красовался необычный прямоугольный объект, который тут же окрестили “хижиной инопланетян”. Впрочем, недостатка в гипотезах не наблюдалось. Например, некоторые горячие головы предполагали, что это мог быть космический корабль, оставленный пришельцами - слишком уж геометрически правильными выглядели очертания куба. По предварительным оценкам его размер в поперечнике составлял примерно 3 метра.

Снимки настолько заинтриговали Китайское национальное космическое управление, что операторам дали указание развернуть луноход “Юйту-2” (в переводе название звучит, как “Нефритовый заяц”) и направить в сторону загадочной лунной “хижины”, чтобы поближе разглядеть, что это: рукотворный объект или создание природы? Расстояние до куба примерно 80 метров, но “Нефритовому зайцу-2” понадобился земной месяц, чтобы добраться до цели. Надо было не только проложить курс между кратерами и неровностями рельефа, но и сделать поправку на специфику работы в условиях Луны. Дело в том, что лунной ночью “Юйту-2” укладывается спать, экономя энергию.

Наконец, луноход приблизился к загадочному кубу вплотную - на расстояние 10 метров. Операторы навели объектив на резкость и увидели реальный внешний вид “хижины” пришельцев. Оказалось, что таинственный куб был всего лишь игрой света, тени и искажения перспективы, и в действительности представлял собой каменную глыбу. Официальный блог “Юйту-2” описывает это событие следующим образом: “Приблизившись к объекту, оператор не смог скрыть разочарования: таинственная “хижина” высотой с Триумфальную арку в реальности оказалась гораздо меньше. Но приглядевшись к увеличенному изображению водитель лунохода воскликнул: “Боже! Это ведь сам “Нефритовый заяц”!”

Дело в том, что под определенным углом и освещением каменный валун действительно похож на кролика, прижавшегося уши. Перед мордочкой каменного кролика китайские ученые разглядели “морковку” - несколько “аппетитных” камней. А позади каменной “скульптуры” виднелись шарики, наподобие тех, что кролики оставляют после тщательного переваривания пищи.

Оказалось, что таинственный куб был всего лишь игрой света, тени и искажения перспективы, и в действительности представлял собой каменную глыбу

В итоге еще одной тайной мироздания стало меньше, а китайские товарищи окрестили природную композицию Нефритовым зайцем. Теперь он нанесен на лунные карты и может служить своего рода ориентиром. “Юйту-2” работает на Луне уже около трех лет, за это время он наколесил более 1000 метров. В мае 2022 года у китайского лунохода появится компаньон - мягкую посадку на поверхность планирует совершить российская станция “Луна-25”. Мы возвращаемся на Луну после перерыва в 48 лет (последний советский аппарат сел на поверхность спутника в 1976 году), российский зонд займется поиском воды, без которой на Луне невозможно построить обитаемую базу.