Американцы не поняли, что Россия ставит ультиматум всерьез. Получится ли теперь избежать войны

Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез. И она не сольется Фото: REUTERS

Профессор Высшей школы экономики, кандидат политических наук Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ ответил на вопросы ведущего радио «Комсомольская правда» Сергея МАРДАНА о том, почему между Россией и Западом так запахло порохом, который может вот-вот рвануть.

ЭТО РАЗБОРКА «ДВОР НА ДВОР» - ВСЕ ПОКАЗАЛИ СВОИ СИЛЫ И РАЗОШЛИСЬ «ПОДУМАТЬ»

Сергей Мардан:

- Давайте попробуем поиграть в игру под названием «геополитика». Переговоры Россия-НАТО. Ну и в этом контексте Казахстан. Что вообще происходит? Вы как это все оцениваете? Позитивно? Тревожно?

Дмитрий Евстафьев:

В целом, на круг, я оцениваю это позитивно. Мы попытались – причем, заметьте, все – и Россия, и США, и Европа, и разные закулисные злодеи, сыграть в элемент Большой игры, выбрав для этого страну, которую не жалко. Этой страной оказался Казахстан. Выяснилось, что ее действительно не жалко никому. И это большой намек Казахстану, где решили, что у них тоже может быть свой глобус.

Ну, что я могу сказать? Пока Большую игру не тянет никто. Чуть больше ее тянут разного рода британцы, но только потому, что умеют вовремя смыться.

В контексте этого и надо воспринимать переговоры Россия-США, Россия-НАТО. Это тоже элемент Большой игры, которая отвечает на вопрос: готовы ли мы к большой сделке? Нет, не готовы.

Поэтому все показали свои силы, все друг на друга посмотрели и разошлись на «подумать».

Единственное, абсолютно лишним был разговор с НАТО. Это я понимаю как человек, который в свое время в НАТО работал, - с ними говорить точно не о чем.

А все остальное – да, оценивание противника при разборках двор на двор. Вот и все.

Мы попытались – причем, заметьте, все – и Россия, и США, и Европа, и разные закулисные злодеи, сыграть в элемент Большой игры, выбрав для этого страну, которую не жалко. Этой страной оказался Казахстан Фото: REUTERS

НАДО РАЗГОВАРИВАТЬ С БУЛЬДОГОМ, А НЕ БОЛОНКАМИ

Мардан:

- Так никто изначально с НАТО, вроде, и не собирался говорить. В проекте Договора о безопасности между Россией и США, вообще речь шла о том, что договориться должны две страны, а все остальные, включая НАТО, - их номер шестнадцатый. И, тем не менее, согласились на встречу с НАТО. А зачем?

Евстафьев:

- Я ровно тот же вопрос задаю. Номер шестнадцатый? Да у них пока номера вообще нет! НАТО – всего лишь пропагандистская платформа, в чем мы блистательно и убедились. Ничего, кроме экзерсисов производящего все менее адекватное впечатление Столтенберга я не увидел. Вот зачем надо было бросать европейским союзникам США эту куриную – подчеркиваю - косточку - мне непонятно. Ну, если мы выбрали себе в качестве партнера США, так давайте не отвлекаться на разных непонятных болонок, ливреток. Разговаривайте с бульдогом!

Вот заметьте, насколько был содержательно молчаливый по результатам разговор с бульдогом — Байденом. И была феерия пропагандистская с НАТО.

ПРО РЯБКОВА НИКТО НЕ СЛЫШАЛ, А ОН СИЛЬНЕЙШАЯ ФИГУРА!

Мардан:

- А разговор перед этим замов министров иностранных дел России и США – Рябкова и Шерман это вообще серьезно?

Евстафьев:

- Он и есть самый серьезный. Вот давайте честно. Вот о чем говорить с Блинкеном (госсекретарем США. - Ред.)? Я человек запредельно циничный, но даже я не знаю, о чем с ним говорить? Даже в Вашингтоне не знают, о чем говорить с Блинкеном! Его потихонечку сейчас будут куда-нибудь на более ответственный участок депортировать. А Шерман и Рябков на сегодня – это лучшие переговорщики в России и США. Здесь даже вопросов нет.

Мардан:

- Вы так высоко оцениваете Шерман? Мы про нее раньше и не слышали.

Евстафьев:

- Можно подумать, у нас многие слышали про Рябкова. А он одна из сильнейших фигур в мире! Ну, Шерман – да, там есть проблема с возрастом. Комсомолка подходит к возрасту выхода из комсомола... Но это лучшее, что есть у США. Лучше нет. Не хотите разговаривать с Шерман, придется говорить с Нуланд, но это точно не вариант.

Шерман и Рябков на сегодня – это лучшие переговорщики в России и США Фото: REUTERS

АМЕРИКАНЦЫ ЖДАЛИ, ЧТО ПОЖАР В КАЗАХСТАНЕ НАС ОСЛАБИТ. А ВЫШЛО НАОБОРОТ

Мардан:

- Возвращаясь к Казахстану. Ввод войск ОДКБ - это было удачным стечением обстоятельств перед началом переговоров с НАТО?

Евстафьев:

- Во-первых, давайте не перехваливать. Операция была по масштабам ограниченная. Около трех тысяч десантников. Это не Курская дуга ни разу.

Тем не менее, в такие сроки такую операцию в современном мире могут совершить всего три страны. Вернее, две с половиной. Это США, Россия и половинка, может быть, – Франция. Поэтому – добро пожаловать в клуб стран, которые способны играть в Геополитическую игру!

Для нас это было неудачное стечение обстоятельств ДО операции ОДКБ. И это выглядит очень сильно ПОСЛЕ операции ОДКБ.

Соответственно, у американцев настроение ухудшилось. Они ехали на переговоры без плана «Б». План «А» - нас давить, нас пугануть еще и вступлением Швеции с Финляндией в НАТО. И ждать, что мы приедем с Казахстаном пылающим, очень ослабленными. А получилось по-другому.

Операция была по масштабам ограниченная. Около трех тысяч десантников. Это не Курская дуга ни разу Фото: REUTERS

КИТАЙ В КАЗАХСТАНЕ ЗЕВНУЛ. ВТОРОЙ РАЗ — НЕ ЗЕВНЕТ.

Мардан:

- В перспективе как вы оцениваете в таком контексте отношения США и Китая? И вот в этой конфигурации где место России после событий в Казахстане будет? Тут от Казахстана теперь никак не удастся уйти, мне кажется, какое-то время.

Д. Евстафьев:

- Совершенно очевидно, что Казахстан - это «праздник», который будет с нами следующие пять лет. Потому что второй раз Китай не зевнет. А сейчас он зевнул.

Вот что показала ситуация в Казахстане? Три вещи.

Что зажечь можно легко.

Что для того, чтобы захватить города, много людей не надо.

И третье. От этого плохо всем. Китаю от того, что будет гореть Казахстан, плохо? Плохо. России с общей границей почти 8000 километров плохо? Плохо. Узбекистану невыносимо!

А кому хорошо-то? Американцам. Хоть один погром там в компаниях, принадлежащих американцам или британцам был? Нет. Везде все горело. А у них - денежки капали. Поэтому США отработали схему. Мы тоже отработали схему. Китай зевнул. И все отошли на позиции, с которых начинали. В центре этого пепелища остался Казахстан, где решили, что все будет, как раньше.

Не будет. Это первое.

Второе. Надо быть очень наивным, чтобы не понять, что американцы уже 2-2,5 года рассматривают Прикаспийский район как один из центров новой геополитической игры. Для США недопустимо, чтобы Россия консолидировала вокруг себя промышленное ядро Евразии. Вот это – цель США, а не запугать нас расширением НАТО.

Штаты, в отличие от многих наших людей, впадающих при слове «НАТО» в истерику, цену НАТО знают. И они знают, что НАТО, за исключением пары стран, – это обуза. Пара стран – это Великобритания на море и Польша на суше. Остальное – обуза. И уж если Штаты решат с нами помахаться всерьез, они точно это будут делать без НАТО.

Bсе отошли на позиции, с которых начинали. В центре этого пепелища остался Казахстан Фото: REUTERS

БЕЗ ЖЕСТКОГО КОНФЛИКТА НЕ ОБОЙТИСЬ

Мардан:

- Самое время осознать момент, в котором Россия оказалась. Все проводят параллели с Карибским кризисом. А вы в своем телеграм-канале пишите, что это вообще время между 1949-м годом и вплоть до начала 1970-х. Когда между нами и США был целый ряд конфликтов (самая кровавая, конечно, война в Корее, где счет на миллионы погибших шел). Это правда может быть? Например, война на Украине?

Евстафьев:

- Да, я думаю, что без крупного жесткого конфликта с жертвами ситуация не разрешится. Давайте не забывать, что США к разрядке пришли через десятки тысяч жертв во Вьетнаме. А до этого была Корейская война, действительно самая кровавая.

Главное для нас – избежать не Карибского кризиса. Карибский кризис – это вишенка на торте. Главное для нас – избежать Корейской войны. Я думаю, что это пока еще возможно. А вот все остальное - и Берлинский кризис 1949-го, когда наши танки стояли ствол к стволу прямо, упираясь друг в друга, и Венгрия 1956 года, и Чехословакия 1968-го, и Карибский кризис — это в зоне вполне серьезной возможности.

АМЕРИКАНЦЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО РОССИЯ СОЛЬЕТСЯ

Мардан:

- Американцы отдают себе отчет, что и ультиматум Путина, и вот эта серия переговоров – это все серьезно? Что Россия не просто так повышает ставки?

Евстафьев:

- Нет… В Америке, конечно, есть умные люди, которые считают, что Россия говорит серьезно. Но в большинстве своем американцы абсолютно уверены, что все это - очередная манипуляция России, чтобы повысить ставки, а потом слиться, выторговав для себя поблажки, послабления санкций. Они считают, что наша элита готова к капитуляции. Но на неких почетных условиях, которые эти русские себе и выторговывают.

Американцы не понимают, что на этот раз ультиматум России — это всерьез. И она не сольется.