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Наука6 декабря 2021 18:55

На обратной стороне Луны обнаружен «монолит» в виде куба

Изображение таинственного объекта передал на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4»
Владимир ЛАГОВСКИЙ
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Из Луны торчит нечто таинственное.

Из Луны торчит нечто таинственное.

Будоражащий воображение снимок передал на Землю китайский космический аппарат «Чанъэ-4», который 3 января 2019 года совершил мягкую посадку на обратной стороне Луны — той, которая не видна с Земли, доставив туда луноход «Юйту-2» - (Нефритовой заяц -2). Они оба до сих пор там в 180-километровом кратере Von Kаrmаn – функционируют и фотографируют.

«Юйту-2» направляется к объекту кубической формы, который виден на горизонте. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление, позволив в социальной сети Weixin интригующе поинтересоваться: куб пришельцы оставили или высоко развитые предтечи – представители цивилизации, существовавшей на Земле раньше нынешней.

Луноход и куб вдали: снимок камеры, установленной на борту «Чанъэ-4».

Луноход и куб вдали: снимок камеры, установленной на борту «Чанъэ-4».

На китайский пост ссылаются многочисленные блогеры, например, Call me V и портал ScienceAlert. Из «китайской грамоты» следует, что куб – «таинственная хижина», как его назвали китайцы, был обнаружен на 36-й лунный день, каждый из которых длится примерно 30 земных суток и сменяется лунной ночью продолжительность две земных недели.

Лунными ночами луноход спит. Экономит энергию, которая поступает от солнечных батарей. Лунными ночами солнечного света нет, нет и пополнения заряда аккумуляторов.

Куб «таинственной хижины» не менее 3 метров в поперечнике. До него около 80 метров. По расчетам, «Нефритовый заяц-2» будет добираться туда 29 земных дней – короткими «перебежками», засыпая лунными ночами и просыпаясь лунным днем. Ближайшее рассмотрение объекта и покажет, что он из себя представляет. Не исключено, что ничего особенного – и это просто камень, который лишь издалека выглядит кубом.

Но не исключено и другое. А именно то, что куб и в самом деле окажется кубом - то есть, явно рукотворным объектом. Надо подождать. Дождались же того, что прояснилась тайна «желе» - некой субстанции, которую все тот же «Нефритовый заяц-2» сфотографировал в небольшом кратере, попавшемся на пути. Подъехал ближе, навел свои приборы, и специалисты – правда не китайцы, а американцы из NASA – поняли, что в нем лежит.

Жаль, что остался неразгаданным объект, который попал в объективы камер предшественников нынешних аппаратов – первого «Нефритового зайца» и посадочного модуля «Чанъэ-3», доставившего его в декабре 2013 года в Море Дождей. На снимках, которые были обнародованы в 2016 году, виден некий черный прямоугольник. Или параллелепипед. Таких снимков три. Они сделаны с интервалом в 2 секунды. Черный объект есть на каждом. И он не какой-то случайный дефект съемки.

Черный прямоугольник в Море Дождей. Снимал первый "Нефритовый заяц".

Черный прямоугольник в Море Дождей. Снимал первый "Нефритовый заяц".

Черный прямоугольник крупнее.

Черный прямоугольник крупнее.

Подъехать и посмотреть, что такое прямоугольное там чернеет не получилось. Первый заяц сломался по дороге.

КСТАТИ, О ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФИГУРАХ

На Марсе обнаружены «Черный квадрат» и «Белый треугольник». Артефакты отчетливо видны на снимках NASA, которые передал на Землю марсоход «Любопытство» (NASA's Mars rover Curiosity) еще в сентябре 2016 года – на 1463-ой марсианский день своего пребывания на соседней планете (Sol 1463). Снимал так называемой камерой на штанге (Mast Camera), направив ее на ближайший утес.

Таинственные объекты на Марсе.

Таинственные объекты на Марсе.

Подробности – в нашем материале.

Наука: Клуб любознательных