Раскрыты подробности смерти Михаила Зеленского в Доминикане

В Доминикану Зеленский полетел отдыхать со своей третьей женой Милой Рубинчик. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Смерть Михаила Зеленского на отдыхе в Доминикане поразила не только коллег телеведущего, но и простых россиян. Мужчина погиб в расцвете лет, рядом с ним была третья жена Мила Рубинчик. И если в первые часы трагедии подробностей было крайне мало, то сейчас раскрыты страшные детали ухода из жизни звезды экрана.

Внезапно умерший Михаил Зеленский болел коронавирусом, рассказали коллеги телеведущего. Несмотря на слабость, он поспешил вернуться к работе, пишет сайт mk.ru.

"Коронавирус он относительно легко перенес. Продолжал курить по две пачки в день. Жил под девизом: «Получай удовольствие». Поэтому… А его возраст для мужчины очень опасный. Потому что очень часто инсульты и инфаркты происходят", - вздыхает знакомый Михаила.

В Доминикану Зеленский полетел отдыхать со своей третьей женой Милой Рубинчик. Они обожали посещать экзотические страны. Кроме того, женщина часто летала с мужем на гастроли, всегда была рядом.

В этот раз супруги планировали пробыть на курорте несколько недель. Однако телеведущего настиг инсульт. Коллеги связывают его смерть с возможным тромбозом как последствием перенесенного коронавируса.

Напомним, Михаил Зеленский был женат трижды. Первый раз он пошел под венец с бывшей одноклассницей Ольгой. Второй его женой стала фигуристка Елена Грушина. Ради любимого мужчины Елена переехала из Америки в Россию. Она родила Михаилу двух дочерей, Софью и Полину. Однако в 2014 году Зеленский и Грушина развелись. Третьей женой ведущего стала Мила Рубинчик. Она младше звезды на семь лет. Воспитывает сына от прежних отношений. Общих детей у Зеленского и Рубинчик нет.