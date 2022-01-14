На выставке Цоя показали последнюю мистическую картину лидера группы "Кино", на которой музыкант изобразил свою смерть

В Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" открылась выставка "Виктор Цой. Путь героя", приуроченная к 60-летию со дня рождения музыканта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эту выставку ждали примерно так, как улицы ждут отпечатков наших ног. Организаторы обещали небывалое: впервые собрать в едином пространстве все материальное и вещественное, оставшееся от звезды по имени Цой.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Журналистов собралось видимо-невидимо.

- Думаешь, фуфло, денег ни на чем хотят заработать? - спрашивал один у другого.

- Непохоже. Стерлигова делала, у них хорошие выставки.

Реализацией проекта занималось бюро Planet9. Фото: Иван МАКЕЕВ

Проект, реализованный в год шестидесятилетия лидера группы "Кино", получил солидный президентский грант в 37 миллионов рублей (!), а реализацией его занималось бюро Planet9 (гендир Агния Стерлигова), известное своими нашумевшими работами типа Музея криптографии или выставки Дюрера в ГИМе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Все ждали выступления сына Цоя, однако в последний момент выяснилось, что Александр Викторович (и вообще никто из семьи) не приехал, поэтому все внимание досталось Джоанне Стингрей.

Те, чья молодость пришлась на perestroika, конечно, вспомнят эту богатую чудачку, всем сердцем возлюбившую русский рок и взявшуюся самоотверженно пропагандировать его на Западе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Это Джоанна дарила группе "Кино" модные 501 джинсы Levis и американские резиновые браслеты, сделанные из магнитофонных пассеков; возила музыкантов за границу и, как утверждают злые языки, благодаря ей аполитичный прежде Виктор Робертович вдруг запел про перемены.

На открытие выставки прилетела Джоанна Стингрей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Словно не прошло и тридцати лет: "самая влиятельная американка в истории русского рока" выглядела необыкновенно молодо свежо, примерно как алюминиевый огурец на брезентовом поле. Джоанна с удовольствием водила журналистов по экспозиции, показывала цацки, подаренные Цою и рассказывала трогательное на ломаном русском. В том числе, читала записку, в которой музыкант просил привезти ему из Америки кроссовки и часы Swatch. Эти часы и были на руке музыканта на момент аварии. Они живы и тикают до сих пор, как бы иллюстрируя простую мысль, что время Цоя еще не закончилось.

Последняя записка Цоя, адресованная Джоанне Стингрей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Увидеть их можно в зале с одеждой Цоя. После гибели музыканта семья запечатала все его имущество в коробки, и только сейчас, впервые за тридцать лет, эти коробки открыли.

- Как вам удалось договориться с семьей? - спрашивали журналисты представителей Planeta9.

Те, не вдаваясь в подробности, отвечали, что с трудом. Не зря подготовка к выставке шла долгие два с половиной года.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Сюрпризом было увидеть среди образов Цоя красные бархатные штаны и рубашки с крахмальным жабо: с таких образов в стиле Дэвида Боуи музыкант начинал свой путь. Но, конечно, наибольшее впечатление производил знаменитый черный костюм Цоя: брюки-бананы, куртка Esprit, галстук-боло.

Свои модные "луки" Цой подсматривал в зарубежных фильмах, но немножко усовершенствовал на свой манер. Например, выкрасил молнию любимой куртки в зеленый цвет, галстук-боло носил на голое тело, а тещину сережку-клипсу использовал то как брошь, то как перстень.

Концертные костюмы Цоя. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Масштаб выставки поражает, уверен, что посетители будут возвращаться сюда по нескольку раз, - восхитился гендиректор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Прийти "по нескольку раз" удастся далеко не всем. Выставка очень дорогая и билет, в среднем, стоит 1600 рублей. Однако хотя бы раз увидеть "Путь Цоя" точно стоит. Экспозиция построена крайне интересно и современно, соединив сценографию, контент, необычные технологии и музыку (каждому посетителю выдают наушники и телефоны с подготовленным звуковым сопровождением). Здесь будет приятно побывать и пофотографироваться даже тем, кто не слышал ничего, кроме перепевок "Кукушки" Полиной Гагариной. А уж фанаты, понятное дело, придут в экстаз при виде артефактов: фотографий голопопого Вити, его медиаторов, черновиков, косметички, а также вещей, имеющих сакральный смысл, вроде знаменитого кольца с котом, снятого уже после смерти владельца или трех знаменитых гитар, впервые встретившихся вместе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Но не ошибусь, если скажу, что самое главное здесь - это картины Цоя. Впервые нам представили 76 работ Цоя-художника, глядя на которые многое понимаешь о творческом методе.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На протяжении всей своей жизни Виктор Робертович рисовал. В молодости он копировал афиши зарубежных групп и продавал их по пять рублей на ленинградской толкучке. Не бросил занятие, даже когда стал известным музыкантом.

На выставке представлены картины музыканта. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из заграничных поездок привозил дорогие фломастеры и краски. В качестве палитры использовал баночку из-под черной икры. На его рисунках - дерущиеся писксельные человечки; пожирающие друг друга годзиллы; сцены первобытной охоты на динозавров... В качестве холста - целлофан, картон, бумажки в клеточку, поларойдные снимки, рыжая клеенка, какую стелят на кровать под маленьких детей.

Акриловые краски, которыми рисовал Виктор Цой. Фото: Иван МАКЕЕВ

По легенде от Джоанны Стингрей, когда работы музыканта увидел Уорхолл, то лицо обычно кислого Энди расплылось в улыбке.

Виктор Цой, "Удушение".

Виктор Цой, "Свидание". Фото: Иван МАКЕЕВ

- И тогда я попросила его поставить автограф на баночках супа Кэмпбелл для всей группы. Я подумала, это будет хороший подарок для "Кино", - вспоминала Джоанна.

Виктор Цой, "Охота". Фото: Иван МАКЕЕВ

В отличие от барабанщика Георгия Гурьянова, беспечно расправившегося с реликвией по назначению, Цой сберег свою баночку. Несъеденный суп с автографом Энди теперь занимает почетное место в экспозиции.

Банка супа, подписанная Энди Уорхоллом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Он очень многое почерпнул из Запада. Жизненные установки - из фильмов с Брюсом Ли. Манеру одеваться - от героев Шварценнеггера. Учился писать стихи - по переводным текстам зарубежных звезд. И даже рисовал, опираясь на западные фильмы: взяв за основу кадр творчески интерпретировал его.

Фото: Иван МАКЕЕВ

За несколько лет до смерти Цой увлекся темой дороги. Удивительно, что первоисточником на сей раз стали не зарубежные фильмы, а совершенно советская картина "Новая Москва" художника Пименова. Сначала Цой написал "Колхозницу", где женщина в косынке ведет автомобиль сквозь абстрактную размытость. На следующих полотнах в качестве пассажира автомобиля был он сам, Виктор Цой. А потом он попросил друзей щелкнуть его сзади на "полароид" и обвел композицию будущей работы толстой черной рамкой.

Через несколько недель Виктор Цой разбился.

Автопортрет со спины, на котором Цой ведет машину в никуда - стал последним полотном, написанным музыкантом.

Кураторы выставки "Путь Цоя" говорят, что когда впервые увидели эту работу - их словно ударило током.

Виктор Цой, "Дорога". Фото: Иван МАКЕЕВ

Такое же ощущение испытывает и зритель. Хотели этого устроители или нет, но многое о русском роке становится понятнее и яснее.

Выставка продлится до 15 апреля. Цена билетов от 800 до 1600 рублей и варьируется от времени посещения. Есть льготы.