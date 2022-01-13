Стала известна стоимость шоу Татьяны Навки, под декорациями которого погиб рабочий

Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом шоу "Лебединое озеро". Фото предоставлено организаторами

Пока пропавшая с радаров Анастасия Заворотнюк борется с раком головного мозга, ее муж-фигурист Петр Чернышев работает на износ, чтобы оплатить супруге дорогостоящее лечение и уход. После закрытия собственной ледовой школы в Санкт-Петербурге он зарабатывает, главным образом, выступая в шоу своей коллеги и близкой подруги Татьяны Навки.

Так, в конце декабря олимпийская чемпионка представила публике балет на льду "Лебединое озеро", главную роль в котором муж Заворотнюк сыграл не только на льду, но и в оформлении всех необходимых документов.

Как выяснил сайт kp.ru, контракт на выступление был заключен с ИП Чернышевым. Судя по документам, размещенным на сайте Госзакупки, за девять праздничных шоу Петр Чернышев заработал 3 млн 375 тысяч рублей. Эти деньги - субсидия из федерального бюджета страны, а сама постановка "Лебединое озеро" считается выполнением "государственного задания". Впрочем, заработанные миллионы фигурист не забрал себе, а поделил между всеми участниками спектакля, в котором задействован 21 артист. Главных ролей в "Лебедином озере" семь, в том числе у самого мужа Заворотнюк (принц Зигфрид), Татьяны Навки (принцесса Одетта) и Маргариты Дробязко (принцесса Одиллия).

Татьяна Навка и Петр Чернышев в ледовом шоу "Лебединое озеро". Фото предоставлено организаторами

Спектакли, в которых Навка и Чернышев не только катались, но и летали над ареной, прошли при полном аншлаге и без всяких технических проволочек. А вот разбор декораций в столичном ДК "Мегаспорт" закончился страшной трагедией: 9 января тяжеленный деревянный дворец упал на 51-летнего рабочего, придавив его насмерть.

- Чтобы понять, кто будет отвечать за смерть работника, надо, прежде всего, смотреть документы - кто и на каких условиях занимался монтажом и демонтажом конструкций, - объяснил kp.ru адвокат Андрей Алешкин, который сейчас представляет интересы потерпевшей стороны в похожем деле против Большого театра, где в ноябре прямо во время спектакля многотонной декорацией убило артиста. - Если их устанавливал Дворец спорта - тогда это их ответственность. Если же этим занималась подрядная организация - значит, вопрос к подрядчику, соблюдались ли нормы безопасности. Артистам, которые организовывали шоу и выступали в нем, бояться нечего - вряд ли они причастны к монтажу декораций.