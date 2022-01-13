Из биолаборатории США в Алма-Ате пытались украсть смертельные вирусы?

Для жителей окраины Алма-Аты совсем не секрет, что по соседству с ними находится объект, на котором располагается отстроенный штатами объект, на котором до недавних пор в обстановке строжайшей секретности трудились военные медики и ученые США. Фото: Александр КОЦ

- А почему ваши миротворцы этот центр не взяли под охрану? – поинтересовалась у меня женщина, у которой я так прямо и спросил дорогу до американской биолаборатории.

Для жителей окраины Алма-Аты совсем не секрет, что по соседству с ними располагается отстроенный штатами объект, на котором до недавних пор в обстановке строжайшей секретности трудились военные медики и ученые США. Свою «Центральную референс-лабораторию» они разместили на базе Национального научного центра особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева.

В соцсетях появилась информация о том, что 6 января, в разгар погромов, террористы захватили и разграбили Центр. Учитывая, что речь идет об исследованиях смертельно опасных вирусов и их штаммов, последствия этого могли бы быть катастрофическими. Однако информация о разграблении не подтвердилась. А вот проникнуть внутрь некая группа людей в те дни все-таки пыталась.

Информация о разграблении не подтвердилась. А вот проникнуть внутрь некая группа людей в те дни все-таки пыталась. Фото: Александр КОЦ

Периметр Центра впечатляет. Толстенные заборы с двойным слоем колючей проволоки, въездные шлюзы ворот, как на самых охраняемых стратегических объектах, камер, как в телевизионном реалити-шоу… Короче, нетипично для медицинских и научных заведений. За КПП возвышается та самая лаборатория, на первый этаж которой, по сообщениям некоторых СМИ, сумели пробиться террористы.

На самом деле, как рассказали мне местные жители, нападавшие разбили только одно из окон пропускного пункта. Сейчас оно завешено ковром. Однако окно защищено решеткой, с которой бандиты сдюжить не смогли.

- Это все фейки! – отрезал мужчина, вышедший с КПП и представившийся сотрудником службы безопасности. Но по поводу окна пояснить ничего не смог.

Любопытно, что, по неофициальным данным, представители ОДКБ предлагали включить этот центр в список охраняемых миротворцами объектов. Однако казахстанская сторона заверила, что справится своими силами. Хотя усиления режима безопасности вокруг него не видно. Ни тебе БТР, ни, хотя бы, патрульной машины…

Кем были нападавшие – неизвестно, вряд ли содержимое американских лабораторий интересовало обычных мародеров. Вероятно, какие-то силы не очень настойчиво, но все же пытались получить доступ к тому, что может быть использовано в качестве биологического оружия.

На самом деле, как рассказали мне местные жители, нападавшие разбили только одно из окон пропускного пункта. Фото: Александр КОЦ

Этот объект – один из целой сети подобных, развернутых почти во всех бывших советских республиках. Судя по открытым данным, там изучаются новые штаммы чумы, оспы, сибирской язвы, холеры, бруцеллы и других смертельно опасных заболеваний и способы их распространения. При этом, вот ведь совпадение, за годы функционирования подобных биолабораторий, на территории этих стран фиксировались вспышки опасных заболеваний. К примеру, для узбекского центра, открытого в 2007 году, Пентагон выделил грант на изучение бруцеллеза. Через год в регионе зафиксирован резкий скачок этого заболевания. А в 2013 году в алма-атинской лаборатории начались исследования конго-крымской геморрагической лихорадки и ее распространения клещами. Через год биологи отметили вспышку лихорадки, переносчиками которой стали эти насекомые. Некоторые эксперты полагают, что это результат полевых испытаний. Однако на государственном уровне расследования инфекционных вспышек нигде не велись.

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