Неожиданные подробности: как Леонид Агутин развлекался без Анжелики Варум

Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Леонид Агутин и Анжелика Варум сумели сохранить свой брак после обвинений певца в неверности. Артисты состоят в браке больше 20 лет и считаются одной из самых крепких и красивых пар в шоу-бизнесе. Леонид посвящает жене песни и не устает признаваться ей в любви. Однако в прессе с завидной регулярностью всплывают иной раз шокирующие подробности личной жизни Агутина.

Скандалист Отар Кушанашвили поделился пикантными подробностями горячих дней и ночей с Леонидом Агутиным. По его словам, их посиделки носили далеко не самый безобидный характер. В то время Леонид тяжело переживал свою невостребованность.

"Леня, люблю тебя любого! Помню, как мы на квартире допивали коньяк двухкопеечный, ты говорил, что тебя не берут на телевидение. Мы оба были патлатые, у меня были сальные волосы, у тебя - хуже, потому что перхоти больше вываливалось", - заявил Отар в свежем выпуске своего шоу "Каково?!" на YouTube.

Он также вспомнил, как развлекался с Агутиным в компании очаровательных дам. "Варум, прости. Помню эти дни и ночи. Денег не было, но я знал, что Леня будет музыкантом номер один", - поделился сокровенным Кушанашвили.

К слову, не так давно между ним и Агутиным пробежала черная кошка. Скандал разразился после того, как светский обозреватель, по его словам, без задних мыслей похвалил Агутина за то, что артист в отличие от многих своих коллег не жаловался на тяжелое финансовое положение из-за пандемии. В ответ музыкант якобы обматерил товарища.

"Человек, которого я хвалил на каждом шагу, пишет мне тираду, зная мои номера телефонов: «Да ты ..! Мне не на что хлеб купить домой!» Я был потрясен! Я исходил из побуждения, чтобы он вознесся над страждущими людьми, потому что он артист. А артист, как меня учил Айзеншпис, не имеет права жаловаться на жизнь!" - говорил Отар в шоу "Секрет на миллион". Он признался, что воспринял слова Агутина как предательство.

Отметим, был период, когда брак Леонида Агутина и Анжелики Варум трещал по швам. На конкурсе "Новая волна-2011" не сильно трезвого певца застукали за страстными поцелуями с неизвестной брюнеткой. Папарацци засняли, какими жаркими были объятия музыканта с чаровницей. Как оказалось, тогда Варум собиралась подать на развод.

"Мы с женой до сих пор называем это видео - «моим популярным видео». Я был, конечно, невменяемо пьяный. Не знаю, кто это заснял. Представляю: вокруг куча людей, и это происходит прямо на твоих глазах. Сам пришел, не надо следить за человеком, просто стой и снимай. На какие-то несколько минут крыша моя съехала. Это был неприятный момент. Мы тогда с супругой поругались, даже не поругались, а очень расстроились. Дня три мы были в состоянии развода, но потом не смогли", - откровенничал музыкант в эфире YouTube-канала Юрия Костина.