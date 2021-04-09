"Мужа принимали за маньяка": Анна Плетнева - о вкладе Абрамовича в ее семейное счастье, кризисе из-за Богомолова и пережитой пандемии

Спустя полгода певица решилась рассказать о том, как ее жизнь перевернул проклятый ковид.

Тест на возраст для меломанов: если вы с первых дней слушаете группу «Винтаж», то вам, скорее всего, уже больше 18 – можно гулять до утра и предаваться всем взрослым удовольствиям. В этом году группе, под которую по-прежнему отрываются в ночных клубах, исполняется 15 лет. Вопреки законам физики, годы их не берут: солистка Аня Плетнева все еще самая «плохая девочка» в шоу-бизнесе (это один из самых известных хитов группы, а уж какой горячий клип снят на эту песню..! – Ред.). Как ей удается не раскисать в пандемию, прекрасно выглядеть после рождения троих детей и сохранять гармонию в браке, несмотря на откровенные съемки, певица рассказала в интервью «Комсомольской правде».

Фотосессии Анны - это всегда откровение.

«УЙТИ ИЗ ГРУППЫ БЫЛО МОЕЙ ГЛАВНОЙ ОШИБКОЙ»

- Аня, 15 лет группе – вас пугает эта цифра?

- А почему она должна пугать? Это уникально, что поп-группа после 15 лет на сцене только расцветает. И оказывается, не зря мы выбрали такое название – с каждым годом оно все более актуально. В честь юбилея мы с Лешей Романовым готовим грандиозные концерты, которые в октябре-ноябре должны пройти в пяти городах. Это будет классное, современное и модное шоу. Обычно мы редко кого-то из артистов зовем на свои выступления, кроме, разве что, Евы Польна, с которой у нас дуэт. Но на этот раз будет много звезд. А еще – много новых песен. Две из них, «С замиранием сердца» и «Быстрые движения», уже вышли. А 14 апреля, в день рождения Леши, мы выпускаем альбом совместно с Red Max – это совершенно уникальный парень, который пишет музыку западным звездам. Он сам нас нашел и предложил поработать. Хотите послушать, что из этого получилось? Смотрите 15 апреля наш большой онлайн-концерт на площадке «ВКонтакте».

- Как вы спустя столько лет в шоу-бизнесе чувствуете себя сегодня среди всевозможных тиктокеров, Бузовой, Моргенштерна..?

- Я не из тех, кто сидит и бубнит по этому поводу. Ведь за все эти годы на сцене я не первый раз наблюдаю подобный процесс. Периодически в музыке наступает такая эпоха, когда что-то однодневное вдруг появляется, гремит, взлетает… А потом через год все это смывает. Так было, например, в двухтысячных. Но я себя во всем этом круговороте чувствую, наоборот, круто. Сейчас особенно заметно, что «Винтаж» - это что-то фундаментальное.

А вот ТикТок – это на самом деле, отдельная тема, с которой я пока еще не разобралась до конца. Нами все больше и больше управляют корпорации, и мы не знаем, к чему это приведет. Сказать, что меня это пугает? Нет, меня уже ничего не пугает. Я точно знаю: если ты делаешь свою музыку, идешь за своим сердцем и не ведешься на соблазн быстро подзаработать, то точно останешься на плаву.

Аня Плетнева - самая плохая девочка нашего шоу-бизнеса.

- Вы на время уходили из группы. Что было сложнее – уйти или вернуться?

- Знаете, мы с Лешей Романовым в какой-то момент уперлись в стену. Так бывает, например, в долгом браке. В 2016 году мы выпустили песню «Немного рекламы», клип на которую снял Константин Богомолов, – я там пою в гробу. Он любитель таких фишек, вы же знаете, что этот человек даже свою жену положил в гроб на свадьбе (Собчак и Богомолов приехали к ЗАГСу на катафалке. – Ред.). Нам казалось, что мы так классно плюнули в вечность этой своей выходкой. Но этого никто не понял - нас за этот клип просто уничтожили! Плюс было еще несколько подряд разочарований и неудач, после которых мы поняли: надо что-то менять, как-то обновлять группу. Так появилась идея разделиться: я стала сольной певицей, а в «Винтаж» набрали четырех молодых девочек-солисток. Начиналось все классно: мы выпустили совместный трек, который сразу зашел. Казалось, ну все, теперь мы точно молодцы, крутые продюсеры. Сделали классную концертную программу, классные костюмы…

А дальше началось самое страшное. У людей случился когнитивный диссонанс. Как бы мы не говорили, что мы больше не вместе, люди отказывались это слышать. Мы заявляли концерт группы «Винтаж», приезжали девчонки в какой-нибудь город, выходили на сцену и начиналась полнейшая вакханалия. Люди кричали, что их обманули, подставили, развели на деньги… И так – полтора-два года подряд! Все запутались – где Плетнева, а где «Винтаж», девушки страдали, даже несколько раз разворачивались и уезжали с концертов… Мы словно бились об стенку головой. И в какой-то момент мы с Лешей приняли решение воссоединиться и больше не экспериментировать. Артист и продюсер – это совершенно разные истории. Видите, я вам честно призналась в своих ошибках.

- То есть все-таки считаете это ошибкой?

- Конечно, это ошибка, конечно! Во-первых, мы потеряли очень много времени, а во-вторых, это же все огромные деньги. Хотя в какой-то момент писали, мол, молодцы-ребята, устроили скандал, привлекли к себе внимание… Но этот скандал стоил просто, как самолет!

ИСПЫТАНИЕ ПАНДЕМИЕЙ

- Как переживаете долгие месяцы пандемии? Не пришлось, как многим артистам, распустить музыкантов?

- К счастью, нет. До 8 марта мы успели дать серию концертов и сделать запас денег, которые потом пошли на зарплаты танцорам и музыкантам. Это большая удача, ведь я знаю массу историй, когда артисты из коллективов моих коллег пересаживались на велосипедик и работали в доставке еды. Сколько я наслушалась этих историй! Поэтому надеюсь, что ребята оценили мои старания.

Я все эти месяцы была очень активна, на удивление, меня мобилизовал этот кризис – я словно противостояла пандемии. Успела поучаствовать в первом сезоне шоу «Маска»: это был такой азарт, такая сказка! Потом мы выпустили альбом «Навсегда», который для поклонников стал лучиком света. Ни за чем не гнались, просто делали свою музыку, и оказалось, что люди этого ждали. Без всякого промо и рекламы этот альбом две недели держался на первом месте в iTunes.

- Вашей семьи коснулся ковид?

- Еще как. Поначалу я не верила, что этот вирус такой ужасный. Но мое мнение перевернулось, когда муж заболел коронавирусом. Первые 10 дней он лежал дома, казалось, идет на поправку, а потом наступило резкое ухудшение. Когда мы приехали в больницу, его легкие были поражены уже на 80%, и мы не знали, выживет он или нет. Муж действительно был на грани жизни и смерти. С тех пор прошло полгода, и он до сих пор восстанавливается. Поэтому я всем говорю: не делайте так, не лечитесь дома. Лучше сразу ложиться в больницу.

- Ваша старшая дочь учится во Франции – как вы переживаете закрытие границ?

- Варя приезжала в Москву, и я к ней летала, но это было о-о-очень непросто! В самый разгар пандемии, когда у нее были каникулы, она так рыдала, так хотела домой. И что только нам не приходилось придумывать, чтобы увидеться. Вы, наверное, знаете, что в эти месяцы частная авиация активно продавала места: можно было купить не весь самолет, а одно место. Вот так и выкручивались, добирались друг к другу на перекладных. Морально это было очень тяжело, и дочь теперь даже работает с психологом: раз в неделю у нее консультации. На ней очень серьезно отразилась разлука с семьей.

Из-за закрытых границ и разлуки с семьей старшая дочь певицы теперь проходит терапию у психолога. Фото: Инстаграм

«ДОЧЬ БЕЖАЛА БОСИКОМ ПО МОРОЗУ, ЛИШЬ БЫ ТОЛЬКО МЕНЯ НЕ ВИДЕТЬ»

- У вас две дочери-подростка, их переходный возраст потрепал вам нервы?

- О, это самый страшный момент в моей жизни! То, что я пережила с Варей, не описать словами. Я вообще не могла ее контролировать, а ее поведение угрожало безопасности и здоровью. Прилетаю, например, я уставшая с гастролей, а она устраивает мне полный беспредел и убегает из дома. Да, человек в 15 лет мог среди ночи выйти босиком на мороз и побежать в сторону шоссе, только чтобы меня не видеть. Она пропадала, я ее искала, это были ужасные нервы. Ко мне через день приезжала «Скорая помощь»: мне казалось, что у меня постоянный инфаркт…

А вышла я из этого кошмара с помощью своей же профессии, очень хитро. Мы с Лешей написали песню про Варю - «Воскресный ангел», и я предложила ей сняться в клипе. Мы полетели на съемки в Париж, и этот день раз и навсегда все изменил. Я-то думала, что она еще незрелая, безответственная, не сможет 24 часа провести на съемках без еды, воды и сна. Но к моему удивлению, она выстояла. И самое главное, поняла, что у меня не такая уж простая работа. Это не просто прийти постоять на каблуках в красивом платье. Вот тогда мы в первый раз наконец друг друга услышали.

- Со второй дочерью проще? Слышала, она тоже поет – будет покорять шоу-бизнес?

- Маша – абсолютная звезда. Это готовый артист, я вижу это профессиональным взглядом, как педагог по вокалу. У нее уникальный голос, может петь, как Адель, как Уитни Хьюстон, как Ариана Гранде… Дочь свободно владеет четырьмя языками: французским, английским, немецким, испанским. Играет на фортепиано, за две недели освоила гитару. Конечно, я ей предлагаю помощь и поддержку, но она говорит: «Я не уверена, что я артист». Вот хоть ты тресни! Мне жутко обидно – такой материал пропадает!

Дочь Маша, по компетентному мнению мамы, - даже в юном возрасте уже абсолютная звезда. Фото: Инстаграм

ЧУКОТСКАЯ РОМАНТИКА

- Вы самая плохая девочка в шоу-бизнес - как вашему мужу с этим живется?

- Ему, конечно, тяжело. Иногда накрывает ревность, хотя у нас полное доверие. Самое главное – договариваться на берегу, именно это я всегда советую молодым девчонкам. Когда мы еще только встречались, я спросила: «Ты же понимаешь, кого ты выбрал?». – «Да, понимаю!». Именно это нас и спасает. В критические моменты, например, после откровенных съемок, я всегда ему напоминаю: «Помнишь, мы сидели в машине, ты держал меня за руку и сказал, что мы пройдем через все испытания…».

Конечно, дома я совсем другая: мама и жена, которая всегда приготовит вкусный ужин. Но все же семье не хватает моего внимания. Зато летом два месяца меня ни для кого нет: мы все вместе уезжаем в отпуск. Это железное правило.

В своих клипах Плетнева делает ставку на самые провокационные образы. Да и можно ли скрывать такую фигуру?! Фото: Инстаграм

- Правда, что муж был вашим поклонником и повсюду летал за вами на гастроли?

- Летал, еще как летал… Вообще, мы с ним знакомились три раза, там наверху уже замучались нас сводить! В итоге встретились в самолете: я тогда была еще в составе краснознаменного ансамбля «Лицей», а он летел в командировку. Так все и закрутилось. Но продюсер Алексей Макаревич запретил мне встречаться с поклонником: мол, выбирай - либо личное, либо карьера. Назойливый ухажер всех раздражал, тем более, что у него были возможности: он мог, например, среди ночи забрать меня из трехзвездочной гостиницы и увезти в красивый отель. Конечно, это мешало работе.

Помню, однажды нас позвали на Чукотку на фестиваль Абрамовича. Туда было крайне сложно добраться – рейсы раз в несколько дней. И вдруг до гастролей мой поклонник исчезает. Я думаю, ну и ладно. Прилетаю на Чукотку, и тут охрана берет меня в кольцо: «За вами охотится маньяк. Здесь всего две гостиницы, и он долбится попеременно в каждую, требуя заселить его в номер Плетневой». Подъезжаем в гостинице, мороз чуть ли не -50С. И тут я вижу: стоит мой поклонник в шапке из росомахи, которую купил где-то за 500 долларов, из носа сосульки… Ну как можно было устоять после такого?!

КСТАТИ

Пригожина узнала по походке, а Бузова удивила вокалом

- Аня, сейчас смотрите «Маску»? Кто скрывается под масками фаворитов проекта - Змеи, Неваляшки: ваши ставки?

- Конечно, смотрю! Мы после съемок подружились со Славой, ведущим шоу, и сейчас постоянно переписываемся, гадаем, кто же прячется под всеми этими костюмами. Но все мои ставки разбились в пух и прах. Единственный, кого я угадала, – Иосиф Пригожин. Представьте себе, я узнала его… по походке! Пишу Славе: «Это точно Пригожин! Ты посмотри, как он ходит!». – «Да ты с ума сошла, он только коронавирусом переболел, чуть не в больнице лежит. Это не он». Но я точно узнала: эти ручки, эти позы… А вот всех остальных невозможно раскусить, Бузова, например, оказалась совершенно непохожа на себя. Но мне кажется, организаторы переборщили с бэк-вокалом, под маской Розовой пантеры был как будто очень поющий человек...

НА ЗАМЕТКУ

Три секрета красоты от Ани Плетневой

- Ни для кого не секрет, что у меня в холодильнике всегда стоит баночка крови молодых мальчиков… Но, если серьезно, все идет из детства, - рассказывает певица. - Спасибо моему папе, который научил меня, любительницу макарон по-флотски: «Поела – не сиди! Лучше походи или хотя бы постой у стеночки». Поэтому первый совет: двигайтесь, не рассиживайтесь.

И это мама троих детей! А вам слабо?

Второй мой секрет: танцы. Для меня самый это самый лучший фитнес. Я могу включить музыку в наушниках и просто танцевать дома целый час. Да, выглядит это, конечно, странно… Но также, кстати, делает Ирина Хакамада. Недавно я где-то прочитала, что для нее это способ выйти в астрал, где она черпает свои знания. И я тоже!

Ну и конечно, надо влюбиться - сразу минус 2 килограмма. Хоть в киногероя, хоть в артиста, хоть в соседа. А я снова и снова влюбляюсь в мужа после 16 лет совместной жизни. Это несложно, если ты счастлив сам с собой и способен вдохновлять. Представьте, я иногда приезжаю после концерта заряженная космической энергией и не переодеваясь, начинаю танцевать, заряжая всех домашних. Мой принцип: наполни себя энергией – и тогда ей наполнятся твои близкие.