Дмитрий Песков: Почему российские силы выйдут из Казахстана последними? Это решает ОДКБ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как уже сообщалось, во вторник, 11 января, президент Казахстана Токаев предложил через два начать вывод из своей республики сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В связи с этим политический обозреватель kp.ru Александр Гамов задал в среду, 12 января, пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову несколько вопросов.

-... Дмитрий Сергеевич, почему силы ОДКБ вводили в Казахстан в считанные часы? А выводить их будут аж 10 дней? Почему российский контингент - в последнюю очередь? Не слишком ли быстро принято решение о выводе? Очень уж стремительно... И там, действительно, все стабилизировалось? И, самый главный вопрос... Лично меня волнует и очень многих: усиленная охрана Байконура останется?

Вот что ответил официальный представитель Кремля:

- Охрана Байконура осуществляется и российскими специалистами. До этого она осуществлялась... И так же, конечно, в первую очередь, - казахстанскими правоохранительными органами. Это первое.

Второе. Почему так быстро? Это решение той страны, которая запрашивала помощь ОДКБ. И (быстрый вывод войск. - А.Г.) говорит о том, что была достаточно эффективная миссия, чтобы в сжатые сроки помочь нашим казахстанским друзьям справиться с теми проблемами, которые возникли.

А почему десять дней там, а не один день? Собственно, за один день миссия и не была развернута. Она тоже развертывалась в течение определенного количества дней.

Но, в данном случае, это все координируется ОДКБ, это вопрос не только к Российской Федерации.

- Почему Россия в последнюю очередь выводит свои силы?

- Это решает ОДКБ, - сказал Песков.

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