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ЗДОРОВЬЕ11 января 2022 15:43

Главный санитарный врач России Анна Попова: Нужно быть готовыми, что заболеваемость ковидом вырастет до шестизначных цифр

Глава Роспотребнадзора выступила на заседании координационного совета по противодействию распространения коронавирусом
Алина МАКЕЕВА
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Анна Попова

Анна Попова

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Докладывая главе Правительства Михаилу Мишустину о том, какая обстановка сложилась в стране после праздников, Анна Попова заявила:

- Мы видим признаки ухудшающейся эпидситуации, и заключаются они в том, что в 35 регионах показатель (заболеваемости – прим. Ред.) превышает среднероссийский. Максимальные показатели также остаются в старшей возрастной группе.

Россиянам нужно готовиться к тому, что вслед за Европой, у нас также развернется новый, более заразный штамм «Омикрон». В некоторых странах Старого света он уже стал доминирующим, вызывая десятки, сотни тысяч новых зараженных в день. Всемирная организация здравоохранения ждет, что за ближайшие полтора-два месяца этим вариантом «короны» заразится более половины населения Европы.

Руководитель Роспотребнадзора рассказала, что в России случаи «Омикрона» зарегистрированы уже в 13 регионах.. Это Москва, Московская область, Ростовская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Мурманская, Ленинградская, Орловская, Оренбургская области, Республика Башкортостан, Ингушетия, Рязанская и Нижегородская области.

- Уже сегодня достаточно широкое выявление штамма «Омикрон» на территории Российской Федерации, - подчеркнула Анна Попова. - Это ещё раз подчёркивает риски, которые сегодня абсолютно реальны на территории Российской Федерации, – риски очень интенсивного роста случаев заболевания.

«Омикрон», по данным главного санитарного врача, завозили в Россию из 25 стран. Чаще всего из Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Турции. Нередко он встречается и у тех, кто возвращается из ЮАР и Танзании. Впрочем, новый штамм уже начинает распространяться и внутри страны. И судя по всему, волна заболеваемости будет такой высоты, какой мы еще не видели с самого начала пандемии:

- Нашими учёными-эпидемиологами, математиками, аналитиками разработаны подходы к прогнозированию развития эпидситуации. Мы рисуем прогнозы и краткосрочные, и долгосрочные, и пессимистичные, и оптимистичные, - рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. - То, что сегодня мы видим, к сожалению, создаёт в пессимистичном варианте прогноз по возможному росту количества выявленных случаев, связанных с ковид-инфекцией, до шестизначных цифр на территории Российской Федерации. При неблагоприятном развитии, как я уже сказала, и при несоблюдении тех требований, о которых мы говорим уже два года. Безусловно, надо быть готовыми к такому варианту развития событий.

В связи с этим всем нам нужно особенно бдительность.

- С учётом того, что инкубационный период «Омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, на третьи-пятые сутки, – хочу особо подчеркнуть, что при любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, нужно оставаться дома и не подвергать риску окружающих, коллег по работе, - призвала главный санитарный врач. - Работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания, и, конечно, соблюдать все рекомендации, которые разработаны моими коллегами уже достаточно давно и требуют неукоснительного соблюдения именно сегодня.

- Я думаю, нам надо быть готовыми к этой волне, - прокомментировал пессимистические прогнозы Радио «КП» известный вирусолог, профессор, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. – Наша медицина имеет опыт борьбы с заболеванием. По большей части оно протекает довольно легко, многие люди будут лечиться дома. И только какая-то часть попадет в больницы.

Однако министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по-другому видит перспективы, как развернется Омикрон у нас в стране:

- Несмотря на ряд заявлений, что «Омикрон» даёт не столь тяжёлое течение [заболевания], как «Дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, это не так. Реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки (мы контактируем с нашими коллегами за рубежом) заполнены, и, конечно, непривитые пациенты составляют большинство среди госпитализированных, особенно старшие возрастные группы, - доложил он на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

Что же делать, чтобы защититься? Необходимо принимать все те же меры, о которых известно с начала пандемии, подчеркивают специалисты. Это ношение масок (причем высоких степеней защиты, а лучше респираторов), социальное дистанцирование, мытье рук. А самое главное средство профилактики – вакцинация. Да, ситуация в Европе показала, что привитые граждане там тоже активно заражаются «Омикроном». Но болеют вакцинированные и ранее переболевшие, как правило, не тяжело.

- Хорошей новостью в отношении эффективности вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» стало совместное российско-итальянское исследование Центра Гамалеи и Института Спалланцани, показавшее, что ревакцинация пациентов «Спутником Лайт» даёт хорошую вирус-нейтрализацию и позволяет защитить от нового штамма COVID-19 – «Омикрон», - заявил глава Минздрава. - Поэтому мы сегодня настоятельно рекомендуем пройти ревакцинацию пациентам, переболевшим и в том числе ранее вакцинированным.

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