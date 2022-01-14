Астропрогноз-2022 от Татьяны Лукашевич: «Глобальной войны не будет!»

Главное - это год накопления энергии и затишья перед грядущими великими событиями, которые будут влиять на весь Земной шар, начиная уже с 2023 года Фото: Shutterstock

Что несет нам стартовавший 2022 год? Рассказывает астролог Татьяна Лукашевич, автор книги «Твой гороскоп лучший!» , вышедшей в издательстве «Комсомольская правда»:

- Это год двоек, дающих в сумме цифру 6. Двойка – число Луны, 6 - Венеры. Оба этих числа женские, несут энергию инь. А значит, глобальной войны не будет. Все ограничится словесными интервенциями и возможными резкими заявлениями лидеров отдельных стран. Главное - это год накопления энергии и затишья перед грядущими великими событиями, которые будут влиять на весь Земной шар, начиная уже с 2023 г.

- Татьяна, вы единственная из астрологов, аналитиков, медиков еще в начале декабря 2019 г точно предсказали «чуму ХХl века» - пандемию коронавируса. Что будет с ковидом дальше?

- Вирус продолжит мутировать. Возможно появление нового опасного штамма, особенно в первой половине года. Но весной нас ждет прорыв в фармацевтической науке, будут созданы более совершенные вакцина или лекарство от ковида. Человечество уже подходит к завершению истории с пандемией.

- Приятно слышать. Перейдем к политике.

- Россию ждут громкие заявления и отставки чиновников высокого ранга примерно 3-5 апреля.

Возможно ухудшение здоровья Байдена в марте-апреле и передача президентских полномочий Камале Харрис. Начиная с конца августа в США обострятся внутренние противоречия в обществе, способные привести к воинствующим выступлениям и столкновениям различных группировок.

Это год объявления досрочных президентских выборов на Украине. Также опасность вооруженного покушения на президента Украины, начиная с августа. Еще большая потеря рейтинга Владимира Зеленского.

В декабре будет совершено вооруженное нападение на лидера крупной страны.

В целом же это год войны за информационные ресурсы. Фраза "Кто владеет информацией, тот владеет миром" будет актуальна, как никогда. Это год тотального искажения информации, когда отличить ложь от вымысла будет непросто.

- Что будет с экономикой?

- Продолжение повышения цен на энергоносители, и, как следствие, усиление инфляции.

Большинство людей будут озабочены сохранением своих финансовых накоплений, вложением их в консервативные источники дохода, такие, как земля и недвижимость. Как следствие, продолжающийся рост этих активов. А также повышение финансовой грамотности населения.

Это год модернизации в банковской системе, когда ускорится переход на цифровые валюты. Зато банки расширят свое участие в товарных маркетплейсах, строительстве, сфере услуг, в общественном питании, транспорте. Расширение рынка криптовалют. Блокчейн-технологии прочно войдут в нашу жизнь.

Это год перестройки в налоговой системе, когда еще больше будет ужесточаться контроль за гражданами на предмет уплаты налогов.

Это год трудностей в ресторанном бизнесе, фитнес-индустрии, шоу-бизнесе, тренерской работе. Зато все больше будут развиваться темы удаленной работы, "еды на вынос", производство эко-продукции, табачная и алкогольная промышленность, медиа и кинопроизводство.

Это год наводнений, обширных паводков, аварий на гидротехнических объектах, которые могут принести разрушающие последствия.

Это год ужесточения правил для авиаперелетов. Ограничения будут продолжаться до марта 2023 г.

Это год банкротств крупных застройщиков, которые повлекут за собой коррекцию на финансовых рынках.

Октябрь-ноябрь могут преподнести неожиданные сюрпризы, связанные с ограничениями в сфере интернета. Вероятно усиление протестов, связанных с высокой инфляцией.

Даты повышенной волатильности на финансовых рынках (+/- 3 дня): 18 января, 30 января, 25 февраля, 3 марта, 22 марта, 10 апреля, 18 апреля, 16 мая, 2 июля, 2 августа, 17 сентября, 8 ноября.

Очевидные плюсы наступившего года - создание мировых шедевров в кинематографе, поэзии, живописи. Расширение благотворительной деятельности по всему миру, люди станут более милосердны по отношению друг к другу. Возрастет интерес к духовности, эзотерическим наукам, религии. У многих людей произойдет смена ценностей. Появится огромное желание реализовать себя в творчестве.

Астропрогноз по знакам Зодиака

Овны

Первые месяцы года посвящены подведению итогов и переосмыслению прошлого опыта. Зато уже с мая у вас начинается новый период жизни, закладывающий долгосрочные перспективы. Постарайтесь не упустить возможности, предоставляемые вам Судьбой. Обратите внимание на IT-сферу. Возможно, там вас поджидают главные задачи 2022 года.

Тельцы

Хотя вы достаточно консервативны и не любите перемен, однако теперь в окопе вам не отсидеться. Будьте готовы реагировать быстро на предлагаемые жизнью варианты, которые могут касаться любой сферы вашей жизни. Начиная от личных отношений, карьеры, бизнеса и заканчивая переездом. Затмения, происходящие в вашем знаке, помогут добиться самых невероятных целей.

Близнецы

Удача сопутствует вам с 1 января. Однако расслабляться совсем не стоит. А если вы сможете активно поработать, особенно во второй половине года, то увеличите не только свою популярность, но и авторитет. Пересмотрите образ жизни, чтобы максимально эффективно справиться со всеми предлагаемыми возможностями. Тогда, вполне вероятно, вы сможете объять необъятное.

Раки

"Одна голова хорошо, а две лучше". Этот девиз подойдет для вас на 2022 год, т.к. создание своей команды и опора на дружеское плечо помогут вам пройти любую кризисную ситуацию. В середине года не пропустите выгодное предложение, касающееся вашей карьеры или статуса. Возможно, оно будет связано с дальними странами. А если вам есть, что сказать миру, подумайте о преподавательской деятельности.

Львы

Вопросы предназначения и собственной цели будут волновать многих Львов. Как следствие, внутренняя трансформация поспособствует и переменам во внешнем мире. Стремление освободиться от рамок и ограничений приведут к погружению в свободное плавание и создание собственного бизнеса в IT-пространстве. Особенно напряженно придется поработать во второй половине года. А лето может принести незабываемые путешествия, особенно, если они будут связаны с дальними странами.

Дева

Удача в партнерских отношениях поможет Девам как заключить выгодный деловой контракт, так и при необходимости устроить свою личную жизнь. Обратите внимание на партнеров издалека. Возможно, благодаря им вас ожидает переезд в другую страну или увлекательное путешествие. Во второй половине года много усилий потребует собственный бизнес. А если вы работаете по найму, то будьте готовы поменять место работы.

Весы

Тема инвестиций захватит ваше внимание на следующие полтора года. Также вероятна финансовая зависимость от заработков партнера или перестройка своих финансов в пользу создания пассивного дохода. Используйте любые дополнительные источники дохода, вплоть до грантов, стипендий, пособий, страховок. Во второй половине года возможно дальнее путешествие, повышение уровня своего образования, работа за границей.

Скорпион

Это год важных перемен, которые будут касаться всех сфер вашей жизни. Особенно сильно изменения коснутся темы партнерских отношений, как личных, так и деловых. Весна принесет вам удачу в биржевой игре, а также, если вы решите организовать собственный бизнес. Постарайтесь создать финансовую подушку безопасности, она вам пригодится осенью, когда придется рассчитывать только на свои собственные источники дохода.

Стрелец

Удачными будут инвестиции в недвижимость, особенно в первой половине 2022 года. Летом можно отважиться и обзавестись более рискованными финансовыми инструментами. Также обратите внимание на партнерские отношения, уже начиная с конца августа. Вероятны конфликты и даже судебные разбирательства. Здоровье может потребовать изменения образа жизни и выстраивания строгой системы питания.

Козерог

Все ваше внимание будет сосредоточено на развитии собственного бизнеса и создании стабильного дохода. Будьте готовы к необходимости частых командировок, особенно в первой половине года. Летом придется сменить фокус, т.к. у многих Козерогов произойдет пополнение в семействе. В связи с этим они озаботятся улучшением жилищных условий, а также вопросами, связанными с покупкой недвижимости. Осенью будьте готовы заняться ремонтными работами.

Водолей

Первая половина года принесет возможности для существенного улучшения своего финансового благополучия. Постарайтесь сохранить капитал, используя консервативные источники дохода. Тем более, что фокус внимания многих Водолеев направлен на решение вопросов недвижимости и переезда. Родители также могут потребовать вашего внимания. Начиная с конца августа вся энергия будет направлена на развитие собственного бизнеса. Если вы работаете с рискованными активами, то во второй половине года следует соблюдать повышенную осторожность.

Рыбы

Для вас этот год способен принести удачу во всех сферах жизни. Вам остается только успевать загадывать желания. Начинайте это делать незамедлительно, т.к. больше всего возможностей для осуществления мечты будет у Рыб в первой половине года, а также в ноябре и декабре. Постарайтесь заложить позитивные циклы на следующие 12 лет.

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