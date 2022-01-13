Муж Анны Плетневой оказался обездвижен после страшной аварии

Подробности бурной семейной жизни супругов в прессу никогда не попадали, хотя Плетнева признается: за годы брака они пережили немало испытаний Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Невероятно, но факт: солистке группы "Винтаж", которая предельно откровенна на сцене, вот уже 20 лет удается скрывать от чужих глаз свою личную жизнь. Даже имя мужа-бизнесмена она не называет, хотя для преданных поклонников не секрет: Анна Плетнева давно и безнадежно замужем за владельцем фармацевтической компании Кириллом Сыровым. Пара воспитывает двоих общих детей и старшую дочь певицы, об отце которой она никогда не рассказывала.

Подробности бурной семейной жизни супругов в прессу никогда не попадали, хотя Плетнева признается: за годы брака они пережили немало испытаний. В том числе, страшную аварию, в которую Сыров попал осенью прошлого года. 10 октября, в день большого концерта группы "Винтаж" муж артистки разбился на мотоцикле. Подробности ДТП тут же просочились в СМИ, а вот сама Плетнева вынуждена была выступать, даже не зная, жив ее супруг или нет.

- В тот вечер он поехал забирать свой "Харлей", который постоянно усовершенствовал, из сервиса, - рассказала Плетнева в интервью YouTube-шоу "Алена, блин!". - Он что-то поменял в двигателе и хотел посмотреть его в деле. И вот за 15 минут до выхода на сцену я узнаю, что муж разбился. Я помню только, что сижу в гримерке, задыхаюсь, и мне говорят: "Ты должна идти на сцену". И я как зомби пошла. Больше не помню ничего. Я все делала как-то на автомате, хотя, конечно, я плохо пела и плохо танцевала, я рыдала. Потом вышел Леша Романов и сказал мне в ухо: "С ним все нормально. Он жив, его оперируют".

Тот самый разбитый мотоцикл, по словам певицы, она сожгла, чтобы он никогда больше не напоминал об аварии. А вот с восстановлением мужа все оказалось куда сложнее.

- Он до сих пор в больнице, - призналась звезда. - Муж два месяца не ходил, только лежал в одной позе, перенес множество операций. Я в тот период буквально жила в реанимации. Восстановление идет очень медленно, у мужа сочетанные, то есть множественные травмы, открытые переломы. Ему встроили пластины и специальные устройства, чтобы собрать заново. Он только сейчас заново учится ходить. Но я верю, что все будет хорошо.

По словам артистки, авария мужа еще больше сплотила семью. Теперь солистка "Винтаж" мечтает о четвертом ребенке: именно такое желание 44-летняя Плетнева загадала на Новый год.

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