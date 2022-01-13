Рената Литвинова прилетела из Куршевеля и отгуляла юбилей за полмиллиона: концерт от Земфиры и Хиблы Герзмавы, а за роялем - Рихтер

Именниница праздновать прилетела из Куршевеля. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Рената Литвинова отметила юбилей в компании друзей. Накануне 55-летия Литвинова прилетела в Москву с горнолыжного курорта – артистка каталась и отдыхала в Куршевеле. Заслуженная артистка может себе позволить отдохнуть в одном из самых шикарных отелей дорого курорта во французских Альпах. Юбилей Рената Литвинова отметила тоже красиво.

Актриса, режиссер и сценарист Литвинова праздновала в ресторане на Патриарших. Вечером 12 января Grace Bistro закрыли для шикарного праздничного вечера дивы Ренаты. Именинница была элегантна – в блестящем платье с пайетками от Balenciaga. Кстати, в этом наряде актриса встречала новый 2022 год.

Рената Литвинова отметила день рождения в платье с пайетками от Balenciaga. В нем же она встречала новый год. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

В ресторане огромные окна, стеклянные двери и главный герой вечера – рояль. Для именинницы и ее гостей играл модный пианист и композитор 32-летний Кирилл Рихтер. За роялем в этот вечер импровизировал дуэт из подруг юбилярши Земфиры и оперной певицы Хиблы Герзмавы. Земфира пела и поздравляла, гости щедро раздавали тосты. Константин Эрнст присутствовал на празднике с женой актрисой Софьей Эрнст. Тост от Эрнста прозвучал так: «У большинства наших соотечественников ты ассоциируешься с женщиной-вамп, с женщиной-стиль, а у меня с сумасшедшей кинематографисткой. Я желаю, чтобы ты умерла через сорок пять лет на сведении звука очередной картины…»

Земфира рядом с Ренатой говорит тост. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Именинница за столом в окружении друзей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Среди гостей именинницы в этот вечер также были: известные в светских кругах персоны Ольга Карпуть, Ксения Чилингарова, дизайнеры Ульяна Сергеенко, Гоша Рубчинский, Андрей Артемов и многие другие. Отдыхали культурно – разговоры, музыка, тосты, танцы, дуэты за роялем. Пели и играли знаменитости для Ренаты, естественно, не за деньги – а по дружбе. А вот за угощения и вино звезда платила – кормят в этом ресторане вкусно и недешево. По средним оценкам банкет на 30 человек с ужином и вином может стоить в среднем 500 тыс. руб.

Хибла Герзмава исполняет имениннице романс «Только раз бывает в жизни встреча». Микрофон держит Земфира. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Гости вечера танцуют в ресторане на Патриарших. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Меню Grace Bistro

Запеченный краб с миндальным песто - 1550 руб.

Запеченный лангуст – 2900 руб.

Спагетти с икрой морского ежа – 950 руб.

Артишоки с трюфелем и лимоном – 950 руб.

Филе миньон с соусом качо э пеппе и жареными артишоками - 2650 руб.

Сладкая говядина с пармезаном – 980 руб.

Овощной салат из сезонных овощей – 850 руб.

Сырное суфле с трюфелем – 950 руб.

Халва с розой и фисташками – 650 руб.

Устрица – 450 руб.