Доспехи и оружие "Золотого человека" считается национальным символом Казахстана

Националисты всегда живо интересовались историей и мистикой. Во время Великой Отечественной войны артефакты по всему миру активно собирали гитлеровцы из отдела археологии "Аненербе". Выяснилось, что во время погромов в Алма-Ате исламские фундаменталисты также наведывались к казахским музейщикам. Их интересовали мечи и копья гуннских и сакских воинов. Но в первую очередь - оружие "Золотого человека", доспехи которого нашли на территории Казахстана советские археологи.

- 5 января, когда все случилось, в музее оставалось только семь человек, - рассказывает казахскому телеканалу "Хабар 24" заместитель директора музея Бибигуль Дандыгараева. - Остальных от греха подальше отпустили по домам. Около 16 часов нам сломали двери, в вестибюль ворвались около 200 молодых людей, которые повредили сигнализацию.

Погромщики в Алма-Ате искали "оружие предков"

Бибигуль прокричала, чтоб они ничего не трогали. Среди погромщиков оказался координатор, который остановил толпу вооруженную ножами и сказал, что экспонаты в музее - драгоценное наследие предков и "завтра все пригодится". После этого он поинтересовался у замдиректора музея, где хранится меч и кинжал "Золотого человека".

Доспехи и оружие "Золотого человека" считается национальным символом Казахстана. Золотое оружие найдено советскими археологами в 1969 году в захоронении иссыкского принца, которого называют казахстанским Тутанхамоном или Алтын адамом.

Бибигуль обманула погромщиков, заявив, что оригинал "Золотого человека" в музее не хранится, а оружие находится на реставрации. Спасло ситуацию то, что погромщики не знали, как включить в музее свет. Кто-то в толпе предложил ее убить, но она не отступила. А когда наступило время молитвы, налетчики стали выполнять ритуал в музее. После этого заявили, что на время свержения власти в Казахстане в музее будет их штаб.

Замдиректора умудрилась сохранить от мародеров не только более 300 тысяч экспонатов, но жизни 15 сотрудников полиции и спецслужб: в подвале здания несколько сотрудниц музея оказывали им медицинскую помощь. Силовики получили серьезные ранения во время отражения атаки религиозных фанатиков на мэрию города.

Бибигуль целый день читала незваным гостям лекции об истории страны, чтобы отвлечь их от насилия. Только к вечеру они покинули здание.

- Два дня мы охраняли наше национальное достояние. Сейчас я дома. Не знаю, почему ко мне так отнеслись (нападавшие) - потому что я женщина или потому что меня поддерживали сотрудники музея и дух моих предков. Мы выжили, но такой страшной ситуации не было в моей жизни никогда, - заявила журналистам храбрая женщина.

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