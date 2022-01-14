Психолог объяснил выходки звезд: куда исчезли шпагаты Волочковой, и зачем разделся Григорий Лепс

Невероятно, но факт: королева шпагатов теперь широко раскидывает только руки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Зимние каникулы, которые после новогоднего чёса у звезд растягиваются до конца января, далеко не у всех проходят по привычному сценарию. То ли отпускная эйфория дает о себе знать, то ли праздники совпали с потрясениями в личной жизни, но некоторых героев в ленте Инстаграма просто не узнать. Чем нас удивили знаменитости, и что на самом деле значат их фокусы, Kp.ru разобрал вместе с психологом, профессором и доктором культурологических наук Андреем Зберовским.

Психолог Андрей Зберовский расшифровал тайные сигналы знаменитостей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

ГРИГОРИЙ ЛЕПС В АКТИВНОМ ПОИСКЕ

59-летний музыкант начинает новую жизнь после развода с молодой женой Анной Шаплыковой, которая, по слухам, ушла к еще более молодому любовнику-манекенщику. "Лепс похудел и, как всякая уважающая себя разведенка, сделал каре и фотосессию", - шутят в Сети про свежие снимки артиста, на которых он предстал с игривой косичкой, без привычного пиджака и белой рубашки.

Неожиданная фотосессия Григория Лепса. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Человек в процессе подбора нового образа. Сам факт, что Лепс демонстрирует обществу полуобнаженное тело, говорит о том, что он хочет убедить всех и, прежде всего, себя в собственной привлекательности и конкурентоспособности на рынке женихов. Певец показывает, как говорится, товар лицом. А почему бы и нет? Для своего возраста он в отличной форме, в его фотосессии нет ничего вульгарного. Не исключаю, что это сигнал бывшей жене: мол, зря она поспешила уйти и записать супруга в возрастные мужчины. Зря она думает, что он не способен к модернизации.

Я не вижу здесь даже намека на депрессию, после развода Лепс не ушел зализывать раны. Наоборот, Григорий готов к состязанию и созданию новой пары. Он ничего не стыдится, бодр и хорош собой. Его новый образ - сигнал невестам о готовности креативить и расширять границы. Лепс в активном поиске.

АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА СОБРАЛАСЬ... В ПОЛИТИКУ

Балерину перестали узнавать не только поклонники, но и многочисленные злопыхатели: после знакомства с новым ухажером Сергеем, которого Волочкова увела из-под носа невесты в шоу "Давай поженимся", она широко раскидывает только руки, а в ее коллекции микро-купальников появились куда более закрытые модели. И это при том, что звезда отдыхает на любимых Мальдивах, где раньше устраивала нашумевшие фотосессии с камушками на голом теле и измеряла длину островов в шпагатах. Кроме того, не раз подвергаемая травле Анастасия впервые устроила прямой эфир в Инстаграме, открыла комментарии и вместо "люди добрые" стала называть подписчиков дорогими друзьями.

Волочкова расцвела с новым женихом. И прикрыла ножки. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Раньше, демонстрируя публике спутников со смайликами на лице, балерина обозначала, что ее окружает мужское внимание, но такая стратегия не говорит о серьезных отношениях. Сейчас перемены налицо: процесс подбора партнера для Волочковой завершен - она определилась и от поиска перешла к стабильности. Длина платья и отсутствие шпагатов сообщают о том, что своим выбором и отношениями балерина довольна.

Раньше психологи трактовали уход от агрессивно позиционирования исключительно как готовность к созданию семьи. Но я предполагаю, что Анастасия готова и к более масштабным переменам - например, смене амплуа, освоению нового поприща. Возможно, она займется общественной деятельностью или даже политикой. Ведь когда женщина скрывает детали фигуры, которые раньше с гордостью показывала, это знак: "У меня есть другие таланты и способности". Наверняка, Волочкова и ее пиарщики уже разработали план по кардинальной смене курса, поэтому ждем сюрпризов.

ГАРИК ХАРЛАМОВ СТРАДАЕТ В НОВОМ РОМАНЕ

Балагур и весельчак, на странице которого до этого появлялись лишь шутки да мемы, перепугал поклонников снимком под капельницей. Оказалось, у комика грипп и жар под 40. Зачем пожаловался подписчикам, он и сам не понял: "Ни разу у меня не было поста с температурой 39,6. Что приходит в голову? Да ничего вообще, кроме странного желания опубликовать это тут. Зачем оно мне надо? Зачем я это сделал?". Кстати, новой девушки Харламова, актрисы Екатерины Ковальчук рядом не наблюдалась: она в этот момент пила шампанское и снимала смешные видео...

Гарик Харламов испугал народ снимком под капельницей. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Меня очень настораживает, что мужчина, который показательно строит новые отношения после развода, вдруг берет и демонстрирует одиночество. Именно об этом кричит его пост в Инстаграме. Где любимая, которая должна дежурить у постели больного и подавать ему чай с малиной? Именно так происходит в любящих парах. Даже если мужчина категорически отказывается от помощи и ухода, кричит, что сам победит болезнь, ему на самом деле важно, чтобы женщина была рядом, пусть и против его воли. Но Харламов и его девушка разрывают традиционный шаблон. Не скрою, для психолога здесь складываются самые пессимистичные выводы: похоже, Гарик не обрел счастья, комфорта и эмоциональной теплоты в новых отношениях. Ведь в трудные периоды жизни мы не должны демонстрировать одиночество.

Мы привыкли думать, что эмоции в отношениях - это яркие впечатления: вот мы пьем шампанское, танцуем, едем в кабриолете... Но эмоции в беде еще важнее: нам нужна поддержка и любовь. Ведь человек выздоравливает, а осадок остается. И в будущем это непременно ляжет в копилку претензий.

ОЛЬГА БУЗОВА: ПЛОХИМ ДЕВОЧКАМ РАДЫ ВЕЗДЕ, А ХОРОШИМ ТОЛЬКО НА НЕБЕСАХ

Отдых в Куршевеле сбросил маску с поющей ведущей. После скандала с Дмитрием Губерниевым и "коньяком по утрам" Бузова с особой щепетильностью вычищала любые намеки на алкоголь в своем 23-миллионном Инстаграме. И вдруг трезвость словно испарилась с ее страницы: хмельная Оля исполняет "Катюшу", танцует на автопилоте и с трудом передвигается по дороге в спа-центр. И если возлияния в отпуске можно понять, то зачем демонстрировать сомнительные кадры - большой вопрос...

Ольга Бузова сама выкладывала в Инстаграм свои хмельные танцы и другой "компромат". Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Поклонники еще не забыли, что перед Новым годом Ольга Бузова пересеклась на вечеринке с бывшим мужем и устроила ему публичную отповедь со сцены. Это событие нельзя сбрасывать со счетов: Оля получила мощную эмоциональную встряску и еще не оправилась. Сейчас она в процессе стабилизации, обретения себя, выведена из равновесия.

Однако, допускаю и другую версию: Бузова экспериментирует, чтобы найти себе мужчину в другом образе. Она ведь долгие годы культивировала образ хорошей девочки: ратовала за семейные ценности, верность, доверие в отношениях. Но эта стратегия себя не оправдала: брак распался, роман с блогером Давой ни к чему не привел. Сейчас Бузова словно говорит нам: я могу быть другой, я разная, я хулиганка. Кстати, когда она выходила замуж за Дмитрия Тарасова, образа пай-девочки еще не было, но свадьбе это не помешало.

ДМИТРИЙ ШЕПЕЛЕВ ОБЕЗОРУЖИЛ ХЕЙТЕРОВ

Телеведущий после долгих лет борьбы за сына Платона с родителями Жанны Фриске научился прятать ребенка похлеще спецагентов. Сделать фото Платона - большая удача для папарацци: в Инстаграме Шепелева его снимков не дождешься. И вдруг всегда закрытый отец показал, как выглядит его младший сын Тихон, появившийся на свет 10 месяцев назад. Наследника телеведущему родила третья жена - дизайнер Екатерина Тулупова.

Дмитрий Шепелев впервые показал лицо 10-месячного сына. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Комментарий психолога:

- Маленькие дети всегда вызывают положительную реакцию, обезоруживают хейтеров и критиканов. Шепелев верно посчитал, что это прекрасный способ смягчить накаленную ситуацию вокруг себя и Платона. Снимки малыша - это очень деликатная стратегия выхода в общественное пространство, которое много лет сотрясается семейными дрязгами. Ведущий хочет изменить отношение общества к себе, и ребенок - его главный союзник.

Еще один важный момент: правильное родительское поведение. Так Шепелев приучает публику к тому, что у него двое сыновей, а не только Платон. Чтобы восстановить перекошенный баланс общественного внимания, маленького Тихона постепенно надо выводить из тени, формировать его публичное портфолио. Это абсолютно справедливо. Как семейный психолог, я часто вижу неравное отношение родителей к детям: одного чаще хвалят, чаще показывают в соцсетях. Это ведет к большим детским обидам.