«Да кому мы там нужны»: Русские Казахстана рассказали, почему не переезжают в Россию

Мужчина проходит мимо разгромленного офиса правящей казахстанской партии Нур Отан в городе Алматы. Фото: REUTERS

Драматичные события начала года в Казахстане заставили вспомнить и о 3,5 миллионах русских, которые живут в этой стране - в основном в приграничных с РФ районах. В 90-е молодая республика пережила настоящий исход русского населения, уехали 1,3 млн человек.

Но многие остались. И уезжать по тем или иным причинам не собираются. Журналист kp.ru прошелся по улицам Уральска, самого русского города на западе Казахстана, и поговорил с людьми, чтобы узнать, почему они не торопятся на историческую родину.

Татьяна, продавщица

- Я узнавала по поводу переезда в Самару или Саратов, у меня и там и там друзья. Но, если честно, я не Эйнштейн, хоть образование и высшее, работаю продавщицей. Найти такую же работу в России не проблема, но получать я там буду крохи, больше половина из которых уйдет на аренду жилья. А тут я живу с мамой, квартира своя. В России мне не то что жилье никто не предоставит, так еще и для того, чтобы полноценное гражданство получить, надо 5 лет там прожить. Короче, это не для меня.

Наталья, медик

- Детей отправили учиться в Самару, а нам, конечно, сложнее с места сорваться, все бросить и уехать в неизвестность. Тем более, там ждут молодых, чтобы плодились и размножались. А мы кому там нужны? Мне год до пенсии, а там, говорят, большие сложности с тем, чтобы казахскую пенсию перевести. У меня подруга пару лет назад уехала в Московскую область, так она 3-4 раза в год приезжает сюда за пенсией.

Январский бунт затронул преимущественно центральные и южные районы Казахстана, на севере, где доля русского населения существенней, всё прошло спокойно. Фото: REUTERS

Алексей, айтишник

- У меня нет никаких причин уезжать. Я работаю в Атырау на производстве, работаю давно, можно сказать, дослужился до хорошей должности. Так на свою зарплату купил квартиру в Уральске, снимаю жилье в Атырау, снимаю дочери, которая в Питере учится, квартиру и родителям помогаю. Конечно, мы с женой изучали вопрос о переезде. Я могу работать где угодно в принципе, какой-нибудь немецкий язык выучить не проблема. Но вот, например, в Москве, где у меня была пара офферов (предложение работы - прим. ред.), зарплата примерно такая же, а уровень жизни мы себе сможем позволить ощутимо похуже. Ну и зачем? Никто на меня косо не смотрит, потому что я русский. На работе, когда всех прижали с казахским языком, просто завели людей, которые ведут всю документацию на государственном языке. Меня лично никто казахский учить не заставляет, а на самом примитивном бытовом уровне он сам собой запоминается. А вот дочка, помню, возмущалась «Зачем мне учить казахский, я уеду в Россию!»

Ирина Михайловна, учитель на пенсии

- Вы знаете, что в городе сейчас 50-60 школ? Из них чисто русских - 4. Остальные смешанные или только казахские. Выживают нас потихоньку. А я не уезжаю, потому что у меня тут ученики: готовлю ребят к ЕГЭ по-русскому. Учебная программа здесь такая, что даже медалисты не сдадут российский экзамен, потому что просто не проходят теперь в школах многие темы. Решили, например, что орфоэпия (то есть нормы произношения - прим. ред.) детям не нужна. А в ЕГЭ задания на правильную постановку ударения! Если перееду куда-то, меня там никто не знает, сарафанное радио не работает. А тут могу копить за счет репетиторства на старость, когда уже ничего не смогу делать.

Анна

- Я замужем за казахом! У нас уже двое детишек. Никогда не было проблем с его родственниками, приняли, как родную. У нас же тут русские с казахами много сотен лет бок о бок жили. Много смешанных браков и детишек-метисов.

Константин Петрович, пенсионер:

- А куда я поеду? У меня тут родители похоронены, брат тут, и я в эту землю лягу. Может, буду тут последним Уральским казаком.

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