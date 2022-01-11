Ковидовики, тигровики и Венера Московская: самые прекрасные и безумные снеговики этой зимы

Со снегом этой зимой проблем нет, а уж фантазия авторов необычных снеговиков выглядит вовсе безграничной.

Ковидовик

В нижегородском поселке Сосновское вместо головы снеговику умельцы сделали шипастую молекулу коронавируса. По словам местных, долго ковидовик не простоял — тут же нашлись бойкие пацаны, которые разнесли заразу.

Злободневный "ковидовик" из Нижегородской области.

Тигровики

Самая популярная идея креативного снежного чучела этой зимой. Наступивший 2022-й — год водяного тигра. На фото звери из мордовского поселка Дачный и Тимашово, что в Калужской области. А самого обаятельного тигровика вылепили в воронежском парке «Дельфин»: красноносый, с выразительными глазешками.

"Тигровик" из Тимашово.

"Тигровик" из еще одного мордовского поселка - Дачный.

Самым удачным, пожалуй, получился "тигровик" из воронежского парка "Дельфин".

Ледяной баянист

Его под покровом ночи лепил житель поселка Щедрино под Ярославлем. Причем славы мастер не жаждал. Когда сюжет про мужичка с гармошкой показали по местным каналам, в соцсетях стали искать скульптора, чтобы предложить тому заказы. Но соседи рассказали, что тот человек необщительный и на контакт не идет. Рядом с ледяным музыкантом ребятня усадила на лавку маленького снеговичка, который в знак признательности протягивает букет веток.

Под Ярославлем присел на лавочке снежный баянист. Фото: Алексей БОТОВ/VK

Галантный

В подмосковных Люберцах не поскупились украсить снеговик галстуком-бабочкой. Ну и правильно, все равно из моды аксессуар пока вышел. А так есть чему удивиться. Авторы даже попытались изобразить кучерявую копну волос и закрепили на снежной руке корзинку с букетом сухостоев.

Галантный, но уж очень холодный мужчина из подмосковных Люберец. Фото: LyubertsySOS @ Instagram

Импозантный гуманоид

Так это чудо окрестили жители Твери. Установили раздобревшего пришельца на берегу Константиновского карьера. Особенно всем нравится его объемный тыл. Глядя на формы, шутят, что это светская дива Ким Кардашьян прибыла на Тверскую землю с визитом.

В Твери это... чудо окрестили "импозантным гуманоидом". Фото: Линда КЛЯВИНА/VK

Татарский Шварценеггер

Сидит на лавке в Альметьевске. Рельефный пресс, ирокез из еловых иголок. А еще, если присмотреться, по земле от этого снеговика стелется хвост. И морда в профиль вытянутая, крокодилья. Поэтому снимок подписали «Крокодил Гена». Но комментаторы из Татарстана единодушно назвали его Арнольдом Шварценеггером. Хотя старина Арни вроде бы инопланетных рептилий никогда не играл.

В татарстанском Альметьевске появился снеговик-силач.

Гадкий Лунтик

В Новомосковске Тульской области вылепили космическую пчелу Лунтика и его непримиримых оппонентов-гусениц Вупсеня и Пупсеня. Местные паблики и газеты очарованно пишут, что известные герои радуют горожан своей яркостью. Но у самих горожан мнение чуть иное. Троицу называют «криповатой и кринжевой», то бишь на сленге «жуткой и отвратительной».

В Тульской области отдали должное любимцу малышей Лунтику.

Байк и элегантная Снегурочка из Воронежа

Воронежцев этой зимой развлекают анонимные скульпторы. Вырезали из снега мотоцикл (кажется, это «ИЖ») и внучку Деда Мороза, плащ которой словно колышется на ветру.

Воронежские байкеры явно скучают по тёплому сезону.

Красавица-снегурочка.

Телевик

Этот снеговизор появился аккурат перед Новым годом в подмосковных Химках. Некоторые усмотрели в работе глубокую авторскую идею о влиянии масс-медиа на социальную идентификацию личности. Другие просто поржали.

Химкинский "Телевик" мутировал от пристрастия к телеэфиру. Фото: Виталий КРАСИН/VK

Самый высокий

Рекордсмена этой зимы слепили жители села Лойно под Кировом. Трехметровый гигант прославился на всю область, к нему даже стали приезжать фотографироваться из окрестных поселений и городов.

Трехметровый суперснеговик вырос под Кировом. Фото: Татьяна Олькина/VK

Капустник

В декабре в Астраханской области долго не выпадал снег. Да и сейчас там плюсовые температуры и временами идут дожди. В селе Яманцуг устали терпеть капризы погоды и на потеху народу собрали снеговика из кочанов капусты.

Не дождавшись снега, под Астраханью на свет появился снеговик из кочанов капусты.

Вульгарная снежная баба

Светит своими прелестями в Нижнем Новгороде. Жители предполагают, что автор сего творения «ведет жизнь холостую и обделен дамским вниманием, хоть и видно, что человек рукастый».

Нижегородская снежная баба заждалась кавалера.

Венера Московская

Сделала ее сотрудница «Комсомолки» Елена Куликова. Говорит, что вместе с друзьями корпела над Венерой с 31 декабря до 7 января. Снимки скульптуры возымели такой успех, что уже стали появляться в сообществах других городов с комментарием, якобы это сделали местные мастера.

Создатель "Венеры Московской" - сотрудница «Комсомолки» Елена Куликова. Фото автора

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