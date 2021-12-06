На обратной стороне Луны обнаружен «монолит» в виде куба

Из Луны торчит нечто таинственное.

Будоражащий воображение снимок передал на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», который 3 января 2019 года совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны — той, которая не видна с Земли, доставив туда луноход «Юйту-2» - (Нефритовой заяц -2). Они оба до сих пор там в 180-километровом кратере Von Kаrmаn – функционируют и фотографируют.

«Юйту-2» направляется к объекту кубической формы, который виден на горизонте. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, позволив в социальной сети Weixin интригующе поинтересоваться: куб пришельцы оставили или высоко развитые предтечи – представители цивилизации, существовавшей на Земле раньше нынешней.

Луноход и куб вдали: снимок камеры, установленной на борту «Чанъэ-4».

На китайский пост ссылаются многочисленные блогеры, например, Call me V и портал ScienceAlert. Из «китайской грамоты» следует, что куб – «таинственная хижина», как его назвали китайцы, был обнаружен на 36-й лунный день, каждый из которых длится примерно 30 земных суток и сменяется лунной ночью продолжительность две земных недели.

Лунными ночами луноход спит. Экономит энергию, которая поступает от солнечных батарей. Лунными ночами солнечного света нет, нет и пополнения заряда аккумуляторов.

Куб «таинственной хижины» не менее 3 метров в поперечнике. До него около 80 метров. По расчетам, «Нефритовый заяц-2» будет добираться туда 29 земных дней – короткими «перебежками», засыпая лунными ночами и просыпаясь лунным днем. Ближайшее рассмотрение объекта и покажет, что он из себя представляет. Не исключено, что ничего особенного – и это просто камень, который лишь издалека выглядит кубом.

Но не исключено и другое. А именно то, что куб и в самом деле окажется кубом - то есть, явно рукотворным объектом. Надо подождать. Дождались же того, что прояснилась тайна «желе» - некой субстанции, которую все тот же «Нефритовый заяц-2» сфотографировал в небольшом кратере, попавшемся на пути. Подъехал ближе, навел свои приборы, и специалисты – правда не китайцы, а американцы из NASA – поняли, что в нем лежит.

Жаль, что остался неразгаданным объект, который попал в объективы камер предшественников нынешних аппаратов – первого «Нефритового зайца» и посадочного модуля «Чанъэ-3», доставившего его в декабре 2013 года в Море Дождей. На снимках, которые были обнародованы в 2016 году, виден некий черный прямоугольник. Или параллелепипед. Таких снимков три. Они сделаны с интервалом в 2 секунды. Черный объект есть на каждом. И он не какой-то случайный дефект съемки.

Черный прямоугольник в Море Дождей. Снимал первый "Нефритовый заяц".

Черный прямоугольник крупнее.

Подъехать и посмотреть, что такое прямоугольное там чернеет не получилось. Первый заяц сломался по дороге.

КСТАТИ, О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ

На Марсе обнаружены «Черный квадрат» и «Белый треугольник». Артефакты отчетливо видны на снимках NASA, которые передал на Землю марсоход «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) еще в сентябре 2016 года – на 1463-ой марсианский день своего пребывания на соседней планете (Sol 1463). Снимал так называемой камерой на штанге (Mast Camera), направив ее на ближайший утес.

Таинственные объекты на Марсе.

Подробности – в нашем материале.