Леонида Агутина сняли с другой женщиной и ребенком на руках

Леонид Агутин Фото: Евгения ГУСЕВА

Леонид Агутин вышел в свет без жены Анжелики Варум. Этим сразу же воспользовались многочисленные поклонницы певца. Женщины чуть ли не висли на музыканте. А одна дама даже пришла с ребенком.

Леонид Агутин разместил в блоге видео встречи с фанатками. Он устроил настоящий фурор своим появлением. "С Наступающим Старым Новым Годом, дорогие инопланетяне! Берегите себя! Поди ж не первый день празднуем! Пусть все будет хорошо!» - подписал видео супруг Анжелики Варум.

Поклонники поспешили отметить, что 53-летний артист является одним из самых обожаемых российских певцов. Именно поэтому женщины стремятся сделать с ним фотографии. И не только.

Отметим, Леонид Агутин вот уже больше 20 лет женат на Анжелике Варум. Их брак называют одним из самых крепких среди отечественных звезд. И это при том, что супруги пережили измены и расставания.

Однажды Леонида, не сильно трезвого, застукали за страстными поцелуями с эффектной брюнеткой. Папарацци засняли, какими жаркими были объятия музыканта с чаровницей. Как оказалось, тогда Варум собиралась подать на развод.

Артист выпил лишнего и не смог держат себя в руках, пока его супруга мирно спала в номере отеля. На утро Анжелика обо всем узнала, собрала вещи и уехала домой. Однако до разрыва дело так и не дошло. Агутин смог вымолить прощение.

"Мы с женой до сих пор называем это видео - «моим популярным видео». Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", - откровенничал музыкант.