Сенат США отклонил законопроект о санкциях против «Северного потока – 2»

Рестрикции планировалось ввести в отношении множества организаций, которые принимали участие в проектировании и строительстве газопровода, а также против компаний, которые будут отвечать за эксплуатацию «Северного потока – 2». Фото: REUTERS

В Сенате Конгресса США не нашлось необходимых 60 голосов для поддержки инициативы сенатора-республиканца Теда Круза о санкциях в отношении трансбалтийского газопровода «Северный поток – 2».

Ранее сенаторы от Демократической партии активно поддерживали законопроект о новых санкциях, однако их позиция непосредственно перед голосованием изменилась на диаметрально противоположную.

Скорее всего, это произошло после встреч сенаторов с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд и старшим советником Госдепа по энергобезопасности Эймосом Хокстином, которые были против законопроекта.

Инициатива Теда Круза предусматривала, что после принятия закона, в течение 15 дней администрация Белого дома должна ввести санкции против газопровода. Кроме того, предусматривалось, что если президент США решит отменить ограничения, Конгресс будет иметь право на повторное голосование по этому же вопросу.

Рестрикции планировалось ввести в отношении множества организаций, которые принимали участие в проектировании и строительстве газопровода, а также против компаний, которые будут отвечать за эксплуатацию «Северного потока – 2».

Санкции предполагали заморозку активов сотрудников указанных компаний в банках США, запрет на въезд на территорию Соединенных Штатов, а также ограничение для американских компаний и граждан на ведение бизнеса с фигурантами из «черного списка».

В качестве альтернативы законопроекту Круза демократы внесли свою инициативу, предполагающую введение новых санкций в отношении России, а также президента Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, глав МИД, Минобороны и ряда военных ведомств в случае обострения ситуации вокруг Украины.