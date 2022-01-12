Эксперт-графолог изучил страшную записку ребенка, который умолял спасти его от отца

Мы показали листок с текстом и рисунками эксперту-графологу

В подмосковном Красногорске продолжаются поиски ребенка, который выбросил из окна страшную записку. Как ранее сообщал сайт KP.RU, исписанный детским почерком листок бумаги обнаружили во дворе ЖК АРТ вечером 8 января.

«Спасите! Умаляю! Меня избивают это мой последнй шан!!! Спасите пожалуйста», - гласит записка (орфография и пунктуация сохранены). Ниже рисунок с человечками, на котором «Папа» угрожает ребенку, подписанному «Я». Более того, в записке был указан и адрес - Авангардная, 4, 14 этаж, «белая квартира».

Сотрудники полиции и органов опеки в тот же вечер совершили поквартирный обход дома, но так и не нашли ребенка, который мог бы просить о помощи с помощью той самой найденной записки.

Жители 44-этажного дома на Авангардной улице подозревают, что записка на самом деле могла быть чьей-то шуткой.

Мы показали листок с текстом и рисунками эксперту-графологу (то есть специалисту, который изучает связь почерка и индивидуальных особенностей личности).

- С точки зрения вариаций почерка, который предлагает автор, писавший текст, у меня есть несколько вопросов, - говорит графолог, директор Центра психологических инноваций, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов. - Отмечаю характерное написание букв А и Г. Они явно отличаются от остальных. Обычно это может быть связано с тем, что эти буквы есть в имени или фамилии автора. У него к ним особое отношение. А еще там есть специфика написания буквы «Л», которое в данном тексте является не детской вариацией, а прописной. Человек, который это писал, явно привык писать буквы слитно, соединяя их.

По словам эксперта, он поставил бы под сомнение, что текст на самом деле писал ребенок.

- То, что написано - нарочито стилизовано под детский характерный почерк, - резюмирует Дмитрий Смыслов.

Тем не менее в полиции продолжается проверка.

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