Сенат США не принял предложенные республиканцами санкции против «Северного потока — 2»

Сенатор-республиканец от Техаса Тед Круз Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский сенат в четверг, 13 января, отклонил предложенный республиканцем Тедом Крузом законопроект о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2», передает агентство Reuters.

Единомышленникам сенатора от штата Техас во время голосования в верхней палате законодательного органа Соединенных Штатах не удалось набрать необходимые для утверждения этой инициативы 60 голосов.

Как писал сайт kp.ru, ранее республиканцы в сенате утверждали, что законопроект об ограничениях в отношении российского проекта будет принят большинством. Для этого им нужно было заручиться поддержкой как минимум десяти демократов в сенате.

Напомним, пытаясь добиться от администрации президента Джо Байдена «жестких санкций» против «Северного потока — 2», сенатор Круз мешал своим коллегам утвердить несколько десятков назначений в госдепартаменте США, в том числе 59 кандидатур на должности в посольствах различных стран.