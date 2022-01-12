Первой леди Франции сообщили, что ее муж встречается с любовником

Бриджит Макрон. Фото: REUTERS

Неожиданное заявление об анонимном звонке, поступившем первой леди Франции Бриджит Макрон, сделал политический комментатор Николя Присет в документальном фильме «В аду президентских кампаний».

По словам Присета, неизвестный, обойдя все уровни защиты, предусмотренные службой безопасности для гаджетов президентской четы, сумел дозвониться на личный номер Бриджит Макрон и сделать неприятное для женщины заявление.

– Я знаю, что ваш муж сейчас с мужчиной-любовником, – сказал недоброжелатель.

Информацию о неожиданном звонке подтвердил и французский сенатор Франсуа Патриат – по его словам, положив трубку супруга президента поделилась своими переживаниями:

– Вы понимаете, что они посмели сказать? Нас совершенно не щадят! Я была опечалена и потрясена, услышав это, но мы будем двигаться дальше, – заявила Бриджит Макрон.

24-летняя разница в возрасте между президентом Франции Эммануэлем Макроном и его супругой Бриджит до сих пор не дает многим покоя. Хотя сам Макрон утверждает, что дело лишь в чувстве, вспыхнувшем в далеком 1993 году между 15-летним школьником и его 39-летней учительницей, люди до сих пор ищут скрытые мотивы столь неравного брака.

А не так давно сторонники теории заговора распространили информацию о том, что Бриджит Макрон – трансгендерная женщина, родившаяся мужчиной и перенесшая серию операций по смене пола.