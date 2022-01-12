Как Нурсултан Назарбаев стал султаном Казахстана

На фото - семья Нурсултана в те времена, когда он только формировал единоличную власть. С тех пор клан хозяев страны сильно разросся… Фото: РИА Новости

«Старик, уходи!». С таких лозунгов начался год в Казахстане, а вместе с ним и у всей России, как соседки загоревшейся страны.

Первым стал город Жанаозен (это запад Казахстана). За ним Актобе и дальше Алма-Ата, Нур-Султан… Тысячи людей вышли на улицы после двукратного подорожания с 1 января сжиженного газа для автомобилей. Сначала требовали снизить цены, потом возникли политические лозунги, за ними погромы, мародерство, столкновения с силовиками, погибшие с обеих сторон…

«Старик» - это первый президент республики Нурсултан Назарбаев. Два года назад он оставил свой пост, но придумал для себя пожизненный пост главы Совета безопасности (нынешний президент Токаев снял его 5 января 2022-го). В 2010 году он официально стал Елбасы - в переводе на русский «лидер нации». В общем, человек-Казахстан.

Но при чем тут он? Он ведь даже не президент! Но он везде. Даже в том самом газе, который подорожал: глава компании, которая и подняла цены, - его зять Тимур Кулибаев.

А еще племянник Назарбаева - замглавы Комитета национальной безопасности, у дочек - многомиллиардный бизнес, все медиа - у членов его семьи.

Как Нурсултан Абишевич из простого металлурга пришел к тому, что стал первым после бога в своей республике? Ответ на этот вопрос мы искали с писателем, автором книги о клане Назарбаевых «Суперхан», бывшим собкором «КП» в Казахстане Александром ЛАПИНЫМ.

Александр Лапин хорошо знает реалии Казахстана. Фото: Личный архив

Предал того, кто вывел его наверх

- Нурсултан Абишевич - человек выдающийся. Он действительно очень серьезный политик и был весьма заметной фигурой всю свою жизнь. Его заметили наверху в Караганде, когда он работал на металлургическом комбинате, - толковый парень, талантливый, с лидерскими качествами. Оттуда его пригласили работать в комсомоле, но он сначала отказался, во второй раз уже его уговорили. Потом он стал партийным работником в Карагандинской области, потом первым секретарем и так далее.

- Своим взлетом он обязан Динмухамеду Кунаеву - многолетнему руководителю Казахстана?

- В свое время молодой партийный выдвиженец Нурсултан Назарбаев написал ему письмо. В нем он его превозносил, говорил, что тот «великий и ужасный». И сделал такой очень интересный ход - он написал в этом письме (а у Кунаева не было детей): «Я - ваш сын. Я вас буду помнить и любить вечно и всегда». Толковый парень, да еще умевший подольстить по-восточному… Конечно, он понравился. И уже в 40 лет Назарбаев стал премьер-министром Казахстана.

А когда все поняли, что время Кунаева исчерпано, Назарбаеву надо было от него отпочковаться. И он на пленуме ЦК выступил с жесткой критикой - мол, такой-сякой, настроили всяких зданий, дворцов, а жилье не строим… Тогда говорили, что это был хитрый ход, якобы они договорились, чтобы удержать власть. Но Кунаев обиделся и сказал Горбачеву, что в Казахстане нет подготовленных руководителей. И Москва поставила туда Колбина - русского из Ульяновска.

Мог быть премьером СССР

- Казахи приняли это?

- Ни в коем случае. В декабре 1986 года вспыхнуло восстание, очень похожее на то, что происходит сейчас. Митинги, погромы. Требование было одно: представитель коренной нации должен быть назначен первым секретарем.

Но Назарбаев остался премьером, Колбин - первым секретарем. Три года происходила постепенная деградация ситуации. Сначала на все это смотрели как на выступления националистов, а потом все повернулось в обратную сторону. Все, кто участвовал в этих выступлениях, были реабилитированы. В 1989-м Назарбаев стал первым секретарем ЦК компартии Казахстана. А Колбин уехал в Москву, где умер в электричке.

- Когда Назарбаева избрали президентом независимого Казахстана, началась безграничная власть?

- Нет. Там сначала президент был фигурой маловластной в отличие от парламента. Но в отличие от Ельцина Назарбаев был более гибким и хитрым. Ельцин в 1993 году расстрелял Верховный Совет, и тогда приняли новую Конституцию, а Назарбаев, чтобы получить свою долю власти, оппозиционный Верховный Совет распустил. Сначала один раз, потом второй.

Казахский бунт против власти очень быстро перерос в поджоги, грабежи и убийства. Фото: Pavel MIKHEYEV/REUTERS

Восточная хитрость…

- Как ему удалось?

- Он вместе с соратниками принял решение, что все советы на всех уровнях должны после выборов президента самораспуститься. И эта волна пошла с самого низа - сначала один районный совет, потом второй, третий… Это дошло до Верховного Совета (у них сейчас он называется Мажилис). Там сторонники Назарбаева сдали свои мандаты. И все.

Провели вторичные выборы. И опять Назарбаеву не удалось создать послушный парламент. Второй роспуск был еще более изощренным. Была такая журналистка - Квятковская, она пошла на выборы, но не прошла и написала жалобу, что они сфальсифицированы. Сначала эту бумагу выбросили - несерьезно, - а потом дали ход. Причем отменили не только на этом участке, но и на всех признали недействительными. Там, конечно, пришлось некоторых судей, которые были против, отправить в командировку, но выборы отменили. Тогда еще смеялись, что если в Москве, чтобы разнести парламент, потребовалось ввести танки, то в Казахстане потребовалась всего одна Танька - ее звали Татьяна.

- Все последующие выборы проходили тоже с «хитростями»?

- Заметьте, что ни одни выборы в Казахстане никогда не проходили в свое время - только когда выгодно президенту. Но чтобы окончательно оформить власть, была создана Ассамблея народов Казахстана. И Назарбаев, когда понимал, что на выборах не победит, обращается к ним: «Ассамблея народов Казахстана, разрешаете ли вы мне продлить свои полномочия?» Там все было единогласно. Два раза так продлевали.

...и жестокость

- Только хитростью он оставался у власти?

- Силой тоже. Иногда приходилось и убивать конкурентов.

Был один очень сильный оппозиционный политик, даже работал у Назарбаева, - Алтынбек Сарсенбаев. В 2000-х годах он стал сильно набирать обороты. Его сначала по-разному уговаривали, но он уперся. И в один прекрасный день, недели за три до выборов, его, охранника и шофера нашли убитыми. Выстрелом в затылок.

Что интересно, полиция по телефонам нашла убийц. Оказалось, что это бойцы спецподразделения «Арыстан» - как наша «Альфа». Начался грандиозный международный скандал. Но был найден гениальный ход: нашли какого-то мужика, чиновника среднего масштаба, и он признался, что нанял бойцов, чтобы убить человека, который его якобы оскорбил. Якобы он взял кредит в банке, заплатил этим офицерам, они оделись в форму, получили оружие, сели в служебную машину, нашли этого Сарсенбаева и убили. Мужику дали 14 лет.

А признался он после личной встречи с Назарбаевым.

- Дело шито совсем белыми нитками...

- Был еще один соратник - Заманбек Нуркадилов, бывший мэр Алма-Аты. В какой-то момент он стал показывать, что сам себе величина. Начал не подчиняться, перечить. Как-то нашли его убитым - самоубийство. Сделал три выстрела себе в грудь… и положил пистолет рядом на подушку кресла, где сидел.

- Он всех врагов просто уничтожал?

- Нет. Кого-то аккуратно выдавливал.

Был такой Акежан Кажегельдин. Назарбаев нашел его в какой-то области - не очень серьезным, но весьма передовых взглядов чиновником. Позвал сначала на должность зампредседателя Совета, потом назначил премьером. Кажегельдин фактически провел все реформы в Казахстане: пенсионная, реформа ЖКХ, образовательная. Даже в 1996-м получил статус «Реформатор года», был признан на международном уровне.

При такой ситуации Кажегельдин, скажем так, слегка воспрял. И решил, что он пойдет на выборы. Это и закончилось для него катастрофой. Начали гонять и чихвостить вовсю. А не допустили на выборы по смехотворному поводу: он переходит улицу в центре Алма-Аты, его останавливает полицейский, выписывает штраф за неправильный переход. А парламент принимает закон, по которому люди, которые подвергались административному штрафу, не могут быть кандидатами в президенты.

Потом уже начались аресты близких людей, пытки, сбор компромата. Выдавили из страны, в общем.

- Тогда же Назарбаев сам и попался в так называемый казахгейт?

- Да. Они выгнали Кажегельдина из страны и решили отобрать его деньги. Обратились на Запад в финансовую полицию. Та стала искать и нашла… деньги Назарбаева. Кажется, в Голландии. Около миллиарда долларов.

Вскрылась еще одна история: у Назарбаева был советник Гиффен от американцев. И оказалось, что он тоже был весь во взятках. Его в Штатах взяли за одно место, стали судить. Он говорит: «Я взятки брал по поручению и указанию президента Казахской Республики товарища Назарбаева». Елбасы тогда десять лет не выезжал только потому, что он боялся, что его арестуют.

Семья - лучшая опора

- Из Казахстана выдавлены и все оппозиционные медиа…

- В Казахстане были частные СМИ. Они просто изначально были приватизированы членами семьи Назарбаева. Их собирали под себя зять Назарбаева Рахат Алиев и его старшая дочь Дарига Назарбаева. Потом Нурсултан Абишевич, когда разругался с этим зятем, предложил забрать их под себя - под общегосударственное управление.

- Оппозиционного мнения нет и в парламенте. Там одна партия «Нур Отан», остальные для вида.

- Семья Нурсултана Абишевича Назарбаева контролирует все от начала до конца. А что такое семья? Это Азия - тут не муж, жена и двое детей, как у нас.

Его первая жена - Сара Алпысовна. У них три дочери:

- Дарига, 1963 г. р. (медиамагнат, депутат парламента, директор фонда Назарбаева).

Бывший муж - Рахат Алиев.

У них трое детей: Нурали Алиев (1985 г. р.), Айсултан Назарбаев (1990 - 2020), Венера Назарбаева (2000 г. р.).

- Динара Кулибаева, 1967 г. р. (глава Фонда образования им. Назарбаева, акционер Народного банка Казахстана).

Муж - Тимур Кулибаев, глава Союза нефтяников Казахстана.

У них трое детей: сын Алтай и дочери Дениза и Алишия.

- Алия, 1980 г. р. (глава строительной компании, кинопродюсер).

Муж - Димаш Досанов, глава нефтетранспортной компании и президент Федерации баскетбола.

Бывший муж - Айдар Акаев (сын экс-президента Киргизии).

У нее четверо детей.

Достаточно многочисленная сторона. Согласитесь!

Второй слой.

У Нурсултана Абишевича есть еще одна жена. Вторая! Ее зовут Токал - бывшая бортпроводница, летала вместе с шефом. Она живет в Англии. У нее две дочки. Плюс еще свои родственники.

Потом появилась третья жена - Асель. Красавица казашка, «Мисс Казахстан». От нее еще долгожданный сын - Султанчик (ему лет 10 - 12). Там тоже родственники есть. И каждый из них должен получить должность или бизнес. Например, отец Асель сразу стал генералом таможенной службы, как только она полюбилась шефу.

Формально передав власть Касым-Жомарту Токаеву, Назарбаев оставил все ее рычаги себе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Господи, это же целый город можно заселить.

А еще его племянник Сатыбалды - бывший замглавы КНБ (сын старшего брата). Назарбаев его сам воспитывал.

- Его Токаев снял во время протестов.

- Потому что понимал, что его обложили со всех сторон людьми Назарбаева.

- Огромный клан…

- И все при делах. Тоже прогремел на протестах - Тимур Кулибаев. Это зять. Возглавляет казахскую Ассоциацию нефтепромышленности. Поэтому, когда выросли цены на газ, люди решили, что семья Назарбаева хочет на них нажиться.

Еще дочь - Алия. Была замужем за сыном президента Киргизстана Аскара Акаева. Сейчас живет с другим. У нее тоже бизнес: она всю Алма-Ату застроила.

Приватизировал страну

- Состояние семьи огромное?

- Только слухи и обрывки новостей. В свое время в Лондоне было арестовало 100 миллионов долларов, которые принадлежали Дариге Назарбаевой. У них там дома и прочее. Еще Дарига по поддельному паспорту в Вене хотела то ли получить, то ли положить 600 миллионов долларов. Но ее опознали. Оказалось, что это не какая-то там казашка, а дочка президента. Тоже был скандал.

- Это все от приватизации?

- Конечно. Я уже говорил - он умный мужик. Приватизация проходила не как у нас.

Пример. Приезжает индийская компания купить условный Карагандинский металлургический комбинат - самый знаменитый в СССР. Им говорят: «Мы продадим, и очень дешево. Не за миллиард долларов, а 100 миллионов или 200. Но вы должны часть заплатить в кассу, а часть - направить в фонд». Само собой, Назарбаев был учредителем.

Сначала просили немножко: по 200 - 300 тысяч долларов. И все соглашаются.

А после того как ты покупаешь акции, перечисляешь эту взятку в фонд, заключается договор, где ты владеешь не всеми акциями, а 50%. У кого другие 50%? Все правильно! У верного Назарбаеву человека.

Главный и единственный националист

- При Назарбаеве разгулялись казахские националисты.

- Первый и главный националист - это, конечно, сам Назарбаев. Конечно, скрытый. Послушайте его речи. Что он говорит на русском для всего мира и что говорит для казахов на казахском. Это разные речи.

- Он и вытеснил русских из всех сфер деятельности?

- С его подачи был принят закон о языке. Все чиновники должны владеть государственным языком. Казахи не все говорят на нем. Не говоря уже про русских. Вот они и покинули госорганы.

- Удастся ли Токаеву сейчас избавиться от семьи Назарбаева?

- Ему нужно свою власть сохранить. Но для этого надо избавиться от этих кандалов, ядра на шее. Но мне кажется, что это настолько сложно! Они вросли. У них собственность. Они везде.

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