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Политика13 января 2022 20:57

Американцы не поняли, что Россия ставит ультиматум всерьез. Получится ли теперь избежать войны

Объясняем — что на самом деле стоит на кону переговоров России с США и НАТО. И почему накануне этой Большой разборки «двор на двор» запылал Казахстан
Авторы (2):
Сергей МАРДАН
Сергей МАРДАН
KP.RU
Комментарии (30)Комментарии (30)(30)
Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез. И она не сольется

Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез. И она не сольется

Фото: REUTERS

Профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ ответил на вопросы ведущего радио «Комсомольская правда» Сергея МАРДАНА о том, почему между Россией и Западом так запахло порохом, который может вот-вот рвануть.

ЭТО РАЗБОРКА «ДВОР НА ДВОР» - ВСЕ ПОКАЗАЛИ СВОИ СИЛЫ И РАЗОШЛИСЬ «ПОДУМАТЬ»

Сергей Мардан:

- Давайте попробуем поиграть в игру под названием «геополитика». Переговоры Россия-НАТО. Ну и в этом контексте Казахстан. Что вообще происходит? Вы как это все оцениваете? Позитивно? Тревожно?

Дмитрий Евстафьев:

В целом, на круг, я оцениваю это позитивно. Мы попытались – причем, заметьте, все – и Россия, и США, и Европа, и разные закулисные злодеи, сыграть в элемент Большой игры, выбрав для этого страну, которую не жалко. Этой страной оказался Казахстан. Выяснилось, что ее действительно не жалко никому. И это большой намек Казахстану, где решили, что у них тоже может быть свой глобус.

Ну, что я могу сказать? Пока Большую игру не тянет никто. Чуть больше ее тянут разного рода британцы, но только потому, что умеют вовремя смыться.

В контексте этого и надо воспринимать переговоры Россия-США, Россия-НАТО. Это тоже элемент Большой игры, которая отвечает на вопрос: готовы ли мы к большой сделке? Нет, не готовы.

Поэтому все показали свои силы, все друг на друга посмотрели и разошлись на «подумать».

Единственное, абсолютно лишним был разговор с НАТО. Это я понимаю как человек, который в свое время в НАТО работал, - с ними говорить точно не о чем.

А все остальное – да, оценивание противника при разборках двор на двор. Вот и все.

Мы попытались – причем, заметьте, все – и Россия, и США, и Европа, и разные закулисные злодеи, сыграть в элемент Большой игры, выбрав для этого страну, которую не жалко. Этой страной оказался Казахстан

Мы попытались – причем, заметьте, все – и Россия, и США, и Европа, и разные закулисные злодеи, сыграть в элемент Большой игры, выбрав для этого страну, которую не жалко. Этой страной оказался Казахстан

Фото: REUTERS

НАДО РАЗГОВАРИВАТЬ С БУЛЬДОГОМ, А НЕ БОЛОНКАМИ

Мардан:

- Так никто изначально с НАТО, вроде, и не собирался говорить. В проекте Договора о безопасности между Россией и США, вообще речь шла о том, что договориться должны две страны, а все остальные, включая НАТО, - их номер шестнадцатый. И, тем не менее, согласились на встречу с НАТО. А зачем?

Евстафьев:

- Я ровно тот же вопрос задаю. Номер шестнадцатый? Да у них пока номера вообще нет! НАТО – всего лишь пропагандистская платформа, в чем мы блистательно и убедились. Ничего, кроме экзерсисов производящего все менее адекватное впечатление Столтенберга я не увидел. Вот зачем надо было бросать европейским союзникам США эту куриную – подчеркиваю - косточку - мне непонятно. Ну, если мы выбрали себе в качестве партнера США, так давайте не отвлекаться на разных непонятных болонок, ливреток. Разговаривайте с бульдогом!

Вот заметьте, насколько был содержательно молчаливый по результатам разговор с бульдогом — Байденом. И была феерия пропагандистская с НАТО.

ПРО РЯБКОВА НИКТО НЕ СЛЫШАЛ, А ОН СИЛЬНЕЙШАЯ ФИГУРА!

Мардан:

- А разговор перед этим замов министров иностранных дел России и США – Рябкова и Шерман это вообще серьезно?

Евстафьев:

- Он и есть самый серьезный. Вот давайте честно. Вот о чем говорить с Блинкеном (госсекретарем США. - Ред.)? Я человек запредельно циничный, но даже я не знаю, о чем с ним говорить? Даже в Вашингтоне не знают, о чем говорить с Блинкеном! Его потихонечку сейчас будут куда-нибудь на более ответственный участок депортировать. А Шерман и Рябков на сегодня – это лучшие переговорщики в России и США. Здесь даже вопросов нет.

Мардан:

- Вы так высоко оцениваете Шерман? Мы про нее раньше и не слышали.

Евстафьев:

- Можно подумать, у нас многие слышали про Рябкова. А он одна из сильнейших фигур в мире! Ну, Шерман – да, там есть проблема с возрастом. Комсомолка подходит к возрасту выхода из комсомола... Но это лучшее, что есть у США. Лучше нет. Не хотите разговаривать с Шерман, придется говорить с Нуланд, но это точно не вариант.

Шерман и Рябков на сегодня – это лучшие переговорщики в России и США

Шерман и Рябков на сегодня – это лучшие переговорщики в России и США

Фото: REUTERS

АМЕРИКАНЦЫ ЖДАЛИ, ЧТО ПОЖАР В КАЗАХСТАНЕ НАС ОСЛАБИТ. А ВЫШЛО НАОБОРОТ

Мардан:

- Возвращаясь к Казахстану. Ввод войск ОДКБ - это было удачным стечением обстоятельств перед началом переговоров с НАТО?

Евстафьев:

- Во-первых, давайте не перехваливать. Операция была по масштабам ограниченная. Около трех тысяч десантников. Это не Курская дуга ни разу.

Тем не менее, в такие сроки такую операцию в современном мире могут совершить всего три страны. Вернее, две с половиной. Это США, Россия и половинка, может быть, – Франция. Поэтому – добро пожаловать в клуб стран, которые способны играть в Геополитическую игру!

Для нас это было неудачное стечение обстоятельств ДО операции ОДКБ. И это выглядит очень сильно ПОСЛЕ операции ОДКБ.

Соответственно, у американцев настроение ухудшилось. Они ехали на переговоры без плана «Б». План «А» - нас давить, нас пугануть еще и вступлением Швеции с Финляндией в НАТО. И ждать, что мы приедем с Казахстаном пылающим, очень ослабленными. А получилось по-другому.

Операция была по масштабам ограниченная. Около трех тысяч десантников. Это не Курская дуга ни разу

Операция была по масштабам ограниченная. Около трех тысяч десантников. Это не Курская дуга ни разу

Фото: REUTERS

КИТАЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗЕВНУЛ. ВТОРОЙ РАЗ — НЕ ЗЕВНЕТ.

Мардан:

- В перспективе как вы оцениваете в таком контексте отношения США и Китая? И вот в этой конфигурации где место России после событий в Казахстане будет? Тут от Казахстана теперь никак не удастся уйти, мне кажется, какое-то время.

Д. Евстафьев:

- Совершенно очевидно, что Казахстан - это «праздник», который будет с нами следующие пять лет. Потому что второй раз Китай не зевнет. А сейчас он зевнул.

Вот что показала ситуация в Казахстане? Три вещи.

Что зажечь можно легко.

Что для того, чтобы захватить города, много людей не надо.

И третье. От этого плохо всем. Китаю от того, что будет гореть Казахстан, плохо? Плохо. России с общей границей почти 8000 километров плохо? Плохо. Узбекистану невыносимо!

А кому хорошо-то? Американцам. Хоть один погром там в компаниях, принадлежащих американцам или британцам был? Нет. Везде все горело. А у них - денежки капали. Поэтому США отработали схему. Мы тоже отработали схему. Китай зевнул. И все отошли на позиции, с которых начинали. В центре этого пепелища остался Казахстан, где решили, что все будет, как раньше.

Не будет. Это первое.

Второе. Надо быть очень наивным, чтобы не понять, что американцы уже 2-2,5 года рассматривают Прикаспийский район как один из центров новой геополитической игры. Для США недопустимо, чтобы Россия консолидировала вокруг себя промышленное ядро Евразии. Вот это – цель США, а не запугать нас расширением НАТО.

Штаты, в отличие от многих наших людей, впадающих при слове «НАТО» в истерику, цену НАТО знают. И они знают, что НАТО, за исключением пары стран, – это обуза. Пара стран – это Великобритания на море и Польша на суше. Остальное – обуза. И уж если Штаты решат с нами помахаться всерьез, они точно это будут делать без НАТО.

Bсе отошли на позиции, с которых начинали. В центре этого пепелища остался Казахстан

Bсе отошли на позиции, с которых начинали. В центре этого пепелища остался Казахстан

Фото: REUTERS

БЕЗ ЖЕСТКОГО КОНФЛИКТА НЕ ОБОЙТИСЬ

Мардан:

- Самое время осознать момент, в котором Россия оказалась. Все проводят параллели с Карибским кризисом. А вы в своем телеграм-канале пишите, что это вообще время между 1949-м годом и вплоть до начала 1970-х. Когда между нами и США был целый ряд конфликтов (самая кровавая, конечно, война в Корее, где счет на миллионы погибших шел). Это правда может быть? Например, война на Украине?

Евстафьев:

- Да, я думаю, что без крупного жесткого конфликта с жертвами ситуация не разрешится. Давайте не забывать, что США к разрядке пришли через десятки тысяч жертв во Вьетнаме. А до этого была Корейская война, действительно самая кровавая.

Главное для нас – избежать не Карибского кризиса. Карибский кризис – это вишенка на торте. Главное для нас – избежать Корейской войны. Я думаю, что это пока еще возможно. А вот все остальное - и Берлинский кризис 1949-го, когда наши танки стояли ствол к стволу прямо, упираясь друг в друга, и Венгрия 1956 года, и Чехословакия 1968-го, и Карибский кризис — это в зоне вполне серьезной возможности.

АМЕРИКАНЦЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО РОССИЯ СОЛЬЕТСЯ

Мардан:

- Американцы отдают себе отчет, что и ультиматум Путина, и вот эта серия переговоров – это все серьезно? Что Россия не просто так повышает ставки?

Евстафьев:

- Нет… В Америке, конечно, есть умные люди, которые считают, что Россия говорит серьезно. Но в большинстве своем американцы абсолютно уверены, что все это - очередная манипуляция России, чтобы повысить ставки, а потом слиться, выторговав для себя поблажки, послабления санкций. Они считают, что наша элита готова к капитуляции. Но на неких почетных условиях, которые эти русские себе и выторговывают.

Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез. И она не сольется.

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