Как понять, что вы подхватили «Омикрон» и требует ли он особого лечения

Заболеваемость коронавирусной инфекцией по России превысила отметку в 20 тысяч случаев в сутки (23 820 по данным на 14 января 2022 года) и вирус продолжает наращивать обороты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Заболеваемость коронавирусной инфекцией по России превысила отметку в 20 тысяч случаев в сутки (23 820 по данным на 14 января 2022 года) и вирус продолжает наращивать обороты. Среди этих кейсов встречается все больше случаев нового, высокозаразного штамма Омикрон. Эксперты отмечают, что буквально в ближайшие дни нас захлестнет новая, еще более высокая волна заболеваемости. Даже осторожная в оценках глава Роспотребнадзора Анна Попова отмечает, что на пике мы можем увидеть шестизначные цифры новых зараженных в ежедневной статистике, то есть в сутки свежий положительный ПЦР-тест будут получать свыше ста тысяч человек.

При высокой скорости распространения инфекции и широком охвате людей с разным состоянием здоровья такие темпы могут перегрузить учреждения здравоохранения. Kp.ru вместе с экспертами, иммунологом, кандидатом медицинских наук и генеральным директором контрактно-исследовательской компании Николаем Крючковым и заслуженным врачом России, ведущим научным редактором сервиса Vrachu.ru Михаилом Каганом отвечает на два главных вопроса о варианте коронавируса Омикрон.

? Как узнать, что у меня Омикрон?

Во-первых, все ПЦР-тесты выявляют и заражение вариантом Омикрон. Правда, они не покажут, какой у вас штамм вируса при положительном тесте на COVID-19, но Омикрон не упустят.

Во-вторых, для того, чтобы понять, что это Омикрон, потребуется расширенное лабораторное исследование. Биологический материал пропустят через дополнительную систему лабораторной диагностики, которую разработали в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Однако на практике не ясно, какие объемы тестирования новая тест-система, разработанная под Омикрон, выдержит.

- Думаю, что развернуть масштабное производство быстро не удастся. Скорее всего, в ближайшие месяцы тест-система будет работать, как один из вариантов проведения эпиднадзора Роспотребнадзором (для понимания того, какой вариант распространяется по стране, - прим. ред.), не для рутинной диагностики, - предполагает Николай Крючков.

По клиническим признакам вариант Омикрон безошибочно отличить невозможно, уверен эксперт. В Роспотребнадзоре отмечают некоторое различие в типичной картине болезни. По данным ведомства, при заражении Омикроном чаще жалуются на головную боль, реже наблюдается потеря обоняния и вкуса. В целом вызываемая Омикроном инфекция больше похожа на ОРВИ, это повышение температуры до 38°С и выше, ломота в мышцах и суставах, заложенность носа, насморк, першение в горле, чихание, кашель, снижение аппетита.

Для некоторых людей характерно понижение температуры тела, а у детей могут быть заметны высыпания на коже.

- Понять, что это Омикрон, можно так, - говорит Николай Крючков. - Допустим, вы живете в Москве. По последним данным, которые приходят с запаздыванием, потому что нужно время на то, чтобы выделить штамм, будет известно, что, скажем, в Москве 80 % всех заражений приходятся на Омикрон. Это и значит, что у вас при положительном ПЦР-тесте, как минимум 80 % вероятности того, что это Омикрон. Можно посмотреть и статистику по другим городам, когда она появится и прикинуть вероятность.

На самом деле, Омикрон сметает на своем пути другие линии вируса и фактически полностью вытесняет Дельту уже сейчас, говорит эксперт. Поэтому этот вопрос уже не будет стоять в течение ближайшей недели, особенно в больших городах. Если ПЦР положительный – это Омикрон.

? Требуется ли особое лечение при штамме-Омикрон?

Для лечения больных с тяжелой формой COVID-19 по-прежнему работают кортикостероиды и блокаторы рецепторов к интерлейкину-6, сообщают в ВОЗ. При этом подтверждая, что инфекция, вызванная Омикроном, все же протекает мягче, чем при предыдущих вариантах коронавируса.

- Но что значит мягкое течение по отношению к серьезной инфекции? – говорит Михаил Каган. - Мы сейчас сравниваем Омикрон с Дельтой, потому что ничего больше не осталось (других вариантов коронавируса, - прим. ред.). Дельта был самый зверский из всех вариантов коронавируса и опаснее всех своих очень неприятных предков, которые тоже унесли много жизней в начале пандемии.

Специфики лечения варианта Омикрон нет, убежден эксперт. Все лечение не привязано к отдельным штаммам.

- Дексаметазон, антикоагулянты, разные моноклональные антитела, блокирующие интерлейкины – шесть и два. Это лечение направлено на собственный иммунитет организма, который вызывает цитокиновый шторм и оно остается для тяжелых пациентов, - говорит Михаил Каган. - От самого вируса это лечение не зависит.

Все описанные препараты применяются в стационарах под контролем врача! «Прописывать» их самому себе опасно!

- Для лечения на дому остается все то же симптоматическое лечение, как для обычного ОРЗ. Основное - жаропонижающие при высокой температуре, витамины, - говорит Михаил Каган.