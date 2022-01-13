Арктику «открывала» вся страна, а главные призы уехали на Север!

Памятные подарки призерам от Проектного офиса развития Арктики (ПОРА)

Как вкусно накормить мужа блюдом из сырого мяса, приготовить ненецкий гематоген и оладьи из морской капусты, почему на оленях не только ездят, но и слагают о них героические сказки – и это еще далеко не все, что узнали читатели «Комсомолки» благодаря конкурсу #пораоткрытьарктику!

Его участникам надо было выбрать одну из традиций народов Крайнего Севера и представить ее ярко и оригинально. Мы получили более 60 замечательных разнообразных работ из разных уголков России - от Крайнего Севера до Черноморского побережья. Здесь вам и рецепты традиционных блюд коренных народов Севера в художественной интерпретации, и сказки по мотивам северного фольклора, и искусное рукоделие. Мы благодарны всем участникам, создавшим своими работами настоящий праздник! Ну а победители конкурса получили обещанные призы и подарки прямо к Новому году! Мы успели их доставить даже в далекое селение Питляр в Ямало-Ненецком автономном округе.

Маша Шторм, мама Наталья Петракова , за работу Олень - шаман - рисунок и фигурка. Мурманская область, Ловозерский район. пгт Ревда

Победителей - Веру Агапитову и Светлану Кустышеву из Нарьян-Мара (авторы видеоролика «Строганина») и Болониева Кирилла из бурятского села Иволгинска (автор рисунка о жизни на Крайнем Севере) в сильные морозы будут согревать пуховики от компании BASK. Душевные арктические призы от ПОРА получили призеры конкурса.

Вера Агапитова и Светлана Кустышева (Нарьян-Мар). Победители конкурса. Авторы видеоролика «Строганина»

Кирилл Болониев из бурятского села Иволгинска. Автор рисунка о жизни на Крайнем Севере

Филипп Сязи из села Питляр Шурышкарского района Ямало-Ненецкого автономного округа награжден за активность и оригинальную работу «Маска с национальной вышивкой»

Татьяна Егорова, п. Никель Мурманской области. Автор «Оладьи из морской капусты»

Конкурс открыл много неизвестного и удивительного о Крайнем Севере. Но сколько еще открытий для любознательных таит этот уникальный край! Уверены, он еще не раз вас удивит своими тайнами. И до встречи в новых конкурсах!

* Семейный творческий конкурс «ПОРА открыть Арктику» организовали «Комсомольская правда» и Проектный офис развития Арктики (ПОРА).