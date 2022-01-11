Леонид Калашников: Силы ОДКБ и не должны находиться в Казахстане после отмены Чрезвычайного положения

Сам факт ввода подразделений из союзных по организации стран послужил к тому, что те, кто стоял за спинами бунтовщиков и погромщиков, получили сигнал, что задуманное ими не пройдет так легко Фото: REUTERS

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января заявил о том, что 13 января начнется поэтапный вывод сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые были по его же просьбе введены в республику всего несколько дней назад.

Неужели в Казахстане так быстро успокоилась обстановка, что уже не требуется присутствие профессиональных военных из 5 стран-участниц ОДКБ?

За комментарием kp.ru обратился к главе комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леониду Калашникову, который в конце прошлого года посещал Казахстан.

- Леонид Иванович — не слишком ли спешит руководство соседней республики с выводом миротворцев, которые сейчас контролируют ряд жизненно важных объектов Казахстана — по просьбе его же властей?

- Не думаю, что решение принято «рановато». Я был во всех странах СНГ, где возникали горячие ситуации. И в Армении, и в Белоруссии, и в Киргизии. В разные годы. Кстати, все эти страны — участницы ОДКБ. И когда меня в начале января спрашивали — надолго ли будет ввод миротворческих сил, я лично полагал, что они будут находиться в республике только то время, пока не закончится введенное президентом страны Чрезвычайное положение.

Леонид Калашников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Получается, вы не ошиблись?

- Да. Даже такого небольшого времени оказалось достаточно для нормализации обстановки. Сам факт ввода хорошо подготовленных подразделений из союзных по организации стран послужил к тому, что те, кто стоял за спинами бунтовщиков и погромщиков, за возможным переворотом, получили сигнал, четкий знак, что задуманное ими не пройдет так легко. И власть сама к ним в руки не свалится. Ввод сил ОДКБ дал понять: действующая власть не остановится только лишь на подавлении грабежей, мародерства и насилия.

- Не остановится, чтобы что?

- Она обязана была как можно скорее нормализовать обстановку в целом - и это важно было для всех стран ОДКБ.

- Почему?

- Потому, что происходившее в Казахстане - это уже был не мирный протест, а вооруженный мятеж. С явными террористическими проявлениями. А конкретно для России это - нарушение спокойствия на протяжении 7 с лишним тысяч километров сухопутной границы. И никто не позволит вскрыть ее и сделать легко проницаемой. В том числе для террористических группировок.

- Много говорилось о законности ввода сил ОДКБ...

- Тем, кто говорит, что вот только «внешние» военно-политические обстоятельства могли позволить вводить подразделения миротворцев, я рекомендую почитать Устав ОДКБ. В 7 и 8 статьях все четко объяснено. В том числе, про террористические угрозы для государственного строя любой из стран Организации.

- Но эти статьи прежде практически не применялись?

- Да, редко это делается. Но слишком большая опасность была для всех. Именно понимая, что это может послужить детонатором для опасных процессов. А многие бы при том сидели и потирали ручки.

- Кто?

- Спецслужбы некоторых стран. Которые нам устроили, например, то, что случилось на Украине.

- Подразделения российских десантников из состава миротворческого контингента останутся на охране Байконура и наших представительств в Казахстане?

- Пока об этом говорить рано. Именно все войска ОДКБ, которые были введены по данному распоряжению — они будут возвращены в свои страны в короткие сроки. Охрана названных вами объектов осуществлялась другими силами и способами. Если сочтут в Москве необходимым что-то изменить в системе охраны — для этого совсем не обязательно использовать десантников-миротворцев.

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