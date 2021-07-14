Сильно располневшая Анастасия Заворотнюк теряет сознание от боли

Актриса Анастасия Заворотнюк перенесла две операции. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Анастасии Заворотнюк в конце 2018 года диагностировали глиобластому. Актриса перенесла две операции. Сначала ей удаляли опухоль мозга за границей, а потом, после рецидива, - в России. Теперь звезда сериала "Моя прекрасная няня" проходит экспериментальную иммунную терапию, разработанную специально для нее.

На какое-то время состояние тяжелобольной Анастасии Заворотнюк улучшилось. Однако в мае 2021 года актрисе стало хуже. К счастью, врачам удалось вернуть звезду в стадию ремиссии. Благодаря этому артистка может находиться дома среди близких ей людей.

Она живет в подмосковном Крекшиное. За актрисой смотрит сиделка. Они много времени проводят во дворе на приусадебном участке. Заворотнюк передвигается в инвалидной коляске. Знаменитость принимает обезболивающие препараты. "Родные говорят, что у нее бывают головные боли и даже кратковременные потери сознания. Но боли не такие сильные, как раньше", - рассказал сайту kp.ru pежиссер Анатолий Демидов.

Артистка располнела и носит косыночку, так как лишилась своих роскошных волос. "Она сильно поправилась, но она к себе такой привыкает", - отметил кинодеятель. Заворотнюк делают регулярные массажи, проводят лечебную гимнастику со специально нанятым тренером.

Актриса черпает силы в вере - регулярно общается со священником и надеется на исцеление. "Для нее делают все по максимуму. Родные стараются, чтобы их Анастасия по мере возможности вела нормальный образ жизни", - вздыхает Демидов.

Анастасия каждый день проводит время с младшей дочкой Милой. С мужем, фигуристом Петром Чернышевым, они давно мечтали об общем ребенке. Актриса родила малютку в 48 лет, по слухам, благодаря процедуре ЭКО.

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