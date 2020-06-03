Автор санкций против «Северного потока 2» избрал новую цель

3 Июнь 2020 2020-06-03T22:14:03+03:00

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Сенатор США Тед Круз, который разработал санкции против проекта газопровода «Северный поток-2», нашел новую цель и планируют расширить список ограничительных мер.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа, теперь санкции намерены применить к страховым компаниям, которые будут работать с российскими танкерами над завершением проекта. Под ограничения также попадут порты, принимающие участвующие в строительстве кораблей и компании, которые предоставляют «услуги или средства для модернизации технологий или установки сварочного оборудования» на суда.

В документе отмечается, что участвующие в реализации проекте «Северный поток - 2» в любом качестве, «незамедлительно столкнется с серьезными американскими санкциями».

Напомним, строительство трубопровода приостановили, когда из-за американских санкций против подрядчиков проекта, датская компания Allseas прекратила укладывать трубы для «Северного потока-2». Однако в России заверили, что компания Nord Stream 2 AG способна самостоятельно завершить проект. Накануне российский посол в США Анатолий Антонов заявил, американские ограничения не смогут остановить реализацию проекта

ИСТОЧНИК KP.RU