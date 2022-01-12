Врач назвал причину инсульта Михаила Зеленского

Михаил Зеленский скоропостижно скончался от инсульта во время отдыха в Доминикане Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Популярный телеведущий Михаил Зеленский, знакомый зрителям по программам на каналах "Культура" и "Россия 24", скоропостижно скончался от инсульта во время отдыха в Доминикане. Говорят, к своему здоровью он относился беспечно: пил по 7-8 чашек кофе, выкуривал пару пачек в день и не собирался отказываться от сигарет даже после предупреждений врачей, хотя о риске развития инсульта журналисту говорили еще 10 лет назад... Теперь поклонники теряются в догадках - неужели Зеленского убил нездоровый образ жизни, или все дело в ковиде, которым ведущий переболел в прошлом году? А ведь болезнь протекала в легкой форме...

- К сожалению, развитие инсульта после перенесенного коронавируса - не новость для медиков. Этот вирус очень пагубно влияет на сосуды, в первую очередь - сосуды головного мозга, вызывая ишемические и геморрагические инсульты, - объяснил kp.ru врач-пульмонолог Сергей Пурясев. - И даже новый штамм омикрон, который нам пытаются представить как безобидный, вырождающийся и даже как некую "природную вакцинацию", грозит страшными осложнениями на сердечно-сосудистую систему. Безопасность омикрона, также как и любого другого штамма, - это фейк, которому нельзя верить.

А вот неправильный образ жизни, по словам врача, вряд ли мог обернуться столь трагическими последствиями.

- Ну курил и курил, тем более, много лет, - отмахнулся доктор Пурясев. - Проблема здесь совсем не в этом. Полагаю, что к трагедии привело опасное сочетание факторов: осложнения от коронавируса и длительный перелет на курорт. После ковида, как минимум, полгода надо воздерживаться от перемещения на большие расстояния, в том числе, в другие часовые пояса. Любой перелет крайне опасен возникновением тромбозов: риск их развития в самолете в 10 раз (!) выше, чем от COVID-19. Многим, чей перелет длится более трех часов, врачи рекомендуют использовать специальные эластичные бинты и противосвертывающие препараты.

Кроме того, ослабленный организм телеведущего могла добить акклиматизация.

- Иммунная система после таких нагрузок находится в подвешенном состоянии, - уверен Сергей Пурясев. - А тут, опять же, празднование Нового года, наверняка, алкоголь на столе... Человек настраивается на отдых, на релаксацию, и его организм перестает вырабатывать адреналин, который помогает нам бороться со стрессами. Именно в этот момент Михаил Зеленский и пропустил удар по здоровью.

Доктор уверен: избежать инсульта возможно, если пристально следить за состоянием организма - регулярно мерить давление и не допускать его скачков, дважды в год проходить диспансеризацию и после болезней обязательно сдавать анализ на свертываемость крови.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Цинковый гроб или урна с прахом: как вернут в Россию тело умершего в Доминикане Михаила Зеленского

Тело умершего в Доминикане Михаила Зеленского придется перевозить в багажном отделении (подробности)