Депрессивные мысли, отказ от съемок в кино - как жил Леонид Куравлёв в последние годы

Самочувствие резко ухудшилось полгода назад, когда Леониду Вячеславовичу стало казаться, что в его квартиру проникли посторонние Фото: Евгения ГУСЕВА

Сейчас за жизнь 85-летнего Леонида Куравлева борются врачи больницы №40 в Коммунарке, куда он попал 5 января с подозрениями на ковид. Этот диагноз не подтвердился. Зато обнаружилась вирусная пневмония и 5-10% поражения легких. По некоторым сведениям, у Леонида Вячеславовича прогрессирует деменция. До больницы он находился в частном пансионате для пожилых людей в Филях.

Еще летом его туда определили сын и невестка. Там он встал на ноги. Снова начал общаться, любезничал с нянечками, делал им комплименты. Занимался с психологами, эрготерапевтами – это специалисты по восстановлению социально-бытовых и двигательных навыков. А до этого, когда был дома, совсем сник.

Сотрудники центра высказали предположение, что актер довел себя до такого плачевного состояния переживаниями об умершей жене.

Нина Васильевна умерла от инфаркта в 2012 году. "Она была для меня всем! Моя жена была очень красивой, невероятной, - с умилением рассказывал о ней Куравлев. - Нина не ревновала меня. Ни в чем не подозревала. Я никогда ей не изменял. Зачем? У меня была любимая женщина, не хотелось искать кого-то ещё ". Как сказал о Куравлеве драматург Александр Бородянский, сценарист фильма «Афоня»: «Многих актёров их популярность делает бабниками, а Лёня никогда об этом не помышлял».

Со своей избранницей Куравлёв познакомился ещё в школе. Встретились они на катке. Ему было шестнадцать, Нина на три года младше. Долго встречались. Поженились только в 1960-м году, когда Куравлёв уже закончил ВГИК. Всю жизнь его жена работала учительницей английского языка в школе. Куравлев её боготворил. Она была для него всем: другом, мамой, опорой... Они прожили душа в душу более полувека.

После её ухода Леонид Васильевич как будто бы потерял вкус жизни. Появились депрессивные мысли.

- В кино отец играл весельчаков, добрых, открытых людей. В молодости эти черты: доброта, открытость, жизнерадостность были ему присущи. Но полного соответствия своим героями, конечно, не было никогда, - объяснил нам его сын Василий Куравлёв.

С каждым годом Леонид Вячеславович все больше уходил в себя. Замкнулся. Отключил телефон. Даже в кино перестал сниматься. Он объяснял это так: «Сценарии, которые мне присылают, отвратительные. Не могу себе позволить сниматься в таком плохом кино». Сидел дома и читал книжки. И часто думал о смерти. Как сказал о Куравлеве его знакомый, он заболел «болезнью смерти».

Несколько лет назад заранее выбил своё имя на надгробии жены на Троекуровском кладбище.

Хотя он не был одинок. Жил в большой квартире в доме на Набережной вместе с дочерью Екатериной. К ним в гости часто приезжали сын Куравлева – Василий и трое внуков: Гриша, Федор и Степан.

Самочувствие резко ухудшилось полгода назад, когда Леониду Вячеславовичу стало казаться, что в его квартиру проникли посторонние. Он отказался от еды. Исхудал. С кровати не вставал. Василий Куравлев говорил нам тогда, что его отец «чувствует себя не лучшим образом». Но насколько не лучшим, не уточнял. Тогда-то дети и перевезли 85-летнего Куравлева в частный пансионат для пожилых, где ему сперва стало лучше. Кстати, дети его навещали очень часто. Ну а потом... Снова стал равнодушен ко всему. Почти не ел. Как рассказывают сотрудники пансионата, даже с трудом удавалось напоить его водой из специального поильничка. Когда Леонида Куравлева привезли в больницу в Коммунарке и провели там обследование, обнаружили у него дисфагию - нарушение глотательного рефлекса. Поэтому он не мог принимать пищу.

11 января Леониду Вячеславовичу сделали операцию на желудке, чтобы через специальную трубочку пища напрямую поступала в желудок. «КП» желает любимому артисту скорейшего выздоровления.

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