Омикрон готовится к прыжку в России: что нужно знать, чтобы защитить себя

Штамм оказался высокозаразным. Он распространяется гораздо быстрее. Проще проникает в организм человекам. И инкубационный период у него короче Фото: EAST NEWS

Вице-премьер Татьяна Голикова в среду заявила, что по данным на 12 января в России выявили уже 698 случаев заражения вариантом коронавируса Омикрон. По словам представителей ВОЗ, свыше 7 миллионов человек в Европе заразились COVID-19 в первую неделю 2022 года, в ближайшие два месяца коронавирусом заразится половина населения Старого Света. В США и Великобритании уже небывалый рост заболеваемости, в день COVID-19 диагностируют у сотен тысяч человек.

Россия тоже готовится к взрывному росту заболеваемости. Глава Роспотребназдора Анна Попова накануне заявила, что при пессимистическом сценарии нам предстоит увидеть шестизначные цифры новых пациентов в суточной статистике. Рост числа инфицированных уже пошел. И судя по всему, он будет набирать обороты уже в ближайшие недели. Член-корреспондент РАН, известный ученый Петр Чумаков заявил даже, что пятая волна коронавируса уже началась России. И мы увидим крутой вираж в ковидной статистике уже к февралю.

Почему это может быть опасно? Во-первых, штамм оказался высокозаразным. Он распространяется гораздо быстрее. Проще проникает в организм человекам. И инкубационный период у него короче. Инфицированный начинает выделять вирус еще за несколько дней до появления симптомов, заражая вокруг себя всех близких.

Во-вторых, Омикрон легко преодолевает иммунную защиту ранее переболевших и привившихся. Правда, как правило, такие люди болеют легко.

А вот те, кто избегал вакцинации, в большой опасности.

- Несмотря на ряд заявлений, что «Омикрон» даёт не столь тяжёлое течение [заболевания], как «Дельта», хочу проинформировать, что, к сожалению, это не так. Реанимационные отделения в ковид-госпиталях и вообще койки (мы контактируем с нашими коллегами за рубежом) заполнены, и, конечно, непривитые пациенты составляют большинство среди госпитализированных, особенно старшие возрастные группы, - докладывал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании Координационного совета по противодействию распространения коронавируса.

- В странах, где уровень вакцинации низкий, мы не можем гарантировать мягкое течение инфекции, - предупредила доктор Кэтрин Смоллвуд, эксперт европейского отделения Всемирной организации здравоохранения.

А в России, увы, привито и переболело всего лишь 62,2% населения.

При этом даже у привитых и тех, кто уже однажды болел ковидом, в 89 процентов случаев после заражения Омикроном появляются ярко выраженные симптомы болезни. Одному из 100 пациентов требуется госпитализация. Это не так уж великий процент. Но если заражаются одновременно сотни тысяч людей, нагрузка на систему здравоохранения ложится колоссальная.

Как защититься от нового, еще более опасного штамма?

1. Привиться.

Во Всемирной организации здравоохранения сообщают о том, что все зарегистрированные сейчас вакцины от коронавируса продолжают защищать от тяжелого течения инфекции и при Омикроне. Также они снижают риск смерти от COVID-19.

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург считает, что разработанная в их научном институте вакцина «Спутник V» не нуждается в видоизменении под штамм Омикрон. В интервью Интерфаксу (https://www.interfax.ru/russia/814894 ) он рассказал, что эффективность «Спутника» против Омикрона подтверждается совместным анализом центра им. Гамалеи и итальянского Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани.

Исследования показали, что спектр антител, которые образуется после вакцинации «Спутником V», достаточно широк, чтобы защищать и от Омикрона. Остается в силе и рекомендация к ревакцинации «Спутником Лайт» через шесть месяцев после вакцинации.

От разработчиков мРНК-вакцин известно, что сейчас Pfizer и Moderna готовят варианты препаратов, специально переработанные под омикрон-штамм. Измененные вакцины будут готовы к весне и осени этого года соответственно.

2. Самоизолироваться при первых признаках недомогания.

- С учётом того, что инкубационный период «Омикрона» короче, чем у предшествующих штаммов, и после инфицирования человек может быть заразным для окружающих уже буквально через сутки-двое, а симптомы заболевания наступят позже, при любом ухудшении самочувствия необходимо обращаться за медицинской помощью, нужно оставаться дома и не подвергать риску окружающих, коллег по работе, - призвала главный санитарный врач Анна Попова. - Работодатели должны максимально внимательно отнестись к здоровью своих сотрудников, не допуская на рабочее место лиц с симптомами любого острого респираторного вирусного заболевания.

3. Носить плотные маски в общественных местах.

В ВОЗ рекомендуют использовать не просто носить одноразовые или тканевые маски, а применять респираторы не ниже второй степени защиты (маркировка на этикетках и самих СИЗах FFP2 и N95). В Румынии, Австрии и Германии уже вводят это правило как обязательное для посещения общественных мест.

В любом случае важно, чтобы маска или респиратор закрывали полностью рот и нос, плотно прилегали к лицу. Вымойте руки перед тем, как надеть маску, до и после того, как вы ее снимете и после того, как прикасались к маске. Использованные одноразовые СИЗы не стоит хранить в кармане или в сумке, выбрасывайте их в мусор или убирайте в пакет, плотно завязав его.

Ну и советы избегать скопления граждан, мыть руки, держать дистанцию по-прежнему работают. По крайней мере, хуже от них точно не станет.