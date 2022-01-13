В Москве грабители заковали в наручники создателя передачи «Куклы» и похитили 14 миллионов рублей

Телевизионный продюсер и создатель программы "Куклы" Василий Григорьев. Фото kino-teatr.ru

Вечером 12 января в полицию обратился 63-летний Василий Григорьев, известный телевизионный продюсер и создатель программы "Куклы". Мужчина рассказал полицейским, что на его дом в посёлке Внуковское напали вооруженные люди и похитили крупную сумму денег.

Всё произошло около 10 часов утра. Григорьев со своей супругой находился дома, кроме них на территории участка было ещё несколько человек персонала, в том числе домработница и дворник. Но это не помешало грабителям. Продюсер рассказал полицейским, что внезапно в дом ворвались двое мужчин в чёрной форме с нашивками одного из ведомств. Они надели на хозяина дома, его супругу и персонал наручники, а затем стали угрожать и требовать деньги.

Один из грабителей приставлял пистолет к голове и шее продюсера и щёлкал курком. Было видно, что незваные гости не шутят и в любой момент готовы привести свои угрозы в исполнение. Хозяина дома прямо спрашивали, сколько он готов заплатить за собственную жизнь. И в случае отказа обещали ему мучительную смерть.

В какой-то момент Василий был готов отдать всё, лишь бы это закончилось. Он рассказал, что хранит деньги в кабинете. Грабители отвели продюсера туда, Григорьев достал из коробки 50 000 евро и 30 000 долларов. Но этой суммы мужчинам с оружием оказалось недостаточно. В качестве аргумента один из грабителей достал из кармана гранату и продемонстрировал продюсеру. Тогда Григорьев рассказал, что в одной из комнат есть ещё один тайник с деньгами. Там хозяин дома достал из сумки в шкафу ещё 100 000 долларов и передал их грабителям. После этого мужчины в форме покинули дом продюсера. А сам Григорьев заявил о случившемся в полицию.

— 63-летний гражданин сообщил о том, что в его дом ворвались двое неизвестных одетых в камуфляжную форму, угрожая оружием надели на хозяев дома и домработников наручники. После чего один из мужчин, сидя на корточках, рядом с заявителем требовал деньги и передвигал ствол пистолета, находившегося у него в руке, от виска к затылку и обратно, иногда усиливая давления и щелкая курком. А так же неизвестный приставил к шее заявителя шприц, объясняя, что может сделать ему укол, от чего заявитель умрет мучительной смертью. Так же неизвестные демонстрировали хозяину дома гранату. Таким образом они совершили хищение денежных средств в размере 130 тысяч долларов и 50 тысяч евро. Общий материальный ущерб составил 13 992 265 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция проводит по факту вооруженного нападения проверку и опрашивает свидетелей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кошмары и ужасы»: Криминалист расшифровал страшную записку неизвестного ребенка, который умоляет спасти его от отца

Эксперт-криминалист считает, что обнаруженную в Красногорске записку с мольбой о помощи, на самом деле писал не ребенок (подробности)