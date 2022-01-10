Рябков: США неудобно разговаривать с Россией, они чувствуют за собой «глаза и уши» антироссийски настроенных партнеров по НАТО

Замглавы МИД России Сергей Рябков. Фото: Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ТАСС

Соединенным Штатам сложно вести с Россией диалог на двусторонней основе из-за того, что Вашингтону мешают «глаза и уши» некоторых союзников по Атлантическому альянсу, которые отличаются особенной русофобией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков перед встречей с американской коллегой – первым заместителем госсекретаря США Уэнди Шерман.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО»,- сказал российский дипломат в интервью РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 9 января в Женеве прошла встреча Сергея Рябкова с Уэнди Шерман, обсуждались предложения Москвы по гарантиям безопасности, а также позиция Вашингтона по этому вопросу. Российский дипломат высоко оценил первый раунд взаимодействия, отметив, что разговор был сложный, но деловой.

В госдепартаменте США рассказали, о чем беседовали дипломаты двух стран в ходе так называемых предварительных переговоров, основной раунд которых состоится уже сегодня, 10 января.