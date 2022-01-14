На МКС будут конструировать лекарство от коронавируса

В этом году с "Восточного" запланировано пять пусков ракет «Союз» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По ощущениям (моим): год для российской космонавтики стал переломным. Почему? Есть время разбрасывать камни, а есть – собирать. И, кстати, там же рядом в Экклезиасте есть еще более точное выражение: время разрушать, и время строить. Переход от одного состояния в другое редко бывает резким и ярко заметным. Так вот – 2021-ый оказался годом, когда стало ясно – время разрушений в российской космонавтике, время некоего хаоса проходит, наступает период понятных горизонтов, стабильности и перспективных проектов.

В чем я вижу признаки этого перехода?

Первое. Многие наши граждане неожиданно и с интересом узнали, что уже больше двадцати лет над их головами летает 400-тонная громада Международной космической станции и на ней напряженно и с немалым риском трудятся, сменяя друг друга, космонавты. И эти космонавты – не только Юлия Пересильд и Клим Шипенко.

Наконец-то, уважительно, с явным почтением и используя современные визуальные технологии по одному из главных телевизионных каналов страны в прайм тайм показали не истеричных обывателей, а инструкторов, врачей, инженеров, рабочих, сотрудников Байконура, Центра подготовки космонавтов, предприятий, обеспечивающих пилотируемые пуски. Я уже писал и повторю: не знаю какой фильм получится у Клима Шипенко (узнаем в конце этого года). Но для отрасли эффект от научно-просветительского проекта «Вызов» уже есть.

Внимание общества важно для тех, кто работает в космической отрасли – а это почти 260 тысяч человек. Внимание и понимание, а не сладострастно-мазохистское повторение фразы: «Юра, мы все…» Вот совсем не все…

Надеюсь, понятным и измеряемым результатом станет приток на космические факультеты вузов и в цеха космических предприятий заинтересованной, умной молодежи. Кстати, согласно мониторингу качества приема в вузы 2021 года средний балл ЕГЭ поступавших в ведущие технические университеты – МГТУ им. Баумана и МАИ - вырос почти на 1 пункт (это при том, что в среднем баллы зачисленных в вузы в прошлом году снизился).

Фото: Роскосмос

Второе. Состоялось уже 76 безаварийных пусков ракет «Союз», «Протон М» и «Ангара А5» (начиная с 11 октября 2018). Причины прежних аварийных пусков известны – прежде всего нарушение производственной дисциплины, халатность и безалаберность. Аварий нет, значит, на предприятиях навели порядок.

Мне тут могут вспомнить ушедший в молоко как раз в конце прошлого года разгонный блок «Персей». Но, согласитесь, это был его первый, испытательный запуск. Причем, не со спутником, а макетом. Доработают. И разгонный блок – не ракета. Сама «Ангара» отработала четко и точно.

Третье. Завершен космический долгострой – в состав российского сегмента добавлены многофункциональный лабораторный модуль «Наука» и узловой модуль «Причал». Много раз слышал мнения – да вообще зачем нужно было запускать делавшуюся почти двадцать лет «Науку»?

Нужно было – и чтобы увеличить место для проведения научных экспериментов, и добавить еще одну каюту для экипажа, туалет, опять же.

«Наука», и когда в цеху громоздилась, стоила немалых денег – обслуживание, испытания. Лет десять назад она была как чемодан без ручки – и бросить жалко, и использовать невозможно.

Обновили, почистили, запустили. Сейчас модуль обживают. И даже уникальный эксперимент в нем готовят (о чем чуть ниже).

Для меня запуск «Науки» и ожидавшего ее «Причала» - это закрытие этакого долгого космического гештальта: для того, чтобы идти вперед нужно закрыть прежние долги.

Четвертое. Назначение начальником Центра подготовки космонавтов имени Гагарина Максима Харламова.

Место это статусное. И прежде (за исключением первого начальника ЦПК Евгения Карпова) начальником Центра были люди со Звездами Героев (СССР и России) и с разной степенью навыков управления большим и непростым коллективом.

Приход на место начальника Максима Михайловича Харламова, проработавшего в Центре почти тридцать лет, начинавшего с лейтенантской должности, на мой взгляд, еще одно доказательство «времени строить».

Харламов, человек немногословный и вдумчивый, знает как делать дело. ЦПК – сейчас не только место, где готовят космонавтов к полетам, но еще и проводят серьезные научные, медицинские исследования, причем на дальнюю, лунную и марсианскую перспективу.

И я, добавлю, не только в ЦПК в последние годы встречал молодых, глубоко понимающих космическую тематику руководителей. Да в том же «Роскосмосе» на руководящих должностях немало людей, которым нет и 40.

Происходит смена поколений. Сокращается разрыв, на который жаловались еще десять лет назад, когда на предприятиях оставались в основном специалисты пенсионного или предпенсионного возраста и желторотая молодежь, которая искала, куда бы сбежать на более высокие зарплаты.

Фото: Роскосмос

Пятое. Оживает Восточный. В этом году с него запланировано пять пусков «Союзов». И должны закончится строительно-монтажные работы на стартовом комплексе «Амур».

Параллельно – что важно – строится жилье для молодых ракетчиков поблизости – в городе Циолковский. Много новых городов было построено за последние тридцать лет?

Шестое. Перспективы. Научная программа.

В промежутке между маем и октябрем этого года должна, наконец, быть запущена межпланетная станция «Луна-25». Возвращаемся на спутник Земли. По первоначальным планам аппарат «Луна-Глоб» (потом «глоб» заменили на индекс «25») должен был стартовать еще в 2010 году.

В конце сентября к Красной планете отправится совместный с Европейским космическим агентством аппарат «Экзомарс». С российским десантным модулем и европейским марсоходом. Изначально «Экзомарс» должен был отправиться в космос в 2020 году. Но тут вмешалась пандемия и европейские партнеры приостановили работы.

Седьмое. Научные исследования.

Во-первых, их становится больше и разнообразнее. В том числе и на МКС. Юсеф Хесуани, управляющий партнер лаборатории биотехнологических исследований «3D Биопринтинг Солюшенс» рассказывал мне, что его сотрудникам предстоит за три-четыре месяца подготовить эксперимент по выращиванию с помощью биопринтера кристаллов белков коронавируса большого размера. В том числе RBD-белка, отвечающего за присоединение коронавируса (SARS-CoV-2) к клеткам человека. Такие кристаллы в земных условиях получить невозможно.

Во-вторых, ученые продолжат получать уникальные данные о строении нашей Вселенной от российско-немецкой орбитальной астрофизической обсерватории «Спектр РГ». Такой подробной и точной карты Вселенной еще не было. «Спектр РГ» запустили в 2019 году.

И уже разрабатывается следующая обсерватория - «Спектр-УФ», который будет получать изображения в недоступном для наблюдений наземными инструментами ультрафиолетовом участке электромагнитного спектра.

Фото: Роскосмос

И восьмое. Снова про перспективы. Роскосмос ведет переговоры с NASA о продлении эксплуатации МКС. В этом году впервые за долгие годы на американском космическом корабле полетит российский космонавт. В качестве члена основного экипажа рассматривается Анна Кикина. Девушка в отряде почти десять лет. Соответственно, на «Союзе» полетит американский астронавт.

Жизнь Международной космической станции, как уникального и самого дорогостоящего в мире научного и инженерного сооружения, продолжится.