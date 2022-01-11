«Малашечка, будь счастлив!»: Андрей Малахов отмечает 50 лет в Баден-Бадене в спа-отеле за 60 тысяч в сутки

Андрей с женой Натальей в домашнем кругу отмечают новый год традиционной русской кухней. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Андрею Малахову 11 январю исполнилось 50 лет. Парочку «Прямых эфиров» он записал заранее, чтобы провести несколько дней с семьей в шикарном отеле. И дни рождения, и юбилеи Малахов никогда не отмечает шумно – только в кругу семьи и самых близких. Скоро Андрей вернется на работу – с 2022-го года у него сразу четыре передачи: «Прямой эфир», «Сегодня Пятница», «Привет, Андрей» и «Танцы со звездами». А пока Малахов на релаксе.

Андрей родился в Апатитах Мурманской области. Недавно он променял московскую прописку на прописку в Апатитах, чтобы платить налог и на малой родине.

Андрей Малахов с женой издателем Натальей Шкулевой и сыном 4-летним Сашей улетел в Германию. Семья отдыхает в шикарном пятизвездочном спа-отеле – лучшем в Баден-Бадене. В Brenners Park Hotel&Spa есть бассейны, спа-центр, рестораны, спортивный клуб. Номера здесь обставлены старинной мебелью, в ванных комнатах – римский мрамор. В общем: дорого, богато, элегантно, а главное – с пользой для здоровья. Семья Малахова любит проводить каникулы в таких местах – спа, здоровое питание, занятия спортом. Сутки на человека в этом отеле стоят в среднем 60 тысяч рублей.

Это фото из Баден-Бадена с игрушкой сына Малахов подписал так: «Первые гости на моем празднике». Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В Баден-Бадене на юбилей Малахова стоит хорошая погода: +3 градуса, ясно. Друзья с утра поздравляют Андрея с 50-летием. Юлия Барановская, которую Малахов поддержал при разводе с Аршавиным назвала юбиляра «родным сердцем». Другом и членом семьи Андрея в поздравлениях назвали Юрий Шатунов, Эвелина Бледанс, Ольга Орлова и многие другие.

Андрей Малахов 11 января отмечает 50-летие. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оригинальное поздравление другу составила коллега Яна Чурикова: «Андрей Малахов - исключительный человек в самой своей основе. Поэтому он и: офигенный партнер по сцене. Знаю, что говорю - за плечами у нас отборы «Евровидения», фестиваль «Жара», концерты, корпоративы. Главный «дирик» РФ - кто знает, тот поймет. Секси мазафака. Прекрасный муж для Наташи Шкулевой. Достойный сын своей малой родины. Редкий друг. Настоящий народный герой для людей всех возрастов. Малашечка, дорогой, будь счастлив! Купайся в нашей любви сегодня и всегда! И конечно, не переключайся!»