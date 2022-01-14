Колдуй, баба, колдуй, дед, нефть просядет, рубль - нет: как мы гадали на будущее российской экономики

Цена нефти останется примерно такой же, а если вырастет, то не намного Фото: REUTERS

"ШАРЛАТАНСТВО КАКОЕ-ТО!"

Уж полночь близится… Самое время погадать. Вообще, этим делом на Руси традиционно занимались девушки, но и серьезные мужи не чурались совета потусторонних сил, особенно в делах хозяйственных. Тем более на дворе святки - гадания особенно достоверны и сбываются безошибочно! Ну, так считается.

Но вот чтобы погадать не на себя лично, а на судьбы страны - этого я ни в одних святцах не нашел. А ведь интересно же! Тем более вопросов накопилось немало.

- Нет, это шарлатанство какое-то. Не возьму я на себя такую ответственность, святочные гадания на страну не распространяются, - хмуро отрезала потомственная предсказательница Нана, к которой я обратился за помощью. Видимо, курс рубля да цену золота черного посчитала она менее предсказуемыми материями, нежели поиски суженых да ряженых.

Что ж, придется заглянуть в будущее державы с другого ракурса. Я обозначил несколько вопросов к потусторонним силам и по каждому из них провел два вида гаданий. Одно – традиционное святочное, второе – при помощи эксперта: астролога, нумеролога и шамана Елены Батыр. А за комментариями по некоторым вопросам обратился к вполне земным экономистам. Для чистоты эксперимента с результатами гаданий я их не знакомил.

И вот в полночь, при зажженной свече, сел я выбирать при помощи интернета (свят, свят) обряд понадежнее...

ЭКОНОМИКА ВЫРАСТЕТ НА 5 %

Самый главный вопрос для экономики страны: каким будет ВВП в 2022 году? Чтобы это узнать, я выбрал такой обряд. Надо взять монетки разного достоинства, кинуть в мешочек с крупой, встряхнуть, перемешать. И с завязанными глазами достать ложкой монетку.

И что же - моя ложка честно выудила 5-рублевую монету! По поверьям, это означает выгодную крупную сделку, премию, да и вообще удачу в любых денежных вопросах. А в моем случае толковать это следует как рост ВВП по итогам года на 5%. Минфин, не благодари.

Комментарий эксперта

- Российская экономика в следующем году продолжит расти. Но этот рост, скорее всего, будет ниже, чем в 2021-м. Я думаю, ВВП по итогам нынешнего года увеличится примерно на 3%, - говорит профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

НЕ ЖДИТЕ КРИЗИСА, ОН УЖЕ ПРИШЕЛ

Наступит ли экономический кризис? Чтобы это выяснить, я дождался полуночи и зажег две свечи. К одной прикрепил записку со словом «да», к другой - «нет». Отошел на 666... простите, на 6 шагов и дунул, что было мочи. «Кризисная» свеча со словом «да» погасла. Значит, ответ - «нет».

- Наступит ли экономический кризис? Сейчас посмотрю, - с готовностью отзывается на наш вопрос Елена Батыр. - Я еще в марте 2020 года говорила, что три года у нас будет тяжело, мы будем задыхаться и каждый год терять. Так и получается — теряем население, в том числе, из-за ковида, а инфляция — это финансовые потери. Нынешний год входит в этот трехлетний период, так что все продолжится. До начала мая мы не будем ощущать перемен к худшему. Кризис почувствуем летом. А с конца августа уже будет очень трудно. Не только у нас, но и во всем мире. Но у нас тяжелее.

Однако есть и свет в конце тоннеля.

- 2022 — очень тяжелый год с позиций нумерологии, - поясняет прорицательница. - Двойка означает ухудшение, а ноль - усиление стоящей рядом цифры. А вот в 2023 году ситуация начнет улучшаться.

Комментарий эксперта

- Экономический кризис давно наступил, так что он будет продолжаться, - говорит зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. - И в мире, и в России. Но практика показывает, что у нас он не так страшен, как в других странах.

НОВЫХ САНКЦИЙ НЕ БУДЕТ

Одно из самых популярных святочных гаданий - на валенках. Девушки кидали валенок через ворота и смотрели, куда покажет его носок. В эту сторону, мол, и замуж выйдешь. Я решил усовершенствовать старинную технологию.

Во-первых, взял не валенки, а зимние ботинки. Валенок у меня, к сожалению, не нашлось. Во-вторых, масштаб замысла! С помощью гадания на ботинках я решил узнать правду о санкциях, которыми нас постоянно пугают. То грозят отключить Россию от системы международных банковских переводов SWIFT, а теперь еще и обещают запретить поставки американских мобильников. Итак, загадываю: если дальше улетит левый ботинок - будут новые санкции, правый - выкуси, Америка.

Пугая странным ритуалом поздних ночных прохожих и затаившихся за углом грабителей (наверняка они были там), метнул ботинки во дворе.

Правый улетел дальше. Ура!

- Очень много к этому шансов, - говорит предсказательница о санкциях. - Весь год будут на Западе про этот свифт думать. Особенно с конца мая до начала осени. Впереди много разговоров, будут близки к решению отключить нас. Чья-то рука будет, образно говоря, в миллиметре от «красной кнопки». Но я не вижу, что нажмут.

Комментарий эксперта

- В усиление санкций не верю: все, что Запад мог сделать в этом направлении, он сделал в 2015 году, - сказал Делягин. - Все остальное - просто психологическая атака.

Самое время погадать. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ИНФЛЯЦИЯ ПРОДОЛЖИТСЯ, С РУБЛЕМ ВСЕ ТУМАННО

А ведь есть еще игра в бутылочку! Только у меня все будет строго. Нашел газетную статью о росте цен (искать, как вы понимаете, долго не пришлось). И заодно обнаружил другую - об укреплении курса рубля. Положил две газеты напротив друг друга. Куда горлышко укажет, то и сбудется.

Найти после праздников пустую бутылку вообще не составило труда. Раскручиваю стеклотару, и что же: горлышко застыло прямо между газетами! Вывод ясен: радикальных изменений ждать не стоит. Цены, похоже, продолжат расти, но и сильного падения рубля, полагаю, не случится.

- Инфляция будет выше, чем в 2021 году — это к гадалке не ходи, - передает информацию небесных сил Елена Батыр. - А вот про курс рубля — полный туман: ни карты, ни звезды ничего не говорят...

Комментарий эксперта

- Инфляция, боюсь, еще больше вырастет, - подтверждает Делягин. А вот рубль, по мнению экономиста, в ближайшее время укрепится, но в течение года может ослабеть к доллару и евро.

Вот он - редкий случай единения учености и магии!

ЧТО БУДЕТ С "ЧЕРНЫМ ЗОЛОТОМ"

Чтобы это узнать, использую такой способ гадания. Беру пакет с гречкой - товар для многих такой же стратегический, как и нефть. Кладу туда три свернутые бумажки. На одной написано «нефть будет дорожать», на другой - «дешеветь», на третьей - «цена не изменится». Перемешиваю, встряхиваю и, не подглядывая, достаю бумажечку. Упс - вторая выпала. Нефть подешевеет?

- Подорожания нефти до 2025 года не будет, - уверена Елена Батыр. - Но и после этого не стоит ждать резкого скачка. Некоторые экономисты, я знаю, предрекают через три года рост цен до 135 долларов за баррель, но мои расчеты по созвездию Семи богов, это Большая Медведица, показывают, что цена на нефть будет еле шевелиться.

Комментарий эксперта

- Цена нефти останется примерно такой же, а если вырастет, то не намного, - согласен Делягин.

СНИМАТЬ «КОРОНУ» ЕЩЕ РАНО

Самый насущный вопрос: что будет дальше с коронавирусом, ждать ли повышения заболеваемости и новых локдаунов? Для этого прогноза я выбрал самое зловещее гадание.

Ставлю на стол большое зеркало. Справа и слева - по свече. Гашу электричество. Смотрю в отражение. Долго. Должен быть знак. Обязательно должен...

Но знака все нет. «Значит, ничего не изменится», - решаю я и уже готовлюсь задувать свечи, как вдруг в самом углу зеркала - шнырь! Маленький, черный, с рогами и хвостом!

Я подпрыгиваю со стула. Черт?! Уф, нет - кот. Ладно, иди сюда, почешу дрожащей рукой за рогами... То есть за ушками. Но гадание показало: похоже, нас продолжат пугать разными опасными штаммами «короны». Хоть уверенных прогнозов сейчас не может дать ни ВОЗ, ни Минздрав, ни даже зеркало.

- Вспышка заболеваемости наступит вместе с весенним теплом, - говорит Елена Батыр. - Это не будет внезапно. И карты не показали, что будет особенно тяжело. Но локдаун возможен.

Комментарий эксперта

- Здесь очень сложно что-то прогнозировать. Но локдауна, думаю, не будет, - считает Делягин.

ПРИБАВКИ НЕ ВИДАТЬ?

По данным «Авито работы», в прошлом году зарплаты в России выросли на 17%. Сильно! А что в нынешнем?

Признаться честно, тут я подустал. И просто подкинул монетку. Орел – будет рост. Решка – не будет. Она и выпала, чтоб ее.

- О, карты говорят, что про повышение зарплат можно забыть, - расстроила Елена Батыр. - До наступления теплых дней зарплаты закачаются и уйдут в туман. Это можно истолковать так, что они будут даже понемногу уменьшаться. Так что надо сейчас не транжирить, а копить. Чтобы потом не горевать, что же я на Сейшелы полетел, а сейчас мне на хлеб не хватает.

Комментарий эксперта

- Зарплаты расти не будут, - кратко ответил на мой вопрос Михаил Делягин.

ЖИЛЬЕ ПОДЕШЕВЕЕТ?

Что будет с ценами на жилье, поможет узнать старинное гадание на нитках. Берем две нитки одинаковой длины. Одну назначаем ответственной за 2021 год, другую - за 2022-й. Одновременно поджигаем от пламени свечи. Если нитка-22 сгорит быстрее, то цены на жилье поднимутся. Огонек от ниток практически одновременно обжигает пальцы - значит, цены в наступившем году практически не изменятся.

- На жилье будет небольшой рост, и не везде, - говорит Елена. - И более того, карты мне говорят, что в отдаленных местах цены даже упадут.

Что за отдаленные места — надо догадываться самим. То ли Воркута с Магаданом, то ли дальние края Московской области.

Комментарий экономиста

- Жилье подешевеет, но крайне неравномерно, - считает Делягин. - Человейники (огромные типовые дома на окраинах) подешевеют, хоть и не сильно, вторичка в целом тоже. Но те квартиры, которые представляют реальный интерес, продолжат дорожать и будут востребованы. Потому что деньги у части людей сохранились, а вкладывать их кроме как в квадратные метры, больше не во что.

С этим согласен и эксперт по недвижимости.

- Рост цен на недвижимость продолжит замедление, если не будет принципиальных изменений в глобальной экономике, - сказал «КП» вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев. - Уже во второй половине прошедшего года во многих регионах цены практически не росли. Потому что спрос на жилье на 85% зависит от ипотеки. Если дальше будет увеличиваться ключевая ставка Центрабанка, а следом и ставки по ипотеке, то жилье станет менее доступным, это будет останавливать рост цен. О снижении говорить рано, в лучшем случае произойдет стабилизация. Вероятнее всего, годовой рост составит менее 1%. А стоимость аренды не исключено, что будет повышаться - но не везде, а в регионах, где есть работа и куда приезжают люди из других мест. В этом ряду можно назвать Москву, Краснодарский край, Санкт -Петербург.

СОВЕТ ОТ ГАДАЛКИ

Пора заняться личной жизнью

- Помимо того, что 2 в нумерологии — это цифра, несущая негатив, надо обратить внимание и на сумму цифр в обозначении года, - делится секретами Елена Батыр. - Получается шестерка — эта цифра относится к личной жизни. Значит, людям нужно больше внимания обратить на себя и окружающих, а не на работу. Если вы бросите всю силы на работу, на карьеру, то можете потерять семью или не сложится личная жизнь, или будут проблемы со здоровьем. И нужно быть готовым к переменам. Если человек был одинок, то может оказаться в паре. И наоборот.

ИЗ АРХИВА «КП»

Гадания на экономической гуще сбываются!

«Комсомолка» уже не первый раз гадает на важнейшие экономические события. Впервые мы провели такой эксперимент 10 лет назад. Гадали на огне, воде и толстых книгах - в общем, все, как завещал отец экономической науки Адам Смит. И конечно, за комментариями мы также обращались к эксперту.

В тот раз мы задали потусторонним силам три вопроса, и вот что нам напророчили:

- цена на нефть будет стабильной;

- индекс российской биржи почти не изменится;

- курс рубля упадет.

А когда прошел год, мы решили проверить, насколько точными были прогнозы. И первые два предсказания оказались верными! Только рубль к доллару чуть подрос (и нельзя сказать, что эта ошибка нас расстроила).

Что же касается эксперта, то сбылось... лишь одно из трех предсказаний. Вот и не верь после этого в гадания!