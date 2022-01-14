Сенатор Круз призвал Байдена ввести санкции против «Северного потока — 2»

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз, который давно добивается «жестких санкций» против российского газопровода «Северный поток — 2», обратился к президенту США Джозефу Байдену с призывом ввести ограничения против трубопровода.

Как писал сайт kp.ru, 13 января в ходе голосования в верхней палате законопроект Круза был отклонен, однако сам автор инициативы уверен, что большинство членов сената поддержало его документ. «За» проголосовали 55 сенаторов, против высказались 43. Таким образом, единомышленникам и однопартийцам Теда Круза не удалось набрать необходимые для утверждения этой инициативы 60 голосов.

На своей странице в Twitter он написал, что несмотря на позицию Белого дома, «значительное двухпартийное большинство сенаторов вновь проголосовало за немедленные санкции против трубопровода». Поэтому, по его словам, «президент Байден должен прислушаться к сенату, народу и правительству Украины и пересмотреть свое катастрофическое решение предоставить России освобождение от предписанных конгрессом санкций».

К слову, ранее «КП» рассказывала, почему Украина так боится «Северного потока – 2» и зачем этот газопровод нужен России.