Названа причина смерти вдовы Мягкова Анастасии Вознесенской

Актриса Анастасия Вознесенская в фильме "Гараж", 1979 г. Роль зажиточного директора рынка. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как стало известно KP.RU, 78-летняя народная артистка России Анастасия Вознесенская скончалась из-за последствий коронавируса. 20 декабря Анастасия Валентиновна сдала тест на Covid-19 в одной из клиник Подмосковья. Результат теста оказался положительным. Несколько недель артистка боролась с болезнью, однако до конца оправиться от нее не смогла. Сегодня, 14 января, Анастасия Вознесенская скончалась.

Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская на сборе труппы в МХТ им. А.П. Чехова, 2008 г. Фото: ИТАР-ТАСС/ Александр Куров

«В конце декабря 78-летняя актриса Анастасия Вознесенская почувствовала недомогание. 20 декабря женщина решила сдать тест на коронавирус в одной из больниц подмосковного города Домодедово. Результаты теста оказались положительными, у женщины подтвердился Covid-19», - рассказал KP.RU источник в здравоохранении.

Анастасия Вознесенская в киноальманахе "Путешествие", 1966 г. Фото: kino-teatr.ru

Анастасия Вознесенская - народная артистка России, актриса театра и кино. Вдова знаменитого актера Андрея Мягкова. Свою карьеру Анастасия Валентиновна начинала в московском театре «Современник», а после перешла во МХАТ вслед за ушедшим туда артистом Олегом Ефремовым. После раскола театра, Анастасия осталась в труппе МХТ имени Чехова.