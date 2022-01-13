«Досталась по наследству»: В квартире в центре Москвы нашли мину времен Великой Отечественной войны

Москвич нашел мину военного времени в полученной по наследству квартире

В Малом Власьевском переулке утром в четверг, 13 января, эвакуировали жильцов 16-этажного дома.

- На месте работают саперы, кинологи с собаками, - сообщают жители многоэтажки.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, в одной из квартир обнаружена мина - по предварительным данным, это образец времен Великой Отечественной войны.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, в одной из квартир обнаружена мина - по предварительным данным, это образец времен Великой Отечественной войны.

- В полицию позвонил жилец квартиры, - объясняет источник. - По словам мужчины, жилье досталось ему по наследству от бабушки, которая скончалась в прошлом году. Дедушка умер за несколько лет до этого. В одной из комнат было много старого хлама. При разборе вещей он обнаружил металлический предмет, похожий на боеприпас. Сейчас его изучают специалисты.

Предположительно, мина могла принадлежать покойному дедушке нового владельца жилья. Однако зачем тот хранил боеприпас в квартире - неизвестно.

Мы показали фото находки руководителю одного из поисковых отрядов, работающих в Подмосковье.

- Это минометная мина времен ВОВ или сразу после войны, - прокомментировал эксперт. - И, судя по всему, у нее все элементы на месте, она опасна. Она в очень хорошем состоянии, будто ее на складе хранили. Опасная вещь. Мужчина правильно сделал, что не стал ее руками трогать и вызвал саперов.

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