«Сидят до 30 лет на шее у родителей»: за год Россия потеряла полмиллиона молодых работников

Количество молодых работников в России за год упало на полмиллиона человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Страна стремительно теряет трудовую молодежь. Как подсчитали в компании FinExpertiza Global, сентября 2020 года по сентябрь 2021-го число занятых в экономике молодых людей в возрасте 20–29 лет сократилось на 460,5 тыс. человек. А за 11 лет количество работников до 30 лет сократилось вообще на 5,96 млн человек. Получается, за 10 лет мы потеряли треть молодых трудящихся и осталось их 11,74 млн.

При этом общее число работающих россиян выросло на миллион человек. Во многом за счет поколения «30+».

Эксперты считают, что всему виной демографический провал 90-х. Однако есть и другие причины.

- Помимо проблем с демографией, низкая доля работников до 30 лет также связана с повышенной безработицей в этой возрастной группе, - отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza Global. - В сентябре общая безработица достигла исторического минимума в 4,3%. Но уровень безработицы среди 20–24-летних составляет 15,4%. Это связано с тем, что многие из них продолжают обучение. Однако среди россиян 25–29 лет безработица достигает 5%. Это говорит о не слишком благоприятной ситуации на рынке труда для молодежи. Действительно, многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне. С одной стороны, поначалу им недостает квалификации, чтобы конкурировать за перспективные вакансии. С другой, в российской экономике не хватает престижных и привлекательных рабочих мест, которые бы отвечали амбициям современных выпускников.

Есть и еще одна тенденция - молодежь активно уходит в «серую» зону.

- Содержать сотрудника - достаточно дорогое удовольствие, за него нужно платить налоги и нести социальные обязательства. Работодателю гораздо проще иметь договорные отношения на словах и платить в конверте. Конечно же, мы говорим о малом и среднем бизнесе, - говорит Ася Городецкая, тренер-эксперт в области оплаты труда и подбора персонала. - Еще один фактор - миграция высококвалифицированных сотрудников в западные компании. Особенно это заметно в IT-секторе, где российская молодежь очень сильна. Мир становится глобальным, мировым гигантам несложно нанимать сотрудников из разных стран, включая Россию. С приходом удаленки нет необходимости перевозить работника в другую страну, его можно нанять дистанционно.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Современная молодежь избалована»

Павел Журавлев, профессор кафедры Развития человеческого капитала Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова:

- Сегодняшняя молодежь не хочет работать с утра и до вечера, сидит до 30 лет на шее у родителей. А те, что не хочет паразитировать, уезжают. Я постоянно работаю со студентами, у них мечта уехать за границу, где у них будет хорошо оплачиваемое рабочее место и где они смогут самореализоваться.

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