«Кошмары и ужасы»: Криминалист расшифровал страшную записку неизвестного ребенка, который умоляет спасти его от отца

По словам специалиста, записка явно «выполнена» для привлечения внимания.

В Подмосковье уже несколько дней продолжают искать ребенка, который написал загадочную записку с просьбой о помощи.

Коротко напомним:

- Как ранее писал сайт KP.RU, вечером 8 января во дворе ЖК АРТ на территории Красногорска нашли записку. В ней несколько фраз, написанных детской рукой: «Спасите! Умаляю! Меня избивают это мой последнй шан!!! Спасите пожалуйста», (орфография и пунктуация сохранены).

- Также на листке бумаги есть рисунок с человечками, на котором «Папа» угрожает ребенку, подписанному «Я».

- В записке даже указан адрес - Авангардная, 4, 14 этаж. Номер квартиры не сообщается, есть только деталь - «белая квартира».

- В тот же вечер сотрудники полиции и органов опеки сделали поквартирный обход и на указанном 14 этаже, и на других этажах, опросили десятки детей и взрослых, но автора так и не нашли. Проверка все еще продолжается.

Между тем появилась версия, что записка может быть фейком, чьей-то шуткой.

«ИЗЛОМЫ ШТРИХА»

Мы показали бумагу известному эксперту-криминалисту, психологу Сергею Сергееву.

По словам специалиста, записка явно «выполнена» для привлечения внимания.

- На это указывает структура букв, которая выполнена печатным шрифтом, множество знаков восклицания и рисунок семьи, - объясняет Сергеев. - Демонстративность текста также подтверждается уничижительным, просительным стилем. В слове «умаляю» вместо буквы «О» написана «А». В тексте доминирует крупный, но неравномерный размер почерка, прямой наклон, сильный нажим, неровность и изломы штриха.

Деталь, на которую обращает внимание эксперт: текст довольно короткий, но при этом в нем есть ошибки, которые трудно пропустить даже ребенку.

- А именно, в словах «последнй», «шан» пропущены буквы. Эти ошибки указывают на игнорирование людей, к которым обращается автор. При том, что автор не забыл или не забыла выписать три восклицательных знака.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ РИСУНКИ

- Под текстом имеется рисунок семьи из двух родителей и двух детей, при том что второй ребенок без какого-либо обозначения, как будто его не существует для автора, - продолжает Сергей Сергеев. - Рисунок схематичный, с одной стороны игнорирует прорисовку тела людей, а с другой - он с явно выраженным подтекстом кто жертва, а кто агрессор. Рисунок - в стиле «кошмары и ужасы», в фигурах выписаны эмоции направленные на внешнее проявление страха, защиты и уничижения. Однако эти эмоции прорисованы так, будто это постановочная композиция.

Интересные вещи эксперту «рассказывает» и нижняя подпись, где предполагаемая жертва сообщает адрес.

- Запись «квартира белая» указывает на желание показать небольшой возраст написавшего, то есть показать маленького ребенка. В любом случае это выглядит демонстративно-показным.

Эксперт-криминалист Сергеев склоняется к тому, что записку на самом деле писал не ребенок.

- Все выше указанное позволяет предположить, что данный текст с рисунком написан уже не ребенком в психологическом понимании. Это достаточно идентифицирующий себя человек с высокой самооценкой. Мышление - осознанное, расчетливое, хотя недостаточно сформированное. В полном психологическом смысле это еще незрелый человек - возможно, подросткового возраста, из старших классов школы.

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