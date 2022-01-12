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12 января 2022 15:46

Общаются с родственниками по телефону через стекло: какие порядки установлены в доме престарелых, где Леонид Куравлев провел последний год

Корреспонденты kp.ru побывали в пансионате на Большой Филевской
Михаил АФАНАСЬЕВ, Светлана ТЕМОЧКИНА
Комментарии (6)Комментарии (6)(6)
Леонида Куравлева 5 января скорая увезла в больницу в Коммунарке, где он находится до сих пор

Леонида Куравлева 5 января скорая увезла в больницу в Коммунарке, где он находится до сих пор

Фото: Борис КУДРЯВОВ

“Резиденция для пожилых людей” - именно так именует себя центр, в котором целый год жил наш любимый актер Леонид Куравлев, сейчас ему 85 лет. Отсюда 5 января скорая увезла его в больницу на Коммунарке, где он находится до сих пор. Корреспонденты kp.ru побывали внутри этого заведения, пообщались с персоналом и узнали о порядках, которые принято соблюдать внутри.

ПОРУЧНИ ДАЖЕ В КОРИДОРАХ

В трехэтажном здании на ул. Большой Филевской,11, по словам персонала, раньше располагалась больница, сейчас - пансионат для престарелых. Поместить сюда родственника можно на любой срок. Когда-то было и дневное пребывание, во времена пандемии осталось только круглосуточное.

Внутри новый ремонт, безбарьерная среда, лифты, поручни даже в коридорах. Столовая гордо именуется рестораном, на стенах - рисунки и поделки обитателей пансионата и снимки с мероприятий. На одном из них - Елена Малышева.

- Не стоит фотографировать, видите же, она с пациентом на фото, - говорят сотрудники.

На сайте заведения размещен ролик, в котором Малышева рассказывает, как сложно бывает, когда престарелые родственники болеют или теряют разум, общается с пациентами, говорит о том, что персонал обеспечивает настоящий медицинский уход и реабилитацию после инфарктов, инсультов, переломов шейки бедра и при болезни Альцгеймера, а еще заверяет: была бы рада, если б и ее 88-летняя мама жила в таких условиях.

В трехэтажном здании на Большой Филевской раньше располагалась больница, сейчас - пансионат для престарелых

В трехэтажном здании на Большой Филевской раньше располагалась больница, сейчас - пансионат для престарелых

«ПРОСЯТСЯ В ДВУХМЕСТНЫЕ ПАЛАТЫ»

Палаты здесь - одно- и двухместные.

- Даже тот, кто изначально хочет жить один, потом заводит друзей, так что не успеете оглянуться, и вот уже просит перевести его в двухместную палату, - говорят сотрудники.

Однако Куравлев все время находился в одноместной вип-палате. И насколько известно, практически не передвигался: еду ему приносили в комнату. В «развлечениях» местных старичков он тоже не участвовал.

Везде установлены кнопки быстрого вызова персонала, в ванной есть еще и шнурок: на случай, если человек упал и не в силах подняться. Сигнал сразу идет на пост к медсестре, она поспешит на помощь.

Среди штатных сотрудников - пульмонолог, терапевт, психиатр, невролог, реабилитолог, инструктор ЛФК. Первую помощь в случае резкого ухудшения самочувствия пациента они оказать могут, но по регламенту должны сразу звонить родственникам и с их согласия вызывать “Скорую помощь”. Так и было с Леонидом Куравлевым.

Поместить сюда родственника можно на любой срок

Поместить сюда родственника можно на любой срок

АНИМАТОР

Развлекает обитателей пансионата аниматор Ирина Ивановна. Рисует, поет, играет на музыкальных инструментах для пациентов и вместе с ними.

- Валентина Николаевна, берите стул присаживайтесь к нам, - приглашает женщина лет 50 (это и есть аниматор) старушку, которая медленно заходит в зал. - Мы как раз собираемся играть в лото, пока все спят.

Дело происходит после обеда, когда многие обитатели пансионата разбрелись по комнатам – тихий час.

Валентина Николаевна медленно подходит к столу, аниматор помогает придвинуть стул, игра начинается.

“Резиденция для пожилых людей” - именно так именует себя центр, в котором целый год жил наш любимый актер Леонид Куравлев

“Резиденция для пожилых людей” - именно так именует себя центр, в котором целый год жил наш любимый актер Леонид Куравлев

ПОСЕТИТЕЛЯМ ВНУТРЬ НЕЛЬЗЯ

И хотя руководство обещает, что скучно пансионерам не будет, пожалуй, у них нет самого главного - свободы.

Они могут гулять по территории, впрочем, на момент нашего визита желающих нет. Но в более теплую погоду старички, как уверяют местные, чуть ли не каждый день устраивают себе променады. Вот только за пределы кованого забора им нельзя, а потому их мир сужается до размеров прилегающей к пансионату территории, где разбит парк. Впрочем, довольно просторный.

- За территорию в доковидные времена можно было выходить, но в сопровождении родственника, сейчас же после любого выхода нужен ПЦР-тест, - говорят сотрудники. - Мы же за них отвечаем.

Палаты здесь - одно- и двухместные

Палаты здесь - одно- и двухместные

Пообщаться с родней в пандемию можно, только осторожно. А точнее, через запертую стеклянную дверь, по обе стороны которой будут стоять кресла.

- Это из-за соображений безопасности, - поясняет персонал. - Посетителям внутрь нельзя, только пациентам. Приходить можно хоть каждый день, но повидаться получится лишь через стекло, а поговорить - по специальному телефону.

Следуя трендам последнего времени, “Идиллия” теперь предлагает еще и реабилитацию после ковида. Тариф “Премиум” с одноместным размещением и 6-разовым питанием обойдется в 10 тысяч рублей за сутки.

Шоу-бизнесЗвезды: болезниЛеонид Куравлев: досье KP.RU