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Происшествия12 января 2022 16:55

Эксперт-графолог изучил страшную записку ребенка, который умолял спасти его от отца

Кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов обратил внимание на характерное написание некоторых букв
Александр РОГОЗА
Александр РОГОЗА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Мы показали листок с текстом и рисунками эксперту-графологу

Мы показали листок с текстом и рисунками эксперту-графологу

В подмосковном Красногорске продолжаются поиски ребенка, который выбросил из окна страшную записку. Как ранее сообщал сайт KP.RU, исписанный детским почерком листок бумаги обнаружили во дворе ЖК АРТ вечером 8 января.

«Спасите! Умаляю! Меня избивают это мой последнй шан!!! Спасите пожалуйста», - гласит записка (орфография и пунктуация сохранены). Ниже рисунок с человечками, на котором «Папа» угрожает ребенку, подписанному «Я». Более того, в записке был указан и адрес - Авангардная, 4, 14 этаж, «белая квартира».

Сотрудники полиции и органов опеки в тот же вечер совершили поквартирный обход дома, но так и не нашли ребенка, который мог бы просить о помощи с помощью той самой найденной записки.

Жители 44-этажного дома на Авангардной улице подозревают, что записка на самом деле могла быть чьей-то шуткой.

Мы показали листок с текстом и рисунками эксперту-графологу (то есть специалисту, который изучает связь почерка и индивидуальных особенностей личности).

- С точки зрения вариаций почерка, который предлагает автор, писавший текст, у меня есть несколько вопросов, - говорит графолог, директор Центра психологических инноваций, кандидат психологических наук Дмитрий Смыслов. - Отмечаю характерное написание букв А и Г. Они явно отличаются от остальных. Обычно это может быть связано с тем, что эти буквы есть в имени или фамилии автора. У него к ним особое отношение. А еще там есть специфика написания буквы «Л», которое в данном тексте является не детской вариацией, а прописной. Человек, который это писал, явно привык писать буквы слитно, соединяя их.

По словам эксперта, он поставил бы под сомнение, что текст на самом деле писал ребенок.

- То, что написано - нарочито стилизовано под детский характерный почерк, - резюмирует Дмитрий Смыслов.

Тем не менее в полиции продолжается проверка.

KP.RU следит за развитием событий.

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