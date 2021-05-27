Анжелика Варум поразила внешним видом

Анжелика Варум с мужем Леонидом Агутиным. Фото: Instagram.com

Анжелика Варум устроила скромный праздник по случаю своего 52-летия. На вечеринку певица позвала своих друзей Владимира Преснякова с женой Натальей Подольской, подружек и свекра Николая Петровича. Любимый муж Леонид Агутин нежно поздравил любимую, разместив фотографии с праздника.

Анжелика Варум поразила поклонников внешним видом во время празднования Дня рождения. Певица предстала в нежном образе. Она надела летнюю рубашку с абстрактным рисунком и узлом на талии, а также белые брюки-клеш.

Фотографиями поделился муж именинницы Леонид Агутин. Он оставил для супруги нежное поздравление, признавшись ей в любви. "Тебя все любят. Не так, как я, конечно, но любят, ибо как по-другому? Ты лучший человек на земле и восхитительная женщина! Будь, пожалуйста, здоровенькая и счастливая! И пусть твоя улыбка освещает наш светлый путь", - написал певец в блоге.

Варум в отличие от многих коллег по сцене не прибегала к радикальным омолаживающим процедурам, что помогло ей сохранить естественность и индивидуальность. Это ценят фанаты. "С каждым годом все краше", "Как девочка", "Счастливая", "Юная, свежая, игривая и смешливая! Это доброта человеческая так и светится изнутри", "Просто королева!", - пишут фолловеры.

Стоит отметить, что Варум и Агутин за 23 года совместной жизни сталкивались с разными трудностями. Леонид недавно признавался, что жена давно должна была его бросить, но он счастлив, что этого не произошло. Он утверждает, что с женой ему повезло, потому что она оказалась к нему невероятно терпима.

Так, в 2011 году им и вовсе прочили скорый развод из-за скандала, в центре которого оказался Леонид. Певца застукали мужа за поцелуями с девушкой во время фестиваля в Юрмале. Позже Варум призналась, что наутро, увидев фото супруга, собрала вещи и уехала. Но спустя пару дней Леонид и Анжелика помирились.